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 Политика Украины
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 "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву

Представители фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" побывали в СИЗО "Лефортово", где содержатся готовящиеся к обмену незаконно удерживаемые в России украинцы.

Медведчук рассказал, что вместе с Вадимом Рабиновичем передал Николаю Карпюку и Станиславу Клыху украинский хлеб и сало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на принадлежащий медведчуку телеканал "112 Украина".

"Действительно, этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет, и в этот обмен будут включены те люди, в том числе по поводу которых мы длительное время ставили вопрос об их освобождении. И мы сегодня были рады их увидеть, они были рады получить привет из Украины, от родственников", - сказал кум Путина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Вадим Рабинович попросил всех, кто участвует в процессе переговоров об обмене, воздержаться от комментариев.

"Прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных! Дайте людям вернуться домой. Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - заявил он.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145613
 
 
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агов баканов, чому ці чорти на волі? агов рябошапка де підозри? портнов де тєлєга в дбр? хоча хто ж союзників то зачіпа
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А что, Рабинович уже участвует в переговорах по обмену? Ишь, пристроился к куму ***** и уже себя величиной почуствовал.
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а мертветчук не пиаром занимается???????????
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Во как запели, ссссуки !!! От же ж конченные твари...
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Порошенка под суд! Этим патриотам нсграды от ***********! Так зебилы?
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Слыш, "**********", а кто Мертвечука откопал из тлена забытия и вернул в политику?
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Как кто. При Порошенко он сидел тише воды и ниже травы, а сейчас в Верховной раде сидит.
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Питання - при кому медведчука більше - при Порохі, чи при зебілі?
А Рабіновича?
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Щоб ви з путінии під себе додєливали
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Вадим Рабинович попросил всех, кто участвует в процессе переговоров об обмене, воздержаться от комментариев.
"Прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных! Дайте людям вернуться домой. Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - заявил он....
Х - хуцпа
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а ви помітили шо новості кажду минуту - це камєртон ритм задайє
і не тільки ритм, а й теми
знову "темники"
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а шо думаєт ігарь валєрічь па поваду етіх чєртєй "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 4816 ілі там вєсавая катєгорія другая
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ТВАРИ ЛИЦЕМЕРНЫЕ ВРАГИ УКРАИНЫ ТАКИМ КАК ВЫ НАПЛЕВАТЬ НА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ ТО ЧТО ЗА УЗНИКОВ НАШИХ,ВЫ КАК РАЗ ТВАРИ И ПИАРИТЕСЬ,ЛЕТАЮТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ НА ПОКЛОН,К ПУЙЛУ К МЕДВЕДЕВУ
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Клых - очень интересный товарисщ, недаром его посетили резиденты ФСБ в тюрьме. Клых- активист Антимайдана, мечтал стать послом ДНР в Киеве, на Майдан бегал попить чаю и кинуть зигу на камеры, в 2014 поехал отдыхать в Крым, где позировал с триколором, Клых входил в состав пророссийской организации "СПАС"... Этому всему есть фотки с самим Клыхом. В 2008 Клых осуждал... Грузию в войне с Россией... Вместе с Оксаной Шкодой из "Украинского выбора"..
Клых -инициатор проведения акции "Сааккашвили, позови своих домой!" гугол вам в помощь. Да, он был в списках УНА-УНСО, который СБУ передала в ФСБ. Но. Проверяйте тех, кого вам поменяют.
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ця гнида вже Стусу передачок наносила "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 8439
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При Пете был только Медведчук, а при ЗЕ и Медвудчук и еще сто таких как Медведчук.
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