 Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году

Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

По словам кремлевского чиновника, участие в праздновании уже подтвердили 17 лидеров государств. В Москву на 9 мая собираются приехать президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы и "других стран СНГ", рассказал Ушаков.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Президент США ответа пока не дал.