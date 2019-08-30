 Значительная часть министерств сегодня не сможет работать, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в комментарии, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 29 августа во время утверждения состава нового правительства были созданы новые министерства путем объединения нескольких министерств, работавших в предыдущем правительстве, а также путем изменения их названий. "Уменьшение количества министерств - достаточно логичный шаг, но он должен профессионально готовиться", - сказал Александр Турчинов, объяснив, что после вчерашнего голосования потеряли свою легитимность министерства, работавшие в прежних правительствах, не получившие новых руководителей и не попавшие в состав нового Кабмина.
Он пояснил, что ликвидация этих министерств - юридически сложный, затратный и длительный процесс. "Вместе с тем, все министерства, получившие новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное - ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно Закону "О бюджете Украины", закреплены за министерствами, подлежащих ликвидации", - сказал Александр Турчинов.
Он пояснил, что для нормального функционирования новых министерств "ВРУ должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу вновь созданных структур и подразделений".
"Серьезные государственные решения должны опираться не только на информационную составляющую. Есть еще одна важная составляющая, которая называется "государственное управление". Такие решения требуют серьезной подготовительной работы, которую желательно проводить до их принятия", - резюмировал Александр Турчинов.
Ты в своем Нарьян-Маре перегрелся на солнце ? 😁
Прежде чем это делать..надо бы внести изменения в бюджет...или одновременно... и именно об этом и говорит Турчинов......но зебобикам это не понять...они считают что бюджет Украины это их личная тумбочка с баблом...
Изменение ОДНОЙ БУКВЫ в названии министерства означает НОВОЕ минимстерство, что требует от ВСЕХ сотрудников написать заявление по собственному желанию. По КЗОТУ они должня быть предупрежденыны за две недели. Потом нужно утвердить Положення про Министерство. Потом НОВОЕ Министенрство не получит ни копейки из существующего бюджета, под каждое НОВОЕ министерство нужно изменять бюджет, потом сформироватьт штатное расписание, потом принять всех сотрудникуов обратно, а пока все игры не закончатсчя - никто работать не будет.
Нужно срочно спрасить Игорёшку - он паяснить, куда, тудыть её в качель, как рихвармировать министерсва!
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
И Я ПОДПИСАЛ ЭТОТ ПРИКАЗ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявил Турчинов.»
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/827023-Turchinov-otdal-prikaz-streljat--v-Krymu--no-ego-ne-poslushali © News.bigmir.net
П.С. Если принял должность президентскую, ты за все отвечаешь. Иначе какая-то фигня получается. Давайте скан приказа, и заодно скан приказа на вывод войск из Крыма.
Закон один для всех. Даже для кровавого Пластыря.
Есть голый факт - при и.о. президента Турчинова без боя слили Крым. Это просто факт. Остальное - это пиар и разного рода отмазки.
не получается.........
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
какая же ето мука - галасавать!
Вроде никакую....
пускай сидит дома и ждет ареста по списку Портнова..., а не выступает....
Секретарь РНБО допустивший и вскормивший реванш про-московских сил, Медведчука, Рабиновича и др.... - должен быть арестован этими силами одним из первых...
Так будет справедливо...
Он думал, что имитировать под музыку стук причинным местом по клавишам рояля, это концерт.
А оказалось, позор!
Надеюсь, что внутренний конфликт будет -- быстро и чётко, но в Рамках Национальной Хунты , а не Смуты.
Оне на изменения в Конституции замахнулись , а тут какой-то се бюджет и финансирование министерств . Вчерась ночью (с часу до пол третьего) оне проголосовали около 100 решений Рады . Шо им стоит протолкнуть функционал с двух министерств старых , на одно новое вместе с баблом
А покедово - как горицо - нет бабосов , нечего дербанить .
https://www.youtube.com/watch?v=jbWCd7fxL_g
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или не даст.бо в последнее время все повторяет,что дефолт-это хорошо.
-ШЕФ!,так низзя!!!
-Шо низзя!- счаз можно, "эпоха зубажиння кончилась"!
Цей діяч, з неоціненним і неперевершеним досвідом, де саме і в чому саме прославився? Протирав штани в своїй легендарній кімнаті і з тупою міною на обличчі вилазив з неї на екскурсії туди, де, нібито, без його участі, ну, ніяк не могли створити ніким ще не бачену чудо-зброю.
А скільки дивізіонів крилатих ракет він розгорнув - про це одному Господу Богу відомо.
Щас он сропли вытрет о бюдет - и вапрос ришится сам собой!