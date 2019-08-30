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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1132) НДС (305) Шлапак (143) Яценюк (7778)

 За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский

НДС воровали на протяжении 20 лет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

По его словам НДС воровали на протяжении 20 лет.

"Я помню, как мы с Арсением Петровичем головой об стену Шлапака били, чтобы он ввел электронные счета и автоматический возврат НДС с 1 января 15-го, однако сделали позже. И все! Закончилась огромная коррупционная схема, многолетняя, с откатами по возмещению", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой

"Электронное возмещение, и все, это уже истоия. Наверное, какие-то небольшие схемы присутствуют, всегда есть нюансы, но главную проблему решили - там была дыра по 10-12 млрд долларов США в год воровали из бюджета. За 20 лет мы не ошибемся, если скажем, что из госбюджета Украины по схеме отмывания НДС украдено минимум 240 миллиардов долларов. Это в 2-3 раза больше всего нашего госдолга", - добавил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145608
 
 
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За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский
да, в этом вопросе бене можно верить - сам в доле)
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Гончарук: Ми "окреслили червоні лінії" Авакову, за які не можна переступати. На фото Гончарук саме окреслює Авакову червоні лінії.

За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8438

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Обсяг відшкодування ПДВ олігархам це 200 млрд грн на рік, потрібно повністю відмовитись від відшкодування ПДВ головним ресурсним експортерам! Не має бути ніякого відшкодування ПДВ за продукцію металургії чи зерна, газу чи нафти! Відшкодування ПДВ може бути тільки для продукції машинобудування з високою доданою вартістю!
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ТАК ЭТО Ж ТАКИ СЕМАЧКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ШО ЭТОТ ТИП ЗА 10 ЛЕТ ВЫВЕЛ ИЗ УКРАИНЫ 467 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США. За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2054 За то сейчас Казначейство и ФБР США сильно интерес имеет до Бени.
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для цензора Бєня - нескінченне джерело мудрості
ну і для зебілів також
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А что по этому поводу желает сказать преЗЕдент?
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Не знаю как преЗЕдент, но президент у нас на ближайшие пять лет - Беня.
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Беня рассказал о том, как работает одна из его успешных схем
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" Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского - вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь "

А шо , видио нема , только текст За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6473
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Блин, они даже не скрывают, что Коломойский стал реальным правителем страны. Ну, хоть бы ради приличия не светился так явно.
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зюзя казав, що він - не маріонетка Коломойського
не міг же він брехати!
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ребята,простите что не в тему,зебики ну как там с обменом,*великого зе мокнули в мордой в дерьмо,ой простите в национальных рашенский продукт?
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Скільки з тих грошенят на рахунках Коломойського ?
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