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Все про:День Победы (1014) Зеленский (2604) Кремль (515) Путин (25016) Россия (73729)

 Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г.

Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

По словам кремлевского чиновника, участие в праздновании уже подтвердили 17 лидеров государств. В Москву на 9 мая собираются приехать президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы и "других стран СНГ", рассказал Ушаков.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Президент США ответа пока не дал.

Источник: https://censor.net.ua/n3145626
 
 
 Топ комментарии
 
некоторого рода предложения делают только неприличным женщинам...
путин Зеленского таким и считает....
Блядью, если коротко...
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Пусть перед поездкой в москву подойдет к Стене памяти убитых в российско-украинской войне и посмотрит в глаза нашим хлопчикам

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 1830
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чушь, конечно, кто сказал, что Зе до 9 мая останется президентом?
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Превращаемся в страну изгойку?Кто туда последнее время на 9 мая ездил?😄
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Чего разорались, кремль может хоть всех президентов мира пригласить, но приедут разве что Лукашенко да Дадон, ну может еще кто с Африки.))
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Зеленский, как пить дать поедет к путину. 100%.
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зелека не просто поедет - бегом побежит за российским рынком... все продаст за это
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Ну и к нам пригласить Кабаева на день рождения Бандеры.
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Ну и к нам пригласить Кабаева на день рождения Бандеры.
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Невже там не буде союзників по антигітлерівської коаліції Роберта Мугабе і Нетаньяху?
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Надеюсь что устроят свою вечеринку с Трампом, Джонсоном, и надеюсь Зелика нашего позовут, и он культурно пошлет тех некрофилов в Москве.
Уже одно появление рядом с такими кретенами как *****, автобусник, колхозник, додон, овар(земан), у нормальных людей, вызывает решительное отвращение. Позорище.
Пусть с Трампом празднует, без США и Британии советы бы войну никогда не выграли.
Настоящие победители это американцы, британцы и евреи, особенно те, кто создали атомную бомбу.
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Головне що до Польщі на річницю початку другої світової ***** не запросили.
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Ну, теперь надо ждать следующую падлянку от зеленского, отдаст Украину путину, по поручению коломойского.
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Так вот оказывается, кто агент кремля Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 3403 московская контора своего агента спалила.
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НИ ЗАБУДИМ НИПРАСТИМ ДИДЫ ВАЕВАЛИ-ТАК А ЧЕ НЕ ПРИГЛАСИТЬ ТО СВОЙ ЖЕ ПАРЕНЬ В ДОСКУ
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Я надеюсь что Зеля культурно откажется от компании тех кретенов в пользу другой компании из Трампа, Джонсона, Нетаньяху.... только без идиотизма как это было с буханкой хлеба и солью в Киеве.
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Меня на День Независимости порадовало одно, что зеленский со своей хотьбой насамом деле был на разогреве на марше ЗАХИСТНИКІВ УКРАЇНИ.
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Ты смотри, а Петю не приглашали..только грязью поливали в кацапо СМИ, а ЗЕлёнкин вона какой у нас популярный даже в Кремль на праздники приглашают....Не иначе как клоуну корпоративчик на день Победобесия заказали.
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та ну здрасьте! а новогодний чес? что коту под хвост?
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пусть у Пеци займет конхвэт. Будет х..йла угощать на трибуне
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Там во вражеской паРаше уже есть для 9 мая целая команда сбежавших ранее с Украины её прошлых продажных правителей.. А...резидент ЗЕК - Иуда тот там и сейчас прыгает по пенькам веселит кремлёвских фашистов, и от случая к случаю тырить у кацапов дорогие шапки себе на проживание... А уже после 9 мая у кремлёвских фашистов и их фюрера )(уйла появится свой персональный клоун ЗЕбил бывший их легитимный ...резидент в Украине.
Ну Украина переживёт такую утрату продажного "Слугу" вражеского кремля а не украинского народа который уже больше никогда в жизни не будет голосовать по приколу за всякую скрытую антиукраинскую заразу.
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Вы когда-нибудь видели как удава кормят мышами ?
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Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы плюс *****..... ну их нафик эту кампанию конченных кретенов. Нормальный человек побрезгует этим.
Если Зеля нормальный так нужно культурно отказаться и устроить свою вечеринку, с Трампом, Джонсоном, Нетаньяху.... только без того идиотизма как то было с той буханкой хлеба и солью в Киеве.
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вообще не надо ничего устраивать, день т.н. "победы" - праздник только для ваты.
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Велик вклад Индии, Венесуэлы, Кубы в победу над фашизмом.
И Франции что сразу сдалась.
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Мужественная борьба индийского народа с немецко-фашистскими захватчиками была описана еще до нашей эры в индийском эпосе Махабхарата...позже - в Камасутра...постоять с индусом на трибуне победившей страны (!!!) - честь для украинского президента... ведь Украина в WWII сидела на Говерле и пряники перебирала, а сражался тока великай рускай народ...
Почему бы зеленому не пригласить ***** на 2 мероприятия: во-первых, вчерашний День Памяти и, во-вторых, на 8 мая, когда Украина отмечает (не празднует) день капитуляции фашистской Германии, что стало бы невозможным без великой жертвы украинского народа, а не лапотных сцыкунов, спасавшихся за уралом или перешедших целыми армиями на сторону противника
Если узеленский примет это предложение и будет стоять на одном гектаре с мировым террористом, куплю билет на интерсити, приеду, как-то доберусь до его офиса, экономя на том и на этом, и харкну в жидовскую харю...
Хао, я всё сказал...
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****..куда дебила пригласят?на какой парад?
господи мне от тебя ни чего не надо..пусть только самолетик с ним на кремль упадет
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Телепузики зеБЕнины или зелебобики, вы довольны теперь? Позорище! Жду недождусь, когда украинцы погонят зеленого наркомана ссаными тряпками!
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Не погонят, достаточно им посадить пару- тройку среднего звена коррупционеров и этому населению можно говном по губам мазать всю пятилетнюю каденцию.
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Погонят! У нас народ такой, должен несколько раз на грабли наступить, получить хорошо по голове! Хорошо почувствовать опасность, только тогда мыслить начинает адекватно!
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Та куда уж больше...что еще? Оторваться от рояля и членом по лбу пощекотать???
Тут вчера один ярый патриот выговаривал мне за использование мною лингва-франка вместо украинского...выговаривало патриотичное, выбравшее себе в гетьманы жида...а я - не патриот...потому что у меня украинские идеалы, а не прожидовская платформа...
ПыСы пишу на лингва-франка, потому что исторически воспитывался в такой среде. В быту и вне дома бегло говорю на украинском, но пишу безграмотно...допускаю уйму орфографических и стилистических ошибок (і, и, окончания, etc.). Тому мову тут поплюжити не хочу...
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блаЗЕня сразу предупреждаем, что это "дорога в один конец"...
хотя, он до мая 2020-го может и сам не досидеть в кресле.
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Два с половиной года будет сидеть, а потом поедет на ростов.
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Газета.ру: почему сорвался обмен заключенными? LIVE

30.08.2019
13:57

Во-первых, Киев так и не выразил готовность к политическому урегулированию по Минским соглашениям. Формально это с обменом пленных никак не связано, но в Кремле хотели бы предварительно понять - готова ли новая украинская власть продвигаться по пути к миру на Донбассе///////////

То есть, они даже не скрывают, что являются террористами и удерживают заложников, выставляя требования для их освобождения
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А это для зеБЕниного телепузика, разве открытие? Или для зебобиков? Кажется у нас война с 2014 года с оккупантами.
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До мая следующего года Зеленский и не для того созреет.
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Время, как водичка в Крым, бежит быстро. Скоро в 2020 и совмесный парад... Эх, Зеля, ты Зеля...
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***** очень тонко умеет подталкивать украинское руководство к действиям и акциям которые обваливают рейтинг украинской власти и авторитет её в глазах народа Украины, и если Зе согласится ему придётся испытать судьбу овоща.
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Пора Зеле ленточку гладить правильную...
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Якщо поїде - нехай і не повертається. Йому тут сраку надеруть.
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Я не удивлюсь если щас по Г+Г начнут так потихоньку пиарить что не плохо бы день победы с мышебратьями отметить, ну мол Украина же тоже учавствовала в победе..ну вот давайте ка с мышебратьями и отметим...Вот и преЗЕдент сьездит почтит память павших бойцов, а 73% ЗЕбилов будут радостно визжать -- да, да за пабьеду, давайте дидов на палке носить, преЗЕдент должен нас помирить с мышебратьями, мы хотим в Крым на отдых!! Щас ЗЕбильчиков начнут окучивать по полной..благо это совсем не сложно. Может даже очередную серию Голоумки снимут где преЗЕдент торжественно прибывает в Кремль и яростно и самозабвенно празднует день Пабьеды!! Что конечно же только на пользу Украине. Ждёмс..
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Зашквару в цьому немає, адже дві третини населення це підтримують, вважаючи за велике досягнення Зе.
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Наждо хйло пригласить на празднование дня рождения Бандеры.
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ну что вы ведётесь. это такая же хрень как гепа поддерживает пороха. Твари прекрасно понимают свой негативный образ и умело им пользуются
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А Гелетея пригласят на парад в Севастополь.
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Наверно 9 мая наш ....резидент ЗЕбил - капитулянт будет праздновать со своими хозяевами кремлёвскими фашистами )(уйла победу коммунофашистов палача сталина над фашистами гитлера. Заодно с ЗЕбилом они празднично отметять и преступную анексию кремлёвскими фашистами оккупантами украинского полуострова Крым.
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Алаверди..нехай Зеленський запросить )(уйла на День Незалежності...або на .14 жовтня Покрови --День українського козацтва та День захисникаУкраїни.
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Какая же все таки циничная эта тварь-хуйло. Прощупывает почву за 9 месяцев наперед. Это тактика гебешного *****. Запустить самому, а лучше через дЭбилов типа жирика тему и потом несколько месяцев наблюдать на реакцию и подготовить уже очередную пакость.
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Интересно кого Украина выносит через 9 месяцев Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 5966
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вивісити портрети )(уйла і сказати що він приїзжає в Київ..а відмовиться --сказати що він засцяв Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 4941
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Уря...пошли первые международные успехи преЗЕдента. А..ну что парахаботы, выкусили? А вы говорили Зеленский провалил международную политику. А вот вам дуля.....получите парахаботы! Мы на парад паедем!! Там все лидеры будут. Вот как нашего преЗЕдента уважают!! А вы парахаботы с Петей сидите в Украине и не рыпайтесь, вас то не приглашали, и Петю вашего на парады тоже не приглашали, так шо завидуйте молча!!
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зеЛеная падаль к этому времени будет на ростове.c янЫком
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Самое страшное, мало кто сомневается в том, что президент Украины поедет к пуйлу на парад... путч так путч, зеля...
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Напередодні заходів у Польщі з нагоди початку другої світової ординським шакалам
треба якось затьмарити цю подію оскільки ***** не запрошений.
Тому це чмо Ушаков розродився списком запрошених на Побєдобєсіє за вісім місяців до 9 травня.
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Это естественно. На этот праздник всегда съезжаются губернаторы всех регионов РФ. Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 3799
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И колорадочку на шию повісе за заслуги пэред атечиством.
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Скажу одно: Если Владимир Александрович решит ехать- значит это правильно. Я сам был на Майдане, но сейчас необходимо отдать всю власть в руки всенародно избранного Президента и не мешать ему восстанавливать страну после эпохи барыг и мародеров.
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Його запрошують підписати акт про капітуляцію.
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Якщо заради миру, то чому б і не з'їздити???
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А что, этот чарлик возьмет и поедет...
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