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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9314) Рябошапка Руслан (83)

 Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявляет о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Рябошапка заявил после своего представления на посту главы ведомства.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генеральный прокурор.

На церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145593
 
   
 Топ комментарии
 
знаю я тут двоих... ОПГ у них называется G2. Украли $5,5 млрд. и вывели в офшоры мелкими частями, у одного точно есть $41 млн. краденого.
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был уже такой план по посадкам в НКВД...., в 20-30-е годы....
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
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кто же с себя начинает?! с Зеленского надо начинать. тогда поверю, что новая власть чего-то там реформировать пытается а иначе, Зеленский - барыга на крови и Роттердаме+. Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8233
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А если НЕТ ,то придут большевики и расстреляют ВСЕХ ...
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или есть план,или план курил,одно из двух
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Та так лет на пять чиновников хватит! Может хоть по 2-3 в неделю?
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На это весь расчёт. Чтобы никогда не заканчивались...
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разнарядку таку спустілі от камєрТона
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знаю я тут двоих... ОПГ у них называется G2. Украли $5,5 млрд. и вывели в офшоры мелкими частями, у одного точно есть $41 млн. краденого.
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Согласен,начинайте с коллаборантов в раде медведчука,бойка,портнова
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до этого...пока ни у кого не выходило)
так как везде свои люди, друзья, кумовья, бизнес-партнеры, родственники жены и тд, не было кого привлекать, посмотрим, что у этого выйдет ли дальше красивых балачок)
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Я полагаю, что если на Майдане установить плаху, и каждую неделю...
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Начинайте с кумовей ,барыги и бывшего херпрокурора.Одному в тюрьму не привыкать,поделится с Петей шконкой,кум как никак)))
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да, потрох ше не сидів! Тра' шоп понюхав парашу - а то так мальчіком останєца
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так вроде ГБР уже начало, только что то пришить ему ничего никак не могут Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1655
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А тех высокопоставленых чиновников, у которых отрубаны рукиКаждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3603, будут привлекать к ответственности?Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7462
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был уже такой план по посадкам в НКВД...., в 20-30-е годы....
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
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Это смотря какой человек. Всяких Зиновьевых, Ягод, Бухариных, Ежовых и прочих Якиров с Уборевичами тысячами и тогда не сажали.
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Это верно- всяких вышеперечисленных тысячами нет. А обыкновенных- так десятками тысяч, и не только сажали- расстреливали...
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Их тоже потом посадили и расстреляли... - вот тогда и заговорили о Гулагах и несправедливых репрессиях.., а до этого Микол в расход пускали.... - но это правильно было, потому что они были сплошь несознательными элементами...
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Я потому и написал-смотря какой человек. Если посадить мелкого клерка-чиновника, якобы получившего взятку в виде коробки конфетя то это будет пшик, хотя такое можно многим предъявить. А если посадить бывшего генпрокура к пример, то эффект будет совсем другой.
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Байку про полтора миллиона расстрелянных лично сраленым я много слышал. Вы по сути лучше скажите.
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а по сути - врет ваш рябошапка,шо дышит...ему бы,после вброса про обмен,вообще на месяц заткнуться надо,а он придурковатого включил
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\\Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, \\

А к Новому Году преЗЕДент на радость пипла
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Даешь 37 год! А если не поймают и не привлекут, то поймать и привлечь тех, кто ловит... На потеху публике, значит. Кто такое заявляет- тот либо дурак, возомнивший себя всевластием, либо хитрец, раздающий популистские, хоть и невыполнимые обещания. Типа- плевать на законы, на доказательства, общепринятые правовые нормы и прочее... Короче, слуги несут себя хозяевами, во как.
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Сегодня рябошапка оказался **********, по его версии обмен состоялся
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"Привлекаться" это "present continuous" , а должно быть "past perfect" .
Т.е. всё должно быть исполненно до уровня a Jail # .
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Каждую неделю - чиновника, а каждый день - прокурора: за крышевание песка, янтаря, наркоты, металла, казино, валюты и т.д. и т.п.
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Первым пойдёт Луценко,ему уже как бы не привыкать .Страна требует качественных перчаток.Юра это умеет
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Східна Європа це Бєларусь Молдова Україна
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кацап, якось нє скрєпно називатись Даніло
как-та ні па-рузгє
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Польша,Чехия,Литва,Латвия,Словения...и до фига еще стран
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ну мародера уже посадили тепер можна і Луценка Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9520
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це навіть не дешевий популізм, це щось безплатне
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лучше два, это не считая суки в мантии и прокурВОРА Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6932
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Плановое правосудие - новая форма большевизма в Украине
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ждем флешмобов на тему "я не говорил будет, я сказал должен"...
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Ну все ясно. Знов збільшаться хабарі "чєсним" прокурорам та суддям. Свєжо прєданиє....
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ахахахаха)))))зешобла, переставай уже смешить,а то на зебилов уже без сльоз не взглянешь Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3036
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Кстати. есси кто не в курсе, напоминаю или сообщаю:
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности - это именно тот самый, который и был подан Порошенкоом в 2017.
Похоже, что ПЕСы передумали за него голосить ибо его и подавали тока потому, что был договрняк: его не примут.
Надо было создать национальную руськую сказку для лохов о добром царе и злых боярах
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хорошо бы, конечно, но уж очень похоже на план по "посадкам".
Поскольку в компетенции прокуратуры дела на чиновников до заместителя главы обладминистрации, то это задача, скорее, для НАБУ.
Сытник, справишься?
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Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка

...мдя уж... ...насколько всему миру известно, прокуратура следит за соблюдением законности -- как со стороны граждан, так и со стороны гос. структур. ...и доводит дело до суда, если ей это надо...
К ответственности привлекает Суд!
...рябошапки, такие голобородьки...*)
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Без судебной реформы - это все имитация борьбы и популизм.
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Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам... Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу: она ведь у нас одна. (с) Маленький Принц
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Сначала одну половину судей привлечь, под видеокамеры.. Потом вторую половину.. А то ведь только имитация оргазма получается.
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Похоже на план по расстрельным делам образца 1937 года.
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Садить троих своих друзей? План ГПУ на три дня?
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Он издевается? Какой такой один чиновник в неделю? Воров в законе куда больше. НАМНОГО больше. Имя им ЛЕГИОН.
То-то у Рябого ухмылка такая ехидная. Жизнь удалась?
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А если Рабиновича -так прям аплодисменты !
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