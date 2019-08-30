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 Политика Украины
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Все про:авария (1097) Гонтарева (749)

 Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона, - Гонтарева

Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии "LIGA.net".

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы.

"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145611
 
 
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а кто жє тєпєрь грівнай чєрєз цб рукавадіть будєт Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6111
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шкода, що не вантажна - одніє кацапкою було б менше
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Лондон один из дорогих городов мира,откуда деньги на жизнь,потребности столь длинный срок проживать
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ну так тут до ворожки не ходи. шо за чорт відомо,правда баканов
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Скупа чоловіча сльоза майже непомітно ковзнула по моїй неголеній щоці. 😥
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Лиха беда начало, у людей прошедших школу "моссад" длинные руки и изобретательный ум.
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А клиники "бАрис" в Лондоне нет? Или там только премьер?
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Ловко отмазывается от поездки на допрос, машина случайно не арендованная кем то?
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