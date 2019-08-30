 Значительная часть министерств сегодня не сможет работать, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в комментарии, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что 29 августа во время утверждения состава нового правительства были созданы новые министерства путем объединения нескольких министерств, работавших в предыдущем правительстве, а также путем изменения их названий. "Уменьшение количества министерств - достаточно логичный шаг, но он должен профессионально готовиться", - сказал Александр Турчинов, объяснив, что после вчерашнего голосования потеряли свою легитимность министерства, работавшие в прежних правительствах, не получившие новых руководителей и не попавшие в состав нового Кабмина.

Он пояснил, что ликвидация этих министерств - юридически сложный, затратный и длительный процесс. "Вместе с тем, все министерства, получившие новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное - ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно Закону "О бюджете Украины", закреплены за министерствами, подлежащих ликвидации", - сказал Александр Турчинов.

Он пояснил, что для нормального функционирования новых министерств "ВРУ должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу вновь созданных структур и подразделений".



"Серьезные государственные решения должны опираться не только на информационную составляющую. Есть еще одна важная составляющая, которая называется "государственное управление". Такие решения требуют серьезной подготовительной работы, которую желательно проводить до их принятия", - резюмировал Александр Турчинов.