 Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам

Речь об этом идет в законопроекте №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Его текст опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
В пояснительной записке к документу указано, что состав народных депутатов Украины предлагается уменьшить до 300. Также предусмотрено введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком.
Кроме того, проектом закона предлагается закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.
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Проект предусматривает, что в случае его принятия Верховная Рада, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов.
Указано, что целью предложенных законопроектом изменений является реформирование отдельных аспектов статуса парламента ради оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.
Напомним, 30 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте изменения в Конституцию Украины в части уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной системы выборов.
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29 августа Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.
На треть рыл меньше!
дивлюсь - а вже є!))
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/30/7224891/
бо боїться лояльності зсу, мвс. і думає шо нгу прям за нього горою...от тільки біда в нгу немало цього командувача вважать авном. в свій час вв не захистив овоча, тож нгу тим паче робити то не буде
Триста маланцкв?
Тимошенко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Народ не буде платити за газ. Народу будуть платити за користування газом» .
Гриценко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Створити Міністерство надлишків майна ВСУ ».
Бойко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Русскій язик второй государственний».
«Націоналісти»
«Указ №1. Посадить/на кол/розірвати Мародьора»,
«Указ №2. Підвищити преміальні нацжонам».
Ну, й як вам зараз всім в жопі?
Не тісно?
заживьом!
Цікаво,яку фішечку нам запропонують замість " загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування",яке з Закону пропонується видалити?
- «Скільки буде 7×8=?»
і
- «Чий Крим ?».
Тоді 73,22% виборців відсіються одразу.
...
Зроби феляцію водієві важкої сільгоспмашини
Если серьёзно - олигархи просто хотят сэкономить на покупке депутатов
.....................
це все профанація про "язиковий ценз": у наскрізь корумпованій країні водійські посвідчення навіть купують та дипломи про освіту. А що казати про якусь там довідку чи сертифікат/посвідчення про володіння українською.
Тому до дупи, володіє чи не володіє державною, нехай мовчить, якщо не володіє, але треба робити та писати у Конституції за такою схемою: якщо народний обранець в офіційних, публічних виступах висловлюється не державною мовою - автоматично втрачає мандат. Звичайно, зі встановленням процедури такої втрати. Тому на публіці, під час виконання депутатських повноважень - або розмовляй державною або мовчи. А розмовляти якоюсь іншою мовою, де завгодно можеш, але у своєму приватному житті.
І не треба тоді цих профанацій про язиковий ценз та "обов,язкове володіння чи знання депутатом державної мови". Не треба "знати" чи то "володіти", бо треба використовувати державну і ніяку іншу мову в депутатській діяльності.
один депутат на сто тисяч виборців, наприклад.