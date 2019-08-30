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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1132) ФГИ (534) Хомутынник (119) оценка (38) Трубаров (17)

 Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости

Вопрос, сколько оценка недвижимости стоит и что это за реформа. Если это 100 грн за хорошую работу системы, а не тысяча восемьсот, может, и полезная идея.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

В 2018-м внесение в базу данных информации по сделке с недвижимостью стоило 0 гривен 0 копеек, а сейчас 1 800 грн за сделку. Коррупция в том, что за пользование государственной базой данных платят не государству – а частным компаниям, прокладкам. Решением Фонда госимущества созданы посредники, которые получают деньги за предоставление гражданам госуслуг.

Комментируя эту информацию, а также возможную причастность к данной схеме главы ФГИ Трубарова, экс-нардепа Хомутынника Коломойский заясвил: "Трубаров с Хомутынником вообще не общается, они в ужасных отношениях. Они враги. В интервью он его даже ругал. Трубаров нормальный очень, кстати, парень, я его знаю. Напишите запрос на Трубарова, он завтра это отменит. Серьезно, напишите!".

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"Я не знаю этой темы, думал, это для государства. Сколько общая сумма дохода, сколько эти компании теоретически зарабатывают в год? (По данным СМИпорядка 3-4 млн.грн в рабочий день. - Ред.) Ого! Минуточку, давайте посчитаем. Умножаем 250 рабочих дней, скажем, на 3,5. 913 млн.гривен! 33 млн.долл в год. И они государству ничего не платят? А рожа не треснет? Это тогда вопрос Антимонопольного комитета", - добавил Коломойский.

"Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж. Вы ж все записываете, теперь я себе записал. Я хочу услышать тоже, я спрошу у Трубарова, чтобы быть в курсе. Вопрос, сколько это стоит и что это за реформа. Если это 100 грн за хорошую работу системы, а не тысяча восемьсот, может, и полезная идея. Иначе получается тендерная палата №2, да? Надо проверить", - резюмировал он.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145612
 
 
 Топ комментарии
 
Сограждане, а вас не подташнивает от того, что каждая третья новость тут за Беню и его умные советы?
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Я, так понял у нас новый премьер-министр, в виде Кол.
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Так по делу говорит, тут не поспоришь.
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Сограждане, а вас не подташнивает от того, что каждая третья новость тут за Беню и его умные советы?
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Яскрава деталь сприйняття дійсності олігарха коломойського - він вирішує кому скільки і на чому заробляти в бізнесах в яких він не приймає участь ділячі прибутки! А як щодо тих бізнесів в яких коломойський приймає участь? Не забагато там прибутків? Він ще досі не звик до свого становища напіварештанта, тяжко йому буде в тюрмі.
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ты часто слышал откровения Бени ? Пусть лучше сам рассказывает , ..........................Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости - Цензор.НЕТ 6403
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Если бы наши сограждане так же думали, как Поярков, в ВР не было бы ни старых харь, и новых рыл.
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На Цензорі сьогодні знову Шоу Бені неХіло.
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мастирять Бєню, як самого чесного та ніколи незаплямованого схемами громадянина, на посаду головного антикорупціонера країни!
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Я, так понял у нас новый премьер-министр, в виде Кол.
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"Надо проверить", - резюмировал он.

Нахиба Украине Рада, Правительство, Президент... -- если есть Украинская Коломойская Республика?
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спитайте за шо бєня платить ? ні за шо. у нього будівельний бізнес є, звісно не платить і там.
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По тихому ввели барыги пороха оценку и сейчас переоформить гаражный бокс (не в центре) в Киеве стоит примерно 1000 долларов США.
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"Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости" - время от времени, Беня вылазит из табакерки и начинает учить жить благородно, для Украины, причём Цензор ловит каждые его чих, может Зе, в качестве благодарности, помогает ему остаться на плаву и в теме?
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Я не понимаю, что за хрень?! все новости забиты мнением коломойского?!!!! Кто этот тип?
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Отець української демократії, особа наближена до ЗЕмператора.
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А мне он нравится. Говорит по делу. Ворье бесится...
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Це той що стибздив гроші Приватбанку, я не помиляюсь???
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По ділу Коломойський говорить лиш тоді,коли його інтереси збігаються з загальними..
а це буває у рідкісних випадках...
Переважно Бєня "розводить лохів"
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шось весь цензор уже засрали Коломойским
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вы зарегистрировались чтоб этот высер сделать ?
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Взагалі-то всі ці схеми від Мін'юста, а Мін'юст -- це аваківське кодло. Авакав в свою чергу -- єдиний незамінний міністр Узеленського...
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