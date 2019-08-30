 "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха

Так считает основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс. Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Ходят слухи, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на судебный процесс по MH17", – написал Хиггинс.
Он высказал мнение, что стремление РФ забрать гражданина Украины говорит о том, что вина России в крушении MH17 еще более очевидна.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, написал сегодня главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
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Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Не политик, а шоумен
Нельзя торговать честью Украины в угоду популизма триждынеслужившего главнокомандующего.
У них другие приоритеты - чтоб Зе Пороха посадил да войну остановил на любых условиях.
Владимира Цемаха требует обменять его на Олега Сенцова?
Неделю назад Россия и Украина уже согласовали список обмена пленными, но внезапно российским переговорщикам из Кремля сверху было спущено требование: добавить в список Владимира Цемаха, оператора «Бука» (из которого был сбит Boing MH17), об этом сообщают источники The Insider, знакомые с ходом переговоров. Более того, российская сторона поставила условие: без Цемаха обмен не состоится вообще.
кривоносогокриворожского гетьмана бесхребетным? Он что, не видел, какие грозные ролики Вован записывал для Порошенко (даю 24 часа! и т.д.) А как он на мелких чиновников грозно топает ножками, когда на гастроли едет куда-нибудь в Закарпатье! Он очень даже хребетный. Щас как даст Путину 24 часа!
Коломойский тут расписал как надо жить по Коломойскому прямо план стратегического развития страны
Медведчук тут свободно летает в рашу решает и пиарится на пленных и на обмене
СБУ наматывает сопли на кулак от бессилия что Медведчук ложил болт на всех в том числе и на ВАС Володя а на Вас это на народ страны и страну в целом
Так Вы президент или статист или просто марионетка от кого либо Вы думаете отвечать на трлоллинг и вызовы для Вас и страны вообще или как
Ти навіть не уявляєш яке гівно у них замість мозґів, я з деякими знайомими перестав спілкуватись навіть- ще укусять і заразять
Должен быть отдан на суд в Гааге.
Обмен с обманом. Муждабаев рассказал, зачем Кремль запускает ночные фейки. ВИДЕО
30.08.2019, 17:03 • 479 • 0
Кремль запустил фейк в ночь на 30 августа о состоявшемся обмене украинских политзаключенных в России на удерживаемых в Украине преступников для того, чтобы взбудоражить общественность, заставить Киев поторопиться и наделать ошибок.
Об этом заявил в своем видеоблоге известный российский и украинский журналист Айдер Муждабаев.
"Это было нужно для того, чтобы раскачать украинское общественное мнение, взбудоражить родственников политзаключенных, взбудоражить общественность! Здесь у нас чиновники в рангах министров начинают репостить какие-то неподтвержденные данные, которые исходят из русских СМИ… Такую волну они поднимают ради того, чтобы в украинском обществе образовался запрос на немедленный обмен", - заявил он.
По словам Муждабаева, Кремль такими фейками хочет заставить Киев отдать ему единственного свидетеля по делу малазийского Боинга.
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"Конечно, все мы хотим немедленного обмена, но мы не знаем, что там происходит! Мы не знаем чего они просят от СБУ. Мы не знаем кого они хотят получить, может быть, в дополнение к тем спискам, котрые уже согласованы. Бутусов написал про чувака, который причастен к сбитию Боинга! Ранее русские говорили, что он пенсионер и ни к чему не причастен, но Бутусов говорит, что они хотят вытащить единсттвенного живого свидетеля, который находится в руках Украины по нидерландскому Боингу", - поясняет журналист.
По его словам, Кремль понимает, что украинские чиновники зависимы от общественного мнения и будут делать все, чтобы угодить обществу.
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"Уже забрасывается (из России. - Авт.), что СБУ тормозит, что Украина тормозит (обмен пленными. - Авт.), чтобы заставить отдать того, кого нужно Путину, кого нужно Кремлю, ФСБ и так далее и все это в ущерб Украины", - говорит журналист.
Washington Post.