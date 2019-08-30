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 Политика Украины
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Все про:Китай (1008) Мотор_Січ (28) США (15267)

 США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР

Посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.

"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", - заявил он.

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.

"Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены... США боятся угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций. Пока Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе, с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража - все это не о нас", - отметил посол.

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Ду Вэй полагает, что сегодня оборонная отрасль Украины требует вливания инвестиций. В то же время, по его мнению "США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины".

"Я хочу сказать, что Китай и Украины - дружественные страны и стратегические партнеры", - подчеркнул он.

С его слов, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной сферы. Товарооборот между Украиной и Китаем в прошлом году достиг почти 10 млрд. $. Посол выразил уверенность, что в текущем году товарооборот превысит 10 млрд.$. Тогда как, по его словам, товарооборот с США в прошлом году составил всего 4 млрд$, а в первом полугодии 2019 года - всего 2 млрд$.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем.

Накануне газета "The Wall Street Journal" писала, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145624
 
 
 Топ комментарии
 
Китай друг Украины США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1310 Хитрая вражина,которая подыгрывает Кремлю в ООН,а в стагнующей,уязвимой Украине устроила экспансию за гроши.
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Ви мене не переконаєте.... тому, що Китай - це зло для будь якої економіки.... Вони тільки штовхають своє лайно по всьому світові, не купуючи нічого, за вийнятком сировини.... Кому нафіг потрібні такі партнери? Їх цікавлять виключно наші військові тезнології
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Ну про дружбу це щось новеньке. Мабуть диктатуру буде шмаркля в Україні впроваджувати і досвід Китаю дуже знадобиться.
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А рашка вообще первопричина всех военных бед Украины, но это не мешает вести с ними бизнес и покупать / транзитировать газ и США почему-то с этим ничего сделать не может.
Ссориться с нынешним Китаем - это огромная ошибка.
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Пусть США повторят или улучшат китайские условия по покупке "Мотор Сич" и никто с ними не будет ссориться.
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США не потрібно вкладати гроші в Мотор-Січ! США потрібно щоб Мотор-Січ перестало існувати безкоштовно, вони цього добивались 28 років і тільки Богуслаєв не давав їм добити завод! А більшість оборонних заводів України довели до банкрутства та знищили і це не без участі США, яка покривала всіх українських Президентів-корупціонерів і скрізь польци дивилась на пограбування України всі 28 років!
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"сквозь" буде не скрізь, а крізь.
от ти і спалився, ботик кацапський
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да у него айпишка из фсбшного пула.
вишь страна не определяется
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Опыт Белоруссии с китайскими инвестициями просто пугает. «Великий камень» - разговоры о нем начались еще в 2010 году. Планы - грандиозные: возле аэропорта должны появиться десятки высокотехнологичных фабрик и заводов, выпускающих продукцию для ЕС и стран Таможенного союза, жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовые и научно-исследовательские центры. Когда парк заработает на полную мощность, в нем будет работать 120 тысяч сотрудников. Помочь парку набрать темп должны налоговые льготы для предприятий-резидентов. Сейчас зарегистрировано 44 резидента, которые вложили в строительство 1,1 миллиарда долларов. Из построенных объектов: административное здание, выставочный центр, гостиница, логистический центр, несколько производственных зданий для сдачи в аренду и пару производств, которые еще на запустились.
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так отож...и экономика китая на спаде.с них наверное и начнется очередной экономический кризис
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Так на ціх 44 компаніях працюють виключно китайські співробітники. Більш того,всі китайські компанії,в Білорусі мають пільгове оподаткування. Так,китайці принесли гроші,на ці гроші збудували виставковий центр де торгують своїми товарами, податків не сплачують і що має Білорусь?,аж нічого. Ні робочих місць, ні податків. В угода виписана китайцями жорстко, так що білорусам зась її росірвати.
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Пусть Китай поможет в войне с кацапами как США! Хай себе сидят у реки и ждут! Ждуны *****! Как голосуют в ООН? Вместе с ******!
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це кацапський постійний тренд: дружити з Китаєм у пику США.
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Співробітництво з КНР має продовжуватись попри примхи Трампа та США! Для нас Китай це важливий споживач наших товарів та послуг на мільярди доларів щороку і втрачати це через якісь там побоювання США Україна не буде! Співробітництво з США не на тому рівні щоб боятись його втратити! Мізерний рівень американської військової допомоги це не те що нам потрібно сьогодні! А нам сьогодні потрібні нові військові літаки, протикорабельні ракети - все це є в КНР і ми можемо купити все це без будь яких обмежень! Не зрозуміло чому раніше ми не звертались до КНР з проханням продати бойові системи! Думаю КНР нам би не відмовив!
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ти вже китайську пічку купив..... на цьому співпрацю можна і завершити
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так..так...норвежська....зроблена, маленькими вузькоокими звірятками, за вкраденою технологією США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1992
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игореня,и самое важное - перенять руководящую роль Компартии !
без этого китайцы только по губам тебе помажут..
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Господи, этот придурок просто на ходу переодевается.
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"Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор." .Видать китаезы серьезно обиделись на штаты.Ну как же???Уже практически заполучили оборудование и технологии для производства движков для вертушек и ракет которые ни они ни кацапы не могут сколхозить.Итут им дают по рукам и говорят "низзя,аяяй"Источник: https://censor.net.ua/n3145624
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ще нам китайських кондомів не вистарчало США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 4414 гнати їх в шию і закрити весь імпорт цього китайського хламу
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Не пишіть дурню про "гнати" і "закрити"..
До речі, президент "нормально" голосуючих США - насправді все більш відвертий ************...
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Ви мене не переконаєте.... тому, що Китай - це зло для будь якої економіки.... Вони тільки штовхають своє лайно по всьому світові, не купуючи нічого, за вийнятком сировини.... Кому нафіг потрібні такі партнери? Їх цікавлять виключно наші військові тезнології
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Да и то, если и покупают какую-то военную технику, то только для разбора и дальнейшего скоммуниздивания, невзирая ни на какие права, патенты и прочее.
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В принципі всі так роблять. Головне щоб були мізкі які розуміються на тому що копіюєш і технологічний рівень щоб повторити копію. Совок копіював всі американські мікросхеми поки позволяв технологічний рівень, а у 80х сша зробили ривок а ссср надірвався, так і зустрів 90ті із процесором інтел8086.
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О каких технологиях ты бредишь ? Ты посмотри лучше на экономику Китая и на их ВПК ! Это кому ещё нужны технологии , вопрос
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Ану раскажи что у Китая нет своих вертолетов и они мечтают заполучить наши технологии , или что они до сих пор с ППШ бегают и считанные взвода имеют АКТ-47 .
Чудик ! Они уже 5G вводят во всю , одни из первых в мире , и работают над 6G , а ты о каких-то технологиях лепечешь
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в китаю немає нормальних двигунів для цих сраних гелікоптерів.... тому їх і цікавить Мотор Січ.....
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Ну и как же они при таких технологиях до сих пор авиадвигатели не освоили? Нах им та Мотор-Сич сдалася с их-то технологиями?
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Китай руду у нас покупает , а здесь весь цикл на месте , начиная от руды и заканчивая выплавкой и литьем лопастей турбин , шлифовкой и обточкой , сборкой . И все это обходится в разы дешевле чем обходилось бы в Китае , себестоимость , да и зарплата раза в 2-3 меньше у нас
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Китайские товары давно стали высококачественными. Просто нужно покупать у нормальных компаний а не подвальных.
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так і є - лайно високої якості..... made in by stolen technology
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как показала жизнь -с китайцами можно сотрудничать но до определенного момента.Там где дело касается военной продукции и товаров двойного назначения нужно вежливо посылать в пешую эротическую командировку.Мотор Сичь принадлежит людям у которых от родясь не было ни стыда не совести,моральным уродам.Такие и мать родную продадут и за пятачек в церкви перднут.Нужно государству забирать контрольный пакет и уделить должное внимание этому предприятию.По большому счету это гордость Украины
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погоджуюсь.... богуслаєв ще та кацапська ****
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Ну про дружбу це щось новеньке. Мабуть диктатуру буде шмаркля в Україні впроваджувати і досвід Китаю дуже знадобиться.
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Все больше стран в отношении Штатов используют слова типа "нагло", "не суйте свой нос" и прочее.
Объективно вес США 🇺🇸 не кажется стремительно растущим.
Германия и Турция уже послала. А кто виноват? 🤔 Реально, в чем вопрос?
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Думаю Кремль после Сирии,Украины скоро ЕС раздерет на куски,а потом и в Британии устроит желтые береты...
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Думаете?
Но здесь то кремль не при чем, это Китай США посылает.
Впрочем, последние привыкать стали.
А как же Трамп обещал сделать Америку снова великой?
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А "быть великим" означает непременно совать свой нос в чужие дела? Трамп так не считает.
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Почитай историю китайской компании которая претендует на покупку Мотор Сич. Ее просто нет.
Сомнительная "контора никонора" которая сразу передает права интелектуальной собственности и саму технологию Московии у которой нет качественной технологии по производству авиационных двигателей и двигателей для кораблей.
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кацапотроли вошли в роль "плохого и хорошего полицейского"? деревянно как то получается
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Китай друг Украины США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1310 Хитрая вражина,которая подыгрывает Кремлю в ООН,а в стагнующей,уязвимой Украине устроила экспансию за гроши.
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Странно, а мой почти такой же коммент удалили. Кто их удаляет?
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все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.Источник: https://censor.net.ua/n3145624

СМЕШНО.
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Китайцы пусть сибирью занимаются. У них там родственники.
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Послу і всім тим грошовитим хунвейбінам треба чітко розяснити політику оріентовану на західні цінності.Алей американці мають вже щось накінець порозуміти
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З за спин китайців стирчать вуха кремля, у цій справі... Цапам потрібні двигуни для гелікоптерів... - хай будують гвинтокрили та ******** наших хлопців???
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а китай обязан Украине предоставить поддержку в связи с кацапской агрессией!!!
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"Йдуть китайці "нахилом...". Я не знаю, чи будуть вони воювать з США, однак, проковтнувши Сибір, вони продовжать експнсію на захід...(На схід - нема куди...). Рано, чи пізно, вони "упруться" у наші кордони... І воно нам треба - своїми руками посилювать майбутнього агресора? (Одного уже забезпечили двигунами для "Калібрів", а тепер він нам же, і всій Європі, ними ж, і погрожує ...).
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Он прав. С Китаем нужно договориться. Все, что восточнее Урала - им, до Урала - нам. Кое-что можно отстегнуть Чечне и прибалтам, если помогут. Путина с Кабаевой - в киевский зоопарк высиживать яйца краснокнижным стерхам.
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Товарооборот между Украиной и Китаем может и достиг 10млрд, только это импорт+экспорт, или только импорт в Украину?))И да, не слышал, чтобы ВСУ пользовались китайскими Джавелинами))
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А те, которые им передали из штатов?Чьего они производства?
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Китай выступил против аннексии Крыма? или сделал вид что его это не касается?
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Китай на Луну полетів тільки завдяки шпіонажу, тому не треба виправдовуватись. Якщо США допомагають, треба враховувати їх інтереси. Хай Китай Україні допоможе - наступить на москалів, а вони повернуть нам і Крим і донбас і компенсації, тоді нормально буде.
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Америка великая страна, и лучше знаем что надо Украине.
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Типо, Америка готова строить совместный с Украиной истребитель с украинскими двигателями?
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Китай жодного разу не голосував в ООН на користь Укоаїни, не признав московію агресором.
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привет китайским братьям!
кстати, у Китая есть ядерное оружие? хотя ну его нафиг мадеинчина
чувак, забирайте Сибирь и Дальний Восток пока кацапы их не угробили! вы чего там жмётесь, вы посмотрите сколько земли занехаено Россией, давно пора навести порядок
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За аферой по "продаже" Китаю компании "Мотор-Сичь" торчат и уши Кремля , которьій желает в обход украинских санкций получать двигатели для новьіх самолетов Як-130, Бе-200, вертолетов Ми и Ка , а также всей линейки транспортников Ан .
А ушлому китайскому послу стоит напомнить о покупке у Украиньі авианосца "Варяг" за
35 млн.долл. под плавучее казино, и предложить Китаю либо разоружить флагман "Ляонин", либо честно доплатить Украине справедливую цену. Ценник стартует от 1 ярда
долларов...
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Никогда Китай не будет работать на Россию, двигатели им нужны в первую очередь для себя, и может потом они и будут продавать России.
Все остальные терки на этом пространстве китайцам искреннее похеру.
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Верим тебе! Где так же как бене и вовочке! США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 9519
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Хочешь поговорить о доверии?
Ладно. Скажи мне, какая страна Запада сделала ставку на Украину по настоящему, а не словами и мелкими монетами. Сможешь?
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и лицензия на L-15 для производства в Украине..Надо торговаться, что с одними, что с другими..
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мг...напомните сколько резолюций по Украине против рашки Китай поддержал? *** вам на рыло
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О как припекло! А они думали по-быстрому хапнуть завод и паРаше двигатели клепать. Но пока не сростается
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Хай згорить, зогниє, пропаде пропадом, але щоб все правильно було оформлено! Я думаю. сєпар Богуслаєв вже давно все продав, а тепер просто хоче все правильно оформити.
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Из всего сотрудничества с Китаем я одобряю только демаркацию украино-китайской границы. США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 9592
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как ни крути, а китаец брешет, голосования в оон, покупка корыта под казино - нах китайцев
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Ця саранча як ввійде в Україну - хрін її потім виженеш... Спочатку завод, потім земля, ліси, ріки ....тільки запусти...і розмножуються як кролики ( ось звідки у Зєлі план +10 млн .населення за його правління)...
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Так а може нехай Китай від Раші нам поможе захиститись? Жі Чінґ Пінґ, війська в Донбас введи!
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Если потом территории будут китайскими, то без проблем помогут и людьми и вооружением.
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В одному абзаці - 3-4 брехні. І це посол, а не просто якийсь чувак.
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Правильно дайте подзатыльник рыжему америкашке.
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А я вот думаю,из-за чего это Трамп засомневался в выделении 700 лямов на оборону Украины,теперь понятно,какая роль в этом великого коммунистического друга Китая Богуслаева
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Какая наглая русская морда у этого посла! США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 5877
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