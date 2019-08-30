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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1132) контрабанда (1807) таможня (1471) Нефьодов (102)

 Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой

Вопрос контрабанды - это всего лишь вопрос политической воли, а побороть ее вполне реально.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Он высказал надежду, что новоназначенный глава таможни Нефьодов сможет разрешить ситуацию с контрабандой на таможне.: "Контрабанда, самое негативное, она ж у всех на виду, она отравляюще действует и разлагает всех. Раковая опухоль. Надеюсь, Нефьодов разберется".

Также он опроверг информацию о проведении совещанииБоголюбова с Бакановым по контрабанде: "Это неправда, возможно, о чем-то разговаривали, не больше. Потому что приходят в основном давать советы по борьбе с контрабандой сами же контрабандисты. Я не верю, что бывший контрабандист или нынешний приходит и говорит: "Давайте я помогу, я знаю как". Это тот, которого оторвали от корыта, и он теперь пришел, во-первых, чтобы насрать им сейчас, а второе – чтобы занять их место. От этого всего мотлоха надо держаться подальше, это только запачкает и скандалы пойдут".

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По мнению Коломойского вопрос контрабанды - это всего лишь вопрос политической воли, а побороть ее вполне реально.

"Есть три вида контрабанды. Первая – челночная, тут бесполезно бороться. Людям жрать нечего, они стрелять начнут, если их не будут пропускать. Челночная – для себя везет, что-то на продажу, ничего страшного, людям как-то надо жить, не надо на это обращать пока даже внимания. Второе - есть черная контрабанда, она всегда была, есть и будет, с ней надо бороться. Черная контрабанда – это приехал контейнер и по документам пропал. Или приехали, сказали, что там одно, а там другое, вообще не заполнили документы, таможенник закрыл глаза. И третье - есть серая контрабанда. То есть приехали, пересортица, товар назвали один, а там другой, снизили тарифы, занизили таможенную стоимость. Недостоверное декларирование", - пояснил Коломойский.

"Что делать? Во-первых, почему едут растаможиваться туда, где удобно? Потому что на одну и ту же позицию на разных таможнях разные тарифы! Полностью выровнять все тарифы. Во-вторых, надо для начала криминализировать статью о контрабанде, а то у нас за это даже не задерживают. Но направлена борьба должна быть не на челночников, а на крупных контрабандистов типа Курченко. В-третьих, штрафы надо установить в 10 раз выше, чем возможный причиненный неуплатой налогов ущерб. В-четвертых, при обнаружении контрабанды надо конфисковывать не только товар, но и транспортное средство – как орудие преступления. И вот так будет наведен порядок. Подчеркиваю, бороться сейчас надо только с крупными потоками импортами, трогать челночную контрабанду ни в коем случае нельзя. В-пятых, техническое оборудование на границе. Электронные замки, проезд через сканер, под видеокамеры завоз. В-шестых - электронные марки на товар для контроля при импорте. Потратить надо 20-25 млн.долл на всю страну - и закончится история", - рассказал свой рецепт борьбы с контрабандой Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145599
 
   
 Топ комментарии
 
ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ВОТ ОН, МЕССИЯ! МЕССИЯ БЕНЯ!!!!
Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой - Цензор.НЕТ 7471

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Ну действительно, вроде официальный президент Украины .
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«Даффай пра свінарчуков і ліпєцкую хфабріку»?

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Всі ці пропозиції коломойського недостатні! Контрабанда діє бо програмне забезпечення яким користуєтсья митниця дозволяє підробляти документи і замінювати їх заднім числом! Саакашвілі намагався втілити в Одесі програмне забезпечення розроблене міжнародними компаніями для митниці в Грузії, там де неможливо проводити махінації з деклараціями та документами! Це стало останньою краплею для мафії порошенка! Саакашвілі був вигнаний з України, щоб не паламати всі схеми на митниці! Насправді зупинити контрабандні потоки можна тільки тоді коли митниця не буде мати можливості мухлювати з документами в електронній базі митниці!
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Мародёр с приступом слёг? Ничего, передай, пусть привыкает, а скоро и на нары, хватит сою контрабасом таскать!
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Слушай гороховый, тебе до Порошенка как до Киева рачки, он человек с большой буквы, а ты простой зеленый малорос.
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чо так думаешь? мот он как раз с добрыми намерениями, мот он собирается Петрусю передачки носить...
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чего надоел,это настоящий президент Украины тебе вещает
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бачиш, Юріка задів - видалили, хоч там і не було лайки
такий собі "цензор нєт"
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Ну действительно, вроде официальный президент Украины .
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ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ВОТ ОН, МЕССИЯ! МЕССИЯ БЕНЯ!!!!


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беня умняки херачит 3й день подряд ...
я бы ето обозвал руководсвом для начинаюх слуг народа - трясковец два...
бо с пепервого не вштырило...
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Йде сеанс розкодування.
Як у «Майстрі і Маргариті»
Вата в шоці.

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Щось бені стало забагато. Навіть сумніви беруть - хто ж в нас таки президент зараз?
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Коломойский все правильно глаголит, так и должно быть
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п..діти - не мішки носити..... а цей пархатий тільки п..дить, а сам думає, щоб то ще вкрасти Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою - Цензор.НЕТ 5019
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Пора делать на Цензоре новую главную рубрику-,,Вестник зеБЕНЕЙ,,.Где печатать отдельно все 348 выступлений хазяина преЗЕдента.
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