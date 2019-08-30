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 Политика Украины
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 В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях

В Житомире суд продолжает исследовать доказательства, предоставляемые прокурором по делу подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На судебном заседании сменился прокурор. На этот раз сторону обвинения представляет Николай Юхимчук вместо Вадима Левченко.

Прокурор предоставил скриншоты переписки в социальных сетях, которые по его словам, принадлежат подсудимому, с заказчиками публикаций в течение апреля-мая 2016 года.

В частности, в сообщениях обсуждаются темы публикаций об общественно-политической жизни в Украине, количество просмотров материалов на интернет-ресурсах, а также Муравицкий пересылает текстовые документы.

Кроме этого, в публикациях и переписке упоминаются фамилии Аблязимов и Бальцерович, которые уже не раз звучали в судебных заседаниях. Сторона обвинения акцентирует, что это псевдонимы Муравицкого, под которыми он публиковался в российских СМИ.

По словам Юхимчука, все упомянутые в протоколе осмотра статьи негативно изображают описанные автором события.

Но защитница подсудимого Светлана Новицкая акцентирует, что озвученные публикации не имеют доказательного значения.

Напомним, Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Следователи утверждают, что Муравицкий по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы. По данным СБУ и прокуратуры, он писал заказные статьи в поддержку оккупации Крыма и распространял информацию о сборе денег для боевиков. Сам блогер обвинения отвергает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Це тіки початок, падло!" - в Житомире облили зеленкой прокремлевского блогера Муравицкого. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3145616
 
 
 Топ комментарии
 
кацапню вишиванка відлякує, як чортів ладан
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
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у вас в кацапії тільки рєпа, які ще свині, мокш?
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Йорік: Пустіть! Я контужен на х*й! Пока ти, сука, в тилу баб портів, я в танкє горєл! Я - льотчік!

(с) Лесь
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А последние пять годков было модно одеть вышиванку и после врать да воровать. Этот не отстает от тренда!
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Эта национальная атрибутика , по моим скромным наблюдениям , вызывает у граждан Украины раздражение . Дяка Петру Алексеевичу и его шобле , это их заслуга . Уже набирает обороты такая формула : натянул вышиванку - значит преступник .
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Що, серйозно?
В тебе щось відклеїлося.
Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу.

...
Бо такий скособочений "висновок" можна зробити ВИКЛЮЧНО якщо "моніторити" українське життя з-поза меж країни (причому моніторинг робити в бидлокласниках та подібних сміттєзвалищах).
Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає.
"Раздражение", мля... *осёлface*
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" Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу. "

Штирлица уже тут провалили 461 раз , ты все проспал .

" Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає. "

Во Львове вполне возможно .
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Тобто якщо в Харкові, Дніпрі, Херсоні вдягти вишиванку - то ризикуєш зазнати борошна народного презирства чи навіть стусанів куркулями від зубожілого народу? Отак підійдуть - "ах ти бандера, ми тут оремо на трьох працях, висолопивши мови, а ти вдягнув вишиванку і крадеш народні засоби", я правильно зрозумів?
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" Отак підійдуть - "ах ти бандера, "

При чем тут Бандера ? Ну откуда вы такие ******** беретесь ? Бандера не крал у своего народа .

Ты текст в состоянии читать ? Не ? Тодi тримай картинку , може так щось зрозумiєш :

В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 1147
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*з огидливим кацапським акцентом* Скока нонче рянтген на рязани-т? Чай, гейгер-то соловьём заливаеццо, быдто малохольнай...
Бяда, бяда - знать, одной хромосомушки малым-мало, вона исьтьчо полезла, окаянная...
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Живу на Харківщині, вишиванку одягаю із задоволенням. А дивляться на неї люди із захопленням, бо вона *******, ручної роботи, її мені мама вишивала. У Харкові теж часто бачу молодь у вишиванках. Вишиванка не винна в тому, що її одягають негідні люди.
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В Дніпрі просто ДОХРІНА молоді у вишиванках. Щоб пересвідчитись, достатньо прогулятися вулицями міста.
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Куприк.
кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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так то банальный копчик шоле? В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 2389теперь понятно почему он кацап...тех всегда поближе к задним полушариям тянет.этого не вытравишь,все на уровне подсознания
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кацапню вишиванка відлякує, як чортів ладан
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
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а нашо її прати? гімнастьорка не для цього!
гімнастьорка - для прєвасходства над астальнимі народамі! дєди ваєвалі, мля!
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Прати? Вони не знають, що таке мило та сечалка, яке там ще прання?
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У нас свыня в вышеванке пять лет бродило .
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От урод . тебе не стыдно **** . я воевал . Пока ты гнида здесь свою жопу грел . .
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Йорік: Пустіть! Я контужен на х*й! Пока ти, ****, в тилу баб портів, я в танкє горєл! Я - льотчік!

(с) Лесь
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И "диды" тоже "ваевали"... А ты на чьей стороне, "ваевал"?
Приходит старый-старый "Вовочка", в военкомат:
- Здравствуйте... Я слышал, вы тут рздаёте награды участникам Второй Мировой? Так я тоже участник...
Посмотрели документы:
- Дед, так тебе-же, в 45-м, только двенадцать исполнилось! Какой-же, ты "участник"?!
- Да я в 43-м, солдатам воду на батарею носил, и яблоки! Они меня так благодарили, так благодарили: "Я, я, зер гут, Вольдемар!"
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люблю, коли кацап бомбить!
розкажи, як тебе на колчаківських фронтах було поранено
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Блть, голова... рептілоїд якийсь або інсектоморф (прізвище Муравицький символізує).
І так, якого путіна створіння вдягнуло вишиванку?

В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 13
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да, полюцайська ґемба сімволізіруйєт
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Щось є від Троцького та Швондера (ще б густішу шапку волосся, і вуаля).
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та вже беркутів-убивць оправдують та випускають, то цього вилупка не варто тримати під вартою
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