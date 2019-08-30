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Все про:обмен (724) Боинг-777 Malaysia Airlines (1002) Bellingcat (58) Цемах (12)

 "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха

Если подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 террориста Владимира Цемаха выдадут России в рамках обмена, это может повлиять на судебный процесс по авиакатастрофе.

Так считает основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс. Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Ходят слухи, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на судебный процесс по MH17", – написал Хиггинс.

Бесхребетная сделка, которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха 01

Он высказал мнение, что стремление РФ забрать гражданина Украины говорит о том, что вина России в крушении MH17 еще более очевидна.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, написал сегодня главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3145640
 
   
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В.Цемаха треба негайно передати Голландії і нехай Х**ло з ними торгуєтиься.
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Звичайно, що треба! Хто в насзараз за це відповідає?
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Такая же бесхребетная. Ради того, чтоб себя пропиарить готова на любую бесхребетность
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Ну, зато дядя путин пообещал вове показать парад в мацкве.
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Даже может пообещал дать за ствол подержаться.
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сейчас и увидим хватит у зе ума это понять или нет
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а хватит ума Макаронуи иже с ним меркелям понять, что когда в очередной раз путин с ним шептался , скорее всего на Цемаха не ставил , как и первый раз когда обещал моряков вернуть , не досказал ему, что они будут под следствием по скайпу из украинской тюрьмы отвечать - а в ПАСЕ его ****** вернули
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Все он понимает, но ради того чтоб пропиарить себя любимого готов слить страну.
Не политик, а шоумен
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І Цемаха віддадуть і українців не получать
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На які нари? Хто ***** посадить? Його життя продовжується рівно стільки,скільки він є презом. Якщо буде новий,це означає що ***** уже вчора не було.
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А що не можна голанцям приїхати сюди і викачати з нього всі свідчення?
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ух ты ,а его меняют?так из-за этого кино и снимают!Молодца !
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Как же от вас кацапов, смердит по всему миру!
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А, что еще можно было ожидать от клоуна? Они так спешат сердешные, что наверное даже не понимают, что ***** хочет повесить все на нас с ваии и *гражданскую* войну!зебобики, вы это сделали вместе!
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Пороху, очевидно, нечто подобное тоже предлагали...
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Лучше поменять на ребят. Я уверен, что никакого суда над рашкой в ближайшие три года точно не будет. А если будет, она **********, что суд не правомочен бла-бла-бла и не признает приговора 100 процентов.
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Конечно, лучше. Только через месяц в россии уже новую партию бандеровцев засудят, а цемаха у нас на обмен уже не будет...
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Европа ищет отмазки для мягкого решения по наказанию Путина за боинг. Если бы не искала- Цемах давно бы уже был у следователей по боингу. Ведь собрать с Цемаха все что можно ,как свидетельства можно даже в Украине в присутствии представителей следственной комиссии из Европы , гарантирующих ненасильственные допросы , а потом отдать России и пусть она только посмеет его не представить суду. Не хочет мир убивать путинскую россию, вы правда верите , что подтверждение российским танкам под Иловайскам только какая-то крутая новая группа электронщиков собрала и только сейчас???
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Bellingcat хотелось бы спросить , а хребетным ли он считает путь еврокомиссии к наказанию путина ? ]и вообще они идут по этом у пути или как Трамп к санкциям из ада?
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Моряков жаль, но они дали военную присягу и не изменили ей, причем по ним и их освобождению без условий есть решение международного трибунала.
Нельзя торговать честью Украины в угоду популизма триждынеслужившего главнокомандующего.
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думаю моряки уже в Украине , Путин как главную подачку их отдал а выторговывает теперь остальными большее - адвокатов к ним в Москве не пускают , Венедиктов заявляясь что их ночью на пятницу уже вывезли из Лефортово...
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Для зебилов какие-то там Нидерланды, какой-то там Боинг это всё где-то там далеко и неинтересно.
У них другие приоритеты - чтоб Зе Пороха посадил да войну остановил на любых условиях.
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Ни на что оно не повлияет ,доказательств вины ********* и так выше крыши а этот клоун все нужные показания уже дал ...
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Кремль признал «своим» водителя «Бука», сбившего Boing MH17 на Донбассе.
Владимира Цемаха требует обменять его на Олега Сенцова?



Неделю назад Россия и Украина уже согласовали список обмена пленными, но внезапно российским переговорщикам из Кремля сверху было спущено требование: добавить в список Владимира Цемаха, оператора «Бука» (из которого был сбит Boing MH17), об этом сообщают источники The Insider, знакомые с ходом переговоров. Более того, российская сторона поставила условие: без Цемаха обмен не состоится вообще.
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А вы думали случайность Зебил не называет мордор врагом,агрессором,уже приглашают в кремль его,новый глава мид допускает амнистировать на Донбассе боевиков,и провести выборы,выменяет и черта на интересы Украины наплевать,лиш бы сказать сделали их вместе
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цемах уже рассказал все что нужно на камеру следователям, можно отдать этот труп без проблем "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха - Цензор.НЕТ 9437
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Чё за бред пишешь ? лахта ? точно также на камеру можно заявить . что заставили признаться . потому суду и нужен живой свидетель дающий показания в суде
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лахта - твоя мама, баран гена, показания он давал уже как раз для Гааги
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И он расскажет на камеру росс сми .как он под чудовищными пытками ,в подвалах СБУ , дал признательные показания.
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для кацапоСМИ любой бред сойдет, даже показаний никаких не нужно, они и так соврут
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ну да, а в раше запишут его признание, что Украина вынудила дать эти показания под дулом автомата и более того в любой момент это подтвердит "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха - Цензор.НЕТ 6080
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Цікаво невже той хмирь не розуміе, що в орді довго не протягне? Мені здаеться, зараз саме безпечне місце для покидька - українська вьязниця. "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха - Цензор.НЕТ 4493
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Как он посмел назвать нашего кривоносого криворожского гетьмана бесхребетным? Он что, не видел, какие грозные ролики Вован записывал для Порошенко (даю 24 часа! и т.д.) А как он на мелких чиновников грозно топает ножками, когда на гастроли едет куда-нибудь в Закарпатье! Он очень даже хребетный. Щас как даст Путину 24 часа!
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именно поэтому и затянулись переговоры, Пуйлан хочет чтобы этого человека который располагает ценной информацией и причастности России к сбитому боингу отпустили, и так оно и будет увы...
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Я не пойму Володя ЗЕ
Коломойский тут расписал как надо жить по Коломойскому прямо план стратегического развития страны
Медведчук тут свободно летает в рашу решает и пиарится на пленных и на обмене

СБУ наматывает сопли на кулак от бессилия что Медведчук ложил болт на всех в том числе и на ВАС Володя а на Вас это на народ страны и страну в целом

Так Вы президент или статист или просто марионетка от кого либо Вы думаете отвечать на трлоллинг и вызовы для Вас и страны вообще или как
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Элиот Хиггинс не желает эту гниду забрать себе? А чё? Следователи там, свидетель есть. И ***** тяжелее его достать....
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Вот и я о том же . им предлагали в обмен на признание быстрый суд . путинское помилование и отправку домой . моряки не пошли на поводу у ху..ла и теперь за них это сделала Украина кто же после того будет думать о присяге и стране если она сама тебя сдаёт
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Зе биллы, вы за это голосовали? Просто хочу понят логику движений инфузории-туфельки.
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зебил не может понять . что он зебил просто по тому . что он зебил - эффект крюгера-даннинга
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То все клятий Порошенко!
Ти навіть не уявляєш яке гівно у них замість мозґів, я з деякими знайомими перестав спілкуватись навіть- ще укусять і заразять
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Нельзя отдавать. Он гражданин Украины, на каком основании его вообще могут требовать?
Должен быть отдан на суд в Гааге.
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У агента кремля ЗЕ задание - переправить основного подозреваемого по катастрофе боинга в москву.
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Тут с ним согласен
Обмен с обманом. Муждабаев рассказал, зачем Кремль запускает ночные фейки. ВИДЕО
30.08.2019, 17:03 • 479 • 0

Кремль запустил фейк в ночь на 30 августа о состоявшемся обмене украинских политзаключенных в России на удерживаемых в Украине преступников для того, чтобы взбудоражить общественность, заставить Киев поторопиться и наделать ошибок.
Об этом заявил в своем видеоблоге известный российский и украинский журналист Айдер Муждабаев.
"Это было нужно для того, чтобы раскачать украинское общественное мнение, взбудоражить родственников политзаключенных, взбудоражить общественность! Здесь у нас чиновники в рангах министров начинают репостить какие-то неподтвержденные данные, которые исходят из русских СМИ… Такую волну они поднимают ради того, чтобы в украинском обществе образовался запрос на немедленный обмен", - заявил он.
По словам Муждабаева, Кремль такими фейками хочет заставить Киев отдать ему единственного свидетеля по делу малазийского Боинга.
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"Конечно, все мы хотим немедленного обмена, но мы не знаем, что там происходит! Мы не знаем чего они просят от СБУ. Мы не знаем кого они хотят получить, может быть, в дополнение к тем спискам, котрые уже согласованы. Бутусов написал про чувака, который причастен к сбитию Боинга! Ранее русские говорили, что он пенсионер и ни к чему не причастен, но Бутусов говорит, что они хотят вытащить единсттвенного живого свидетеля, который находится в руках Украины по нидерландскому Боингу", - поясняет журналист.
По его словам, Кремль понимает, что украинские чиновники зависимы от общественного мнения и будут делать все, чтобы угодить обществу.
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"Уже забрасывается (из России. - Авт.), что СБУ тормозит, что Украина тормозит (обмен пленными. - Авт.), чтобы заставить отдать того, кого нужно Путину, кого нужно Кремлю, ФСБ и так далее и все это в ущерб Украины", - говорит журналист.
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Спроба Зеленського перезапустити українську закордонну політику стала катастрофою і допомагає намаганням Путіна реабілітуватися в світі.

Washington Post.
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Вот поэтому зешобла до сих пор его Нидерландам и не отдала... А зебилам все божья роса, зекретин скоро и за боинг на нас вину свалит...
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Кто-то еще верит, что будет суд? 5 лет тянут кота за хвост.
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Хрень какая-то. Если Цемах ценный свидетель, никто его менять не будет. И наоборот поменяют если голандцам он и нахрен не нужен.
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ЗЕ! Подзвони Баканову і скажи нехай того чорта віддадуть Нідерландам!
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