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Все про:обыск (1344) СБУ (13773) Шуфрич (840) НОТУ (107) ГБР (519)

 Обыски в помещениях "Общественного" приостановили, - Шуфрич

Обыск в административных помещениях "Общественного" вещателя приостановлен, сотрудники согласились предоставить документы. Риска приостановления деятельности канала нет.

Об этом сообщает пресс-служба главы комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с утра Шуфрич побывал на телеканале. "Следователями была предоставлена ​​информация, что в производственных помещениях новостей и студий обыски не проводятся и не планируются, и угрозы приостановки деятельности канала нету", - заявил он.

Обыск в административных помещениях приостановлен. "Представители администрации канала согласились добровольно предоставить документы согласно перечню, представленному следствием, в соответствии с постановлением суда. Также принято решение таким же образом получить документы, интересующие следствие, из благотворительного фонда, который сотрудничает с администрацией канала", - добавил Шуфрич.

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По его словам, технику и оборудование следователи сегодня изымать не собираются.

В пятницу, 30 августа стало известно, что Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в домах нескольких ее сотрудников.

Государственное бюро расследований на своей странице в сети Facebook сообщило, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Государство обеспечит финансирование НОТУ, но потребует эффективности, - Офис президента

Обыски в помещениях Общественного приостановили, - Шуфрич 01
Обыски в помещениях Общественного приостановили, - Шуфрич 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145604
 
 
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Ну вот, сразу видно, человек на своем месте и работает - защищает свободу слова в Украине!!!
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Так скоро каждый журналист с собой икону Шуфрича Справедливого носить будет, как обериг от органов.
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у нас Шуфрич вдруг стал защищать ТВ канал Авакова.. Ущипните меня!
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шуфрич показал свои полномочия, которыми его наделили зелибобики. Захотел - начал обыски, захотел - закончил их.
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Скажи мені хто а 2015-2018 що Шуфрич буде займатися перевірками масс медіа я би сказав що "тільки в його вологих ватних мріях"
2019. - вологі ватні мрії здійснилися.
Ви зробили це разом.
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Не перевірками масс медіа, а захистом масс медіа під час перевірок.
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Одне...
Це як гвалтівник буде на суді адвокатом жертви.
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Как же хочется проснуться. Бред какой то Шуфрич и свобода слова понятия несовместимые.
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Да прямо уж. А когда он угнетал свободу слова? Этим скорее Петя занимался.
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