 Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Рябошапка заявил после своего представления на посту главы ведомства.
"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка.
"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генеральный прокурор.
На церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.
так как везде свои люди, друзья, кумовья, бизнес-партнеры, родственники жены и тд, не было кого привлекать, посмотрим, что у этого выйдет ли дальше красивых балачок)
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
А к Новому Году преЗЕДент на радость пипла
Т.е. всё должно быть исполненно до уровня a Jail # .
как-та ні па-рузгє
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности - это именно тот самый, который и был подан Порошенкоом в 2017.
Похоже, что ПЕСы передумали за него голосить ибо его и подавали тока потому, что был договрняк: его не примут.
Надо было создать национальную руськую сказку для лохов о добром царе и злых боярах
Поскольку в компетенции прокуратуры дела на чиновников до заместителя главы обладминистрации, то это задача, скорее, для НАБУ.
Сытник, справишься?
...мдя уж... ...насколько всему миру известно, прокуратура следит за соблюдением законности -- как со стороны граждан, так и со стороны гос. структур. ...и доводит дело до суда, если ей это надо...
К ответственности привлекает Суд!
...рябошапки, такие голобородьки...*)
То-то у Рябого ухмылка такая ехидная. Жизнь удалась?
это ж так и недель не хватит