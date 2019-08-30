Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, пишет Главком со ссылкой на Интерфакс.
"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Международным валютным фондом.
По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", – сказал Гончарук.
Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.
Напомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках. В частности, глава профильного комитета в Верховной Раде Андрей Герус заявлял о необходимости снижения цен на электроэнергию на конкурентных биржевых сегментах рынка путем установления прайс-кепа (граничной цены) на 15-20% ниже действующего ограничения.
Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр
Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, пишет Главком со ссылкой на Интерфакс.
уже 28 лет прошло а сказочники все не успокоются все строчат фантастику! спустись на землю!! мы живем при власти монополий и олигархов так что иди и усохни БЛА БЛА БАЛЛАШКА!!
Жизнь показывает,,что когда государству от нас что-то надо,оно просит называть себя "Родиной".Все прошедшие годы независимости,государством себя считали президенты и их ручные партийные депутаты,а для того что бы они (депут.) были ручные,им либо что-то давали,либо что-то отбирали.
После месяца работы новой ВР можно будет уже что-то прикидывать,а пока это выглядит как плачь по прежней власти и как нам хорошо жилось,и как соблюдалась КУ и регламент ВР.
А тепер різко порозумнішали
Да и в ЕС то же самое....
Нужно отправить туда Гончарука, прочитать в Сенате США пару лекций об экономике...
декларации помню..., а указов нет...
Перед самыми выборами что то такое было..., но то такэ...- сами понимаете...
расскажи мне про рыночные отношения в монопольном рынке! ДАВАЙ НАЧИНАЙ Я ЗАПИСЫВАЮ!!
Ну, наконец пенсия, которой при Порохе невмоготу было, вздохнет после выборов с облегчением!
а Ігорь Валєріч гаваріл лохатим, што можно цени снізіть...
как жи ж так-то???
Ну все ****** ЗЕЛЕ! РАЗ ВСЕ ГРАЖДАНЕ САМИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ! НУ ЖДИ ЗЕЛЯ ГРАЖДАН В ГОСТИ!!
1 Подымать доходы граждан (а это реально они не могут это сильно зависит от коньюктуры рынка)
2 Понижать тарифы (а это то что они могут сделать)
що значить не повинно втручатися? а якщо це монополія?
то розділити тоді монополію!
Главное не давать отключаться!