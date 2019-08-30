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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ахметов (1864) Коломойский (1132) ДТЭК (97) Центрэнерго (49)

 "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК, - Коломойский

"Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и поддерживать определяемый государством уровень цен на рынке.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Он опроверг информацию, что на "Центрэнерго" зашли его люди: "Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко. Президент в ходе предвыборной кампании поставил задачу, что тарифы должны понижаться, в том числе - и на электроэнергию – и Потапенко работает на эту задачу.".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

Вместе с тем, он отметил, что новая команда "Центрэнерго" координируется с ним "на теоретическом уровне": "Есть концепт, мы должны понять для себя – возможно ли это. А если возможно – то реализовать. Я это делаю не для того, чтобы заработать, обогатиться. Я помогаю выполнять стратегию, определенную президентом".

Отвечая на вопрос о том, чем отличается прежняя управленческая команда от нынешней, Коломойский пояснил: "Тогда воровали через посредников, а сейчас заключаются прямые контракты между "Центрэнерго" и шахтами, налаживается схема импорта угля из разных источников и решается вопрос увеличения производства электроэнергии. Раньше "Центрэнерго" искусственно сдерживали, блоки тушили, не давали работать, чтобы цену на рынке задирать высокую, прикрываясь действиям государства. Посмотрите на цены, которые сейчас на рынке, они немного снизились, в дальнейшем будет больше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

"Центрэнерго" - это противовес ДТЭКу, как это ни парадоксально звучит. Есть один вариант стратегии - приватизировать. Государственные шахты туда всем гамузом надо передать, потому что нельзя продать лакомый кусок, а все эти нерентабельные шахты оставить государству, чтобы оно их продолжало дотировать. То есть все шахты государственные надо приватизировать, и в довесок, чтобы было интересно – "Центрэнерго", и посмотрим, будет ли очередь из желающих. Есть и другая стратегия: это единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и поддерживать определяемый государством уровень цен на рынке. Какой путь выбрать? Если спросят мой совет, я бы выбрал второй вариант. Антимонопольный комитет у нас бездействует, возможен сговор, также как Кононенко и Порошенко с Ахметовым сделали по "Роттердам+", - заявил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145619
 
 
 Топ комментарии
 
Спасібо отєц родной. Хто б еще позаботился за народ украинский...
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Народ Украины - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и Коломойскому .
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А чо ж не похвастаться.
Чоловік обув цілу країну в 40 мільйонів голів. Крутіше нього тільки Кортес з ацтеками.
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Спасібо отєц родной. Хто б еще позаботился за народ украинский...
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и поддерживать определяемый государством уровень цен на рынке.Источник: https://censor.net.ua/n3145619

А когда Игорь Вал. цены за кредит убавит (49% годовых!) скромно помалкивает...
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Этот "отец родной" прихватил Центрэнерго через своего смотрящего -- донецкого бизнесмена Виталия Белякова, который присматривает теперь еще и за всей угольной отраслью. Основными контрагентами и выгодополучателями новых схем стали предприятия группы Приват. В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
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Я не понимаю, что за хрень?! все новости забиты мнением коломойского?!!!!
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Еще выше - "папа" Карабас президента. Правда не понятно какого конкретно:

"Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4282
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все новости забиты мнением коломойского?!!!!

Дык он в интервью Гордону прямо сказал- не буду я на подхвате президентом - меня устраивает когда он будет у меня на подхвате...
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каломойші, сьогодні, явно нєфіг робити "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4999 а завтра шабат
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А чо ж не похвастаться.
Чоловік обув цілу країну в 40 мільйонів голів. Крутіше нього тільки Кортес з ацтеками.
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Покупаем попкорн, все признаки приближающейся войны Бени и Ахметова уже есть.
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Народ Украины - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и Коломойскому .
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До сих пор как-то не особо получалось.. "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9680
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Надо выкинуть грабли , включить мозги и под плинтус загнать вату . Ради детей и внуков .
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Ну да. Центрэнерго, которое взяд "под крыло" беня - единственное хорошее из всех "энерго", готово бороться против всех остальных плохих "энерго", которые еще не перешли под крыло бени.
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Ахмєтка, а ти дума відсидітись - відмовчатись, як завжди?
ні, дзуськи! доведеться з єврейською мафією пободатись!
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Шура, я дам вам парабеллум - будете бороться с еврейской мафией за Рината.
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краще з розумним загубити, ніж з тобою знайти
дякую, не у цім житті
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Мне это не о чем не говорит . Есть электро станции у которых переизбыток энергии . Все списывается на рыжое падло , и вешается на народ .
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Все списывается на рыжое падло , и вешается на народ .

А беня с той же когорты - считает деньги Ахметова, а сам за кредиты берет 49% годовых!
На предприятиях Коломойского, там где в смене было 5 чел. сократили до 3-х, на обед- 15 минут, охраной труда и не пахнет!
В "метинвесте " Ахметова три раза на месяц дают зарплату, очень качественная обувь,медленное,но хорошее, по сравнению с СССР снабжение .
Зарплата от 5тыс гр до 15 тыс для рабочих,для ИТР не знаю. Бардака тоже достаточно типа соцсоревнования советских времен. Хороших специалистов можно пересчитать на пальцах... В основном мажоры, как и везде.
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А не проще ли за геноцид украинского народа конфисковать ДТЭК в пользу государства, а его хозяев арестовать? Детский сад, а не коломойский - народ ждёт решительных действий, а не дешёвых коломойских понтов, бо тэрпэць народа Украины на грани срыва и тогда за геноцид украинского народа ответят все кого народ Украины захочет убить.
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Каких действий? Зебобики, вы так и не поняли, они пришли уничтожать, а не строить?) Он вам ничего не должен)
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Да вы уже настроили будок...на боольшее не способны
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Не плачь зебобик, полезай взад в будку)
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Да вы уже настроили будок...на боольшее не способны

Барыга последние деньги тратит на пиар в сетях- боится чтоб не посадили...
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Есть профисионалы на форуме ? Покажите сколько выделяют атомные станции и копанки рыжей падлюки .
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Тебе лучше у бени спросиить,здесь в основном ботоферма
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Что сегодня на цензоре так много Коломойского?! Каждая третья новость с Беней! Уж слишком много его стало!
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Главред цензора взяв інтервю в справжнього президента країни! Як же тут не смакувати кожний висєр коло..пардон ІгорВалєріча окремою статтею
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Бєня виграв вибори, ось і вся відповідь.
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Бєня виграв вибори, ось і вся відповідь.

Сначала Ахметов поставил Януковича, а теперь беня поставил своего...
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Что сегодня на цензоре так много Коломойского?!

Повелось так у царей - кто у власти - тот еврей...
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А як нащот торговлі на крові?тут вже пороха не пришиєш!
Чи заради того щоб посунути ахмета можна і з кацапами гешефт робити
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Кто у нас президент Украины? Почему беглый олигарх, который недавно вернулся в страну, благодаря Зебилу, рассказывает, что делать и как жить?!
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Почему беглый олигарх, который недавно вернулся в страну, благодаря Зебилу, рассказывает, что делать и как жить?!

Дык за свои деньги он может и в Америке статьи печатать...
Вован Трампа в друзьях имеет,Рашу тудей финансирует - читайте дедушку Ленина - от подкупа, от содержания... Мустафа Н. был в БПП,а теперича - истинный патриот Украины!
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В этом мире уже все смешалось, люди, кони.
Надеюсь трампа, через год не будет в Белом Доме. А там все будет по другому.
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слухаем беню - теперь он руководит Украиной - как он скажет так и будет
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