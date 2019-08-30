 США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.
"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", - заявил он.
Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.
"Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены... США боятся угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций. Пока Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе, с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража - все это не о нас", - отметил посол.
Ду Вэй полагает, что сегодня оборонная отрасль Украины требует вливания инвестиций. В то же время, по его мнению "США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины".
"Я хочу сказать, что Китай и Украины - дружественные страны и стратегические партнеры", - подчеркнул он.
С его слов, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной сферы. Товарооборот между Украиной и Китаем в прошлом году достиг почти 10 млрд. $. Посол выразил уверенность, что в текущем году товарооборот превысит 10 млрд.$. Тогда как, по его словам, товарооборот с США в прошлом году составил всего 4 млрд$, а в первом полугодии 2019 года - всего 2 млрд$.
Напомним, в июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".
27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем.
Накануне газета "The Wall Street Journal" писала, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич".
Ссориться с нынешним Китаем - это огромная ошибка.
от ти і спалився, ботик кацапський
вишь страна не определяется
без этого китайцы только по губам тебе помажут..
До речі, президент "нормально" голосуючих США - насправді все більш відвертий ************...
Чудик ! Они уже 5G вводят во всю , одни из первых в мире , и работают над 6G , а ты о каких-то технологиях лепечешь
Объективно вес США 🇺🇸 не кажется стремительно растущим.
Германия и Турция уже послала. А кто виноват? 🤔 Реально, в чем вопрос?
Но здесь то кремль не при чем, это Китай США посылает.
Впрочем, последние привыкать стали.
А как же Трамп обещал сделать Америку снова великой?
Сомнительная "контора никонора" которая сразу передает права интелектуальной собственности и саму технологию Московии у которой нет качественной технологии по производству авиационных двигателей и двигателей для кораблей.
СМЕШНО.
кстати, у Китая есть ядерное оружие? хотя ну его нафиг мадеинчина
чувак, забирайте Сибирь и Дальний Восток пока кацапы их не угробили! вы чего там жмётесь, вы посмотрите сколько земли занехаено Россией, давно пора навести порядок
А ушлому китайскому послу стоит напомнить о покупке у Украиньі авианосца "Варяг" за
35 млн.долл. под плавучее казино, и предложить Китаю либо разоружить флагман "Ляонин", либо честно доплатить Украине справедливую цену. Ценник стартует от 1 ярда
долларов...
Все остальные терки на этом пространстве китайцам искреннее похеру.
Ладно. Скажи мне, какая страна Запада сделала ставку на Украину по настоящему, а не словами и мелкими монетами. Сможешь?