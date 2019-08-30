 "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Он опроверг информацию, что на "Центрэнерго" зашли его люди: "Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко. Президент в ходе предвыборной кампании поставил задачу, что тарифы должны понижаться, в том числе - и на электроэнергию – и Потапенко работает на эту задачу.".

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Вместе с тем, он отметил, что новая команда "Центрэнерго" координируется с ним "на теоретическом уровне": "Есть концепт, мы должны понять для себя – возможно ли это. А если возможно – то реализовать. Я это делаю не для того, чтобы заработать, обогатиться. Я помогаю выполнять стратегию, определенную президентом".

Отвечая на вопрос о том, чем отличается прежняя управленческая команда от нынешней, Коломойский пояснил: "Тогда воровали через посредников, а сейчас заключаются прямые контракты между "Центрэнерго" и шахтами, налаживается схема импорта угля из разных источников и решается вопрос увеличения производства электроэнергии. Раньше "Центрэнерго" искусственно сдерживали, блоки тушили, не давали работать, чтобы цену на рынке задирать высокую, прикрываясь действиям государства. Посмотрите на цены, которые сейчас на рынке, они немного снизились, в дальнейшем будет больше".

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"Центрэнерго" - это противовес ДТЭКу, как это ни парадоксально звучит. Есть один вариант стратегии - приватизировать. Государственные шахты туда всем гамузом надо передать, потому что нельзя продать лакомый кусок, а все эти нерентабельные шахты оставить государству, чтобы оно их продолжало дотировать. То есть все шахты государственные надо приватизировать, и в довесок, чтобы было интересно – "Центрэнерго", и посмотрим, будет ли очередь из желающих. Есть и другая стратегия: это единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и поддерживать определяемый государством уровень цен на рынке. Какой путь выбрать? Если спросят мой совет, я бы выбрал второй вариант. Антимонопольный комитет у нас бездействует, возможен сговор, также как Кононенко и Порошенко с Ахметовым сделали по "Роттердам+", - заявил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.