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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) законопроект (2099) Зеленский (2604) Конституция (2042)

 Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады до 300 депутатов, одним из обязательных требований к кандидатам в нардепы сделать владение государственным языком и отменить "мажоритарку".

Речь об этом идет в законопроекте №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Его текст опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к документу указано, что состав народных депутатов Украины предлагается уменьшить до 300. Также предусмотрено введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком.

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

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Проект предусматривает, что в случае его принятия Верховная Рада, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов.

Указано, что целью предложенных законопроектом изменений является реформирование отдельных аспектов статуса парламента ради оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

Напомним, 30 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте изменения в Конституцию Украины в части уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной системы выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук

29 августа Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145638
 
   
 Топ комментарии
 
- Чувакі, до чего же у вас класний кокс!
Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7958
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-Сявко! Ти бачиш до чого привело твоє "Голосуй не по приколу".Телепень ти
Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 4245
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Справа не в кількості. В Польші депутатів значно більше. ..
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а про йєзик - нада не просто знаття, а використання під час виконання обов'язків депутата. Бо он, сАбаков, тіпа, знає, але ж патякайє йєзиком
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Петтья до этого не дошел,бо властью дорожил)))
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Порошенко хотел, но люди кидались в ноги и умоляли: только не продавайте Рошен, не закрывайте Липецкую фабрику, не отменяйте неприкосновенность и - главное - не уменьшайте число наших любимых прекрасных замечательных депутатов!!!
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Хватило бы и 100 депутатов. Практика показывает что один депутат прекрасно успевает проголосовать за пятерых
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- Чувакі, до чего же у вас класний кокс!
Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7958
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Пошью костюм с отливом и в Ялту. Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7652 И вообще х...й вам в ж...у это Верховная Рада. Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7527
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а ще сцикло гарант хоче підпорядкувати сробі нгу:Президент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/30/7224891/

бо боїться лояльності зсу, мвс. і думає шо нгу прям за нього горою...от тільки біда в нгу немало цього командувача вважать авном. в свій час вв не захистив овоча, тож нгу тим паче робити то не буде
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Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300

Триста маланцкв?
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Як ти переживаешь . , може зi мною . Повоюемо трохи .
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Щоб Крим знов обрав калісніченків, а лугандон янукевичів. Нафіг.
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как-то не серьезно... цифра должна быть 254 Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 4100
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А які ж на початку 2019 року були фантазії у кадидатів !
Тимошенко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Народ не буде платити за газ. Народу будуть платити за користування газом» .
Гриценко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Створити Міністерство надлишків майна ВСУ ».
Бойко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Русскій язик второй государственний».
«Націоналісти»
«Указ №1. Посадить/на кол/розірвати Мародьора»,
«Указ №2. Підвищити преміальні нацжонам».

Ну, й як вам зараз всім в жопі?
Не тісно?

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Я тебе доніматиму поки не визнаєш що збрехала.
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А шо это наш вова без галстука? Парень из народа? Так пусть тогда в спортивных штанах и в туфлях. Будет ещё ближе к своему избирателю.
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Галстуком можно задушить. Страшно.
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Да н...й они вообще нужны. Разогнать, все законы офисы Портонова и Бени и так пишут, Зебил только подписывает Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 4120
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Кабмин мог бы сам всё "порешать") А депутаов-едоков икры и лосося в столовке - в свои округа. Пусть восстанавливают разрушенное и помогают своим городам выживать. Больше пользы было бы от них там, где за них голосовали).
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нема у нас партій, є банди з іменними главарями. Але і мажоритарка дає уродів. Хай так і буде. Але тра не більше 250 дєпутатів.
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-Сявко! Ти бачиш до чого привело твоє "Голосуй не по приколу".Телепень ти
Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 4245
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Смотрю на этого идиота как на кличко . Вы были кумирами , вас любили . куда полезли ?
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свічка‏ @svecha62 52 мин.52 минуты назад

Цікаво,яку фішечку нам запропонують замість " загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування",яке з Закону пропонується видалити?

Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 6218
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І взагалі, видавати бюлетень тільки тим хто дасть ПРАВИЛЬНІ відповіді, на два питання,
- «Скільки буде 7×8=?»
і
- «Чий Крим ?».
Тоді 73,22% виборців відсіються одразу.
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"одним из обязательных требований к кандидатам в нардепы сделать владение государственным языком" - Це просто зрада якась.
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Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300

...
Зроби феляцію водієві важкої сільгоспмашини Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 1900
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Абсолютно точно, немов стрілою з цибулі Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 4063
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Зачем вообще нужы депутаты, есть же царь?! И в Трускавце про это ничего не говорили...
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Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 за счёт списка Слуги Народа. Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7964
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Ну конечно, ведь и управлять меньшим количеством легче.
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Предлагаю способ: заходит Зеля в Раду, в каждой руке по Узи и... сокращает. Зефаны будут биться в экстазе.
Если серьёзно - олигархи просто хотят сэкономить на покупке депутатов Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7464
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Также предусмотрено введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком.Источник: https://censor.net.ua/n3145638

.....................
це все профанація про "язиковий ценз": у наскрізь корумпованій країні водійські посвідчення навіть купують та дипломи про освіту. А що казати про якусь там довідку чи сертифікат/посвідчення про володіння українською.
Тому до дупи, володіє чи не володіє державною, нехай мовчить, якщо не володіє, але треба робити та писати у Конституції за такою схемою: якщо народний обранець в офіційних, публічних виступах висловлюється не державною мовою - автоматично втрачає мандат. Звичайно, зі встановленням процедури такої втрати. Тому на публіці, під час виконання депутатських повноважень - або розмовляй державною або мовчи. А розмовляти якоюсь іншою мовою, де завгодно можеш, але у своєму приватному житті.
І не треба тоді цих профанацій про язиковий ценз та "обов,язкове володіння чи знання депутатом державної мови". Не треба "знати" чи то "володіти", бо треба використовувати державну і ніяку іншу мову в депутатській діяльності.
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шоп використовувати, то тра' володіти. Але ти прав - володіти - не означайє використовувати
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про те я й дописував. Сьогодні не те що кожному нардепу, а мабуть кожному бомжу вистачить грошей щоб купити сертифікат про "володіння державною мовою". А далі маючи такий сертифікат, вже ніякий суд не позбавить умовного Азірова депутатського мандату чи то не відсторонить його як кандидата від участі у виборчій компанії. Тому це все профанація про "мовний ценз" як вимогу до нардепа. Треба вирішувати проблему в інший спосіб.
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Он прав. Можно еще больше сократить. Всех депутатов, кроме Слуги Урода, выгнать из Рады, т.к. их наличие там ни на что не влияет. Потом саму Слугу Урода сократить до одного Разумкова, который будет сам принимать решения и сам голосовать, ведь 250 человек для этого не нужно, они все равно единогласно голосуют как им скажут. Короче, одного Разумкова прокормить легче.
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Просто хочу сказать . Если ты талантливый пивун или боксер .Это не значит шо можете грабить Украину . ******** получите .
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нада круглую цьіфру: тіпа 144, ілі 128
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Я б оставил троих . Зелю , меня . и лысого .
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300 много давайте 30.... как раз квартал влезет......
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двацать восємь бєнінскіх каміссара
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Можна було б і "гнучкіший" пілхід до кількості депутатів запропонувати:
один депутат на сто тисяч виборців, наприклад.
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