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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11121) децентрализация (434) Бабак Алена (1)

 Децентрализация по-прежнему актуальна, - министр развития громад и территорий Бабак

Министерство развития громад и территорий продолжит работу над задачами, которые были в приоритете у Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Об этом заявила вновь назначенный министр развития громад и территорий Алена Бабак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В приоритетных направлениях деятельности Министерства развития громад и территорий и в дальнейшем – децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Из нововведений, и это касается всех министерств, - внедрение блока по диджитализации", – сказала она.

При этом Бабак отметила важность вопроса диджитализации, учитывая деятельность министерства по внедрению и ведению электронных реестров и услуг.

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По ее словам, первоочередной задачей министерства является наработка маршрутной карты, подача безотлагательных инициатив на рассмотрение ближайшего заседания правительства, наработка перспектив развития структурных подразделений ведомства.

В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145592
 
 
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За 5 лет децентрализации в Киеве не появились райрады. И даже не обсуждалось их возвращение. Соевые Клячи пошли нах с такой вашей децентрализацией.
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Децентралізація плюс діджиталізація всєй страни...
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бабак - это вселенское зло в жкх. Бабак - это пеня. Бабак - это насильное объеденение жильцоа многоэтажек в ОСББ .....и это только "сходу", что припомнилось. А если крепко вспомнить, то еще накопается антинародных "реформ" бабак.
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