 Зеленский 2 сентября планирует встретиться со всеми новыми министрами, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая перед коллективом ведомства после своего представления.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и другими органами", - сказала Новосад.

Напомним, на встрече с фракцией президент Владимир Зеленский сказал, что за новое правительство будут голосовать пакетом.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Рябошапку Генпрокурором