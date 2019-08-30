 Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

В 2018-м внесение в базу данных информации по сделке с недвижимостью стоило 0 гривен 0 копеек, а сейчас 1 800 грн за сделку. Коррупция в том, что за пользование государственной базой данных платят не государству – а частным компаниям, прокладкам. Решением Фонда госимущества созданы посредники, которые получают деньги за предоставление гражданам госуслуг.

Комментируя эту информацию, а также возможную причастность к данной схеме главы ФГИ Трубарова, экс-нардепа Хомутынника Коломойский заясвил: "Трубаров с Хомутынником вообще не общается, они в ужасных отношениях. Они враги. В интервью он его даже ругал. Трубаров нормальный очень, кстати, парень, я его знаю. Напишите запрос на Трубарова, он завтра это отменит. Серьезно, напишите!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский

"Я не знаю этой темы, думал, это для государства. Сколько общая сумма дохода, сколько эти компании теоретически зарабатывают в год? (По данным СМИпорядка 3-4 млн.грн в рабочий день. - Ред.) Ого! Минуточку, давайте посчитаем. Умножаем 250 рабочих дней, скажем, на 3,5. 913 млн.гривен! 33 млн.долл в год. И они государству ничего не платят? А рожа не треснет? Это тогда вопрос Антимонопольного комитета", - добавил Коломойский.

"Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж. Вы ж все записываете, теперь я себе записал. Я хочу услышать тоже, я спрошу у Трубарова, чтобы быть в курсе. Вопрос, сколько это стоит и что это за реформа. Если это 100 грн за хорошую работу системы, а не тысяча восемьсот, может, и полезная идея. Иначе получается тендерная палата №2, да? Надо проверить", - резюмировал он.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.