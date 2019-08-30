 Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам

Речь об этом идет в законопроекте №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Его текст опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к документу указано, что состав народных депутатов Украины предлагается уменьшить до 300. Также предусмотрено введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком.

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

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Проект предусматривает, что в случае его принятия Верховная Рада, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов.

Указано, что целью предложенных законопроектом изменений является реформирование отдельных аспектов статуса парламента ради оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

Напомним, 30 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте изменения в Конституцию Украины в части уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной системы выборов.

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29 августа Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.