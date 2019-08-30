 В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
На судебном заседании сменился прокурор. На этот раз сторону обвинения представляет Николай Юхимчук вместо Вадима Левченко.
Прокурор предоставил скриншоты переписки в социальных сетях, которые по его словам, принадлежат подсудимому, с заказчиками публикаций в течение апреля-мая 2016 года.
В частности, в сообщениях обсуждаются темы публикаций об общественно-политической жизни в Украине, количество просмотров материалов на интернет-ресурсах, а также Муравицкий пересылает текстовые документы.
Кроме этого, в публикациях и переписке упоминаются фамилии Аблязимов и Бальцерович, которые уже не раз звучали в судебных заседаниях. Сторона обвинения акцентирует, что это псевдонимы Муравицкого, под которыми он публиковался в российских СМИ.
По словам Юхимчука, все упомянутые в протоколе осмотра статьи негативно изображают описанные автором события.
Но защитница подсудимого Светлана Новицкая акцентирует, что озвученные публикации не имеют доказательного значения.
Напомним, Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Следователи утверждают, что Муравицкий по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы. По данным СБУ и прокуратуры, он писал заказные статьи в поддержку оккупации Крыма и распространял информацию о сборе денег для боевиков. Сам блогер обвинения отвергает.
В тебе щось відклеїлося.
Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу.
...
Бо такий скособочений "висновок" можна зробити ВИКЛЮЧНО якщо "моніторити" українське життя з-поза меж країни (причому моніторинг робити в бидлокласниках та подібних сміттєзвалищах).
Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає.
"Раздражение", мля... *осёлface*
Штирлица уже тут провалили 461 раз , ты все проспал .
" Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає. "
Во Львове вполне возможно .
При чем тут Бандера ? Ну откуда вы такие ******** беретесь ? Бандера не крал у своего народа .
Ты текст в состоянии читать ? Не ? Тодi тримай картинку , може так щось зрозумiєш :
Бяда, бяда - знать, одной хромосомушки малым-мало, вона исьтьчо полезла, окаянная...
кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
гімнастьорка - для прєвасходства над астальнимі народамі! дєди ваєвалі, мля!
гарна спроба, кацап
аніка-воєн
ги
(с) Лесь
Приходит старый-старый "Вовочка", в военкомат:
- Здравствуйте... Я слышал, вы тут рздаёте награды участникам Второй Мировой? Так я тоже участник...
Посмотрели документы:
- Дед, так тебе-же, в 45-м, только двенадцать исполнилось! Какой-же, ты "участник"?!
- Да я в 43-м, солдатам воду на батарею носил, и яблоки! Они меня так благодарили, так благодарили: "Я, я, зер гут, Вольдемар!"
розкажи, як тебе на колчаківських фронтах було поранено
І так, якого путіна створіння вдягнуло вишиванку?