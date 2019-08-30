 Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году

Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".
По словам кремлевского чиновника, участие в праздновании уже подтвердили 17 лидеров государств. В Москву на 9 мая собираются приехать президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы и "других стран СНГ", рассказал Ушаков.
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Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Президент США ответа пока не дал.
Уже одно появление рядом с такими кретенами как *****, автобусник, колхозник, додон, овар(земан), у нормальных людей, вызывает решительное отвращение. Позорище.
Пусть с Трампом празднует, без США и Британии советы бы войну никогда не выграли.
Настоящие победители это американцы, британцы и евреи, особенно те, кто создали атомную бомбу.
Ну Украина переживёт такую утрату продажного "Слугу" вражеского кремля а не украинского народа который уже больше никогда в жизни не будет голосовать по приколу за всякую скрытую антиукраинскую заразу.
Если Зеля нормальный так нужно культурно отказаться и устроить свою вечеринку, с Трампом, Джонсоном, Нетаньяху.... только без того идиотизма как то было с той буханкой хлеба и солью в Киеве.
И Франции что сразу сдалась.
Почему бы зеленому не пригласить ***** на 2 мероприятия: во-первых, вчерашний День Памяти и, во-вторых, на 8 мая, когда Украина отмечает (не празднует) день капитуляции фашистской Германии, что стало бы невозможным без великой жертвы украинского народа, а не лапотных сцыкунов, спасавшихся за уралом или перешедших целыми армиями на сторону противника
Если узеленский примет это предложение и будет стоять на одном гектаре с мировым террористом, куплю билет на интерсити, приеду, как-то доберусь до его офиса, экономя на том и на этом, и харкну в жидовскую харю...
Хао, я всё сказал...
господи мне от тебя ни чего не надо..пусть только самолетик с ним на кремль упадет
Тут вчера один ярый патриот выговаривал мне за использование мною лингва-франка вместо украинского...выговаривало патриотичное, выбравшее себе в гетьманы жида...а я - не патриот...потому что у меня украинские идеалы, а не прожидовская платформа...
ПыСы пишу на лингва-франка, потому что исторически воспитывался в такой среде. В быту и вне дома бегло говорю на украинском, но пишу безграмотно...допускаю уйму орфографических и стилистических ошибок (і, и, окончания, etc.). Тому мову тут поплюжити не хочу...
хотя, он до мая 2020-го может и сам не досидеть в кресле.
30.08.2019
13:57
Во-первых, Киев так и не выразил готовность к политическому урегулированию по Минским соглашениям. Формально это с обменом пленных никак не связано, но в Кремле хотели бы предварительно понять - готова ли новая украинская власть продвигаться по пути к миру на Донбассе///////////
То есть, они даже не скрывают, что являются террористами и удерживают заложников, выставляя требования для их освобождения
треба якось затьмарити цю подію оскільки ***** не запрошений.
Тому це чмо Ушаков розродився списком запрошених на Побєдобєсіє за вісім місяців до 9 травня.