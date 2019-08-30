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 Зеленский 2 сентября планирует встретиться со всеми новыми министрами, - Новосад

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, планирует провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая перед коллективом ведомства после своего представления.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и другими органами", - сказала Новосад.

Напомним, на встрече с фракцией президент Владимир Зеленский сказал, что за новое правительство будут голосовать пакетом.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145637
 
   
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Никак не могу привыкнуть , что он не ведущий "Лиги смеха" .
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може кого узнает...это наверное встреча одноклассников
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С Аваковым 2 раза. Как с новым и как со старым Зеленский 2 сентября планирует встретиться со всеми новыми министрами, - Новосад - Цензор.НЕТ 4815
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