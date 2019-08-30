 "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву

Медведчук рассказал, что вместе с Вадимом Рабиновичем передал Николаю Карпюку и Станиславу Клыху украинский хлеб и сало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на принадлежащий медведчуку телеканал "112 Украина".

"Действительно, этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет, и в этот обмен будут включены те люди, в том числе по поводу которых мы длительное время ставили вопрос об их освобождении. И мы сегодня были рады их увидеть, они были рады получить привет из Украины, от родственников", - сказал кум Путина.

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Вадим Рабинович попросил всех, кто участвует в процессе переговоров об обмене, воздержаться от комментариев.

"Прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных! Дайте людям вернуться домой. Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - заявил он.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.