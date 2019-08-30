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 Экономика
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Все про:цены (2101) Гончарук_Алексей (19)

 Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр

Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, пишет Главком со ссылкой на Интерфакс.
"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Международным валютным фондом.
По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", – сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Напомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках. В частности, глава профильного комитета в Верховной Раде Андрей Герус заявлял о необходимости снижения цен на электроэнергию на конкурентных биржевых сегментах рынка путем установления прайс-кепа (граничной цены) на 15-20% ниже действующего ограничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3145586
 
 
 Топ комментарии
 
Все всё поняли с ценами на коммуналку? )))
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Зебилы врядли что-то поймут, а остальным и так было все понятно.
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значит США правят идиоты, - там антимонопольный комитет четко следит что бы не было сговоров по ценам, и что бы цены соответствовали реалиям..., и штрафует компании на миллиарды долларов...
Да и в ЕС то же самое....
Нужно отправить туда Гончарука, прочитать в Сенате США пару лекций об экономике...
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Все всё поняли с ценами на коммуналку? )))
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Зебилы врядли что-то поймут, а остальным и так было все понятно.
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Уряд не має втручатись в ціни на енергоносії, бо в державі існують окремі державні регулятори НКРЄ, які займаються питаннями регуляції цін на енергоносії! Законодавча влада вже чітко розділила функції уряду і НКРЄ, щоб вони не перетинались! Тому Гончарук говорить абсолютно розумні і правдиві речі! Але уряд має робити все щоб енергоносії коштували дешевше і робити це уряд має адміністративними рішеннями по організації нових нафто-газогонів, нафто-газо терміналів, збільшенню обсягу видобутку українського газу та нафти, модернізації ГТС та газових сховищ, прокладання нових транснаціональних трубопроводів в інших регіонах, які дадуть Україні достатню кількість енергоресурсів, будівництву нових блоків АЕС, реконструкції блоків ТЕС, будівництва та реконструкції транформаторних підстанцій та енергопереходів!
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та не пиши сказки
уже 28 лет прошло а сказочники все не успокоются все строчат фантастику! спустись на землю!! мы живем при власти монополий и олигархов так что иди и усохни БЛА БЛА БАЛЛАШКА!!
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Неправильная у вас логика, несовременная... В Конституции написано, что мы парламентско-президентская республика, но последние события показывают, что есть президент ы есть стадо с зелеными кнопками. Усьо!
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Вам шашечки или ехать?В конституции много чаво написано,а исполняется-ли оно?
Жизнь показывает,,что когда государству от нас что-то надо,оно просит называть себя "Родиной".Все прошедшие годы независимости,государством себя считали президенты и их ручные партийные депутаты,а для того что бы они (депут.) были ручные,им либо что-то давали,либо что-то отбирали.

После месяца работы новой ВР можно будет уже что-то прикидывать,а пока это выглядит как плачь по прежней власти и как нам хорошо жилось,и как соблюдалась КУ и регламент ВР. Уряд не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр - Цензор.НЕТ 8072
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А где ты зебилов видел? Их уже нема. У Зе есть разумков и тот проводит замеры рейтинга Зе. Так вот я думаю - даже уверен, что за 100 дней рейтинг зе рухнул с 73% до 15% и именно поэтому Зе с пэрэляку оставил себе авакова, думая, шо тот спасёт его от гнева народа И третьего Майдана. Так, шо нема больше зебилов, поэтому можешь к ним обращаться всё равно, шо в жопу кричать.
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так дешевую коммуналку обещала только рошеновская фабрика грез, и тут хрюкоботы наврали ?
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это значит что этот младой даун отменит Постанову Гройсмана который для областных городов установил на 2019-2020 отопительный период предельную цену на газ и отопление??? во евреська шобла спешит .. я вчера балдел младая поросль не известно откуда вылезшаяя не понимающая как живет 90% населения Украины...кроме "голого поноса" а все нам рассказывают как там в Ежопах и типа о рынках...
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ДОБАВЛЮ А КТО КАК НЕ КМУ УСТАНАВЛИВАЕТ ЦЕНУ НА ГАЗ В УКРАИН?????? или это кк вот тут еще ОДНА ГНАДОСТЬ ОТ ЗЕБОБИКАв Заокнопреоктах в Конституцию которых текстов нет на сайте Рады есть такой себе закончик право Зебобика лично формировать НКРЕКП... и начначать челнов и Главу..с чем вас зедебилы и всех остальных проздравляю.. если Пеця будет просто негодяй то Зебобик станет НЕ-ДО-ФАШИСТОМ.... и очень скоро вы все будете вспоминать барыгу Пецю...
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правильно ...правительство "должно" получать бабло и доить КАЗЛОВ
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Так, шо, комуналка не подешевеет??????????????????
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а какуя тогда оно нужно, это Правительство??!!!
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А чем порохососы лучше зебилов - при петьке коммуналка и стала заоболачной😡.
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Тебя я поздравляю! Тебя! Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 5347 Наконец то вам прямым текстом указали направление вашего вращения Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 5347
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Меня то за что,я против всех украинских чиновников(((
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неправильный вопрос,петя уже прошлое,чем главный зебил лучше пети))) вот это уже вопрос
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З чим вітаєш? З тим що можливо накінець відмовляться від ручного управління в економіці і будуть робити як в цивілізованому світі?
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Так шо ж ви в падучій бились п`ть років - "порошенко підніма комуналку"?
А тепер різко порозумнішали Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 5785
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Так вже років з 5 як відмовились, але ж вам все не так.
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во...а бабушка сказала снизить в два раза Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 9615,до 3000 за газ и до 80 коп квт\ч
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ну если следовать вашей логике, что Зеленский марионетка Коломойского, то как бабушка сказала - так и будет.
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если следовать логике хрюкоботни, то голова лопнет, там нет логики, там просто вранье
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та у тебя уже лопнувшая Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 7849.боржоми уже не поможет
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значит США правят идиоты, - там антимонопольный комитет четко следит что бы не было сговоров по ценам, и что бы цены соответствовали реалиям..., и штрафует компании на миллиарды долларов...
Да и в ЕС то же самое....
Нужно отправить туда Гончарука, прочитать в Сенате США пару лекций об экономике...
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Не надо путать антимонопольный комитет и указы правительства о регулировании цен как было при Гросе.
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вот не помню таких указов...
декларации помню..., а указов нет...
Перед самыми выборами что то такое было..., но то такэ...- сами понимаете...
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та брехня то откровенная. Для начала указов правительство вообще не издает.
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Ну да, как же предельное значение тарифов от Кабмина или тарифы которые назначала НКРЭКУ.
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Дибілам щось пояснювати про ринкові відносини марна трата часу.
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ДА ДА ДА
расскажи мне про рыночные отношения в монопольном рынке! ДАВАЙ НАЧИНАЙ Я ЗАПИСЫВАЮ!!
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то есть, на все - рыночные цены!
Ну, наконец пенсия, которой при Порохе невмоготу было, вздохнет после выборов с облегчением!
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В нормальных странах так и есть но там жесткая конкуренция а не монополии как у нас, нельзя позволять Кобалеву назначать цену на газ какую ему вздумается.
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"...нельзя позволять Коболеву назначать цену на газ какую ему вздумается." Это Вы так думаете. А Гончарук считает, что можно и нужно позволять. Мама Коболева вздохнула с облегчением.
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как жи ж так???
а Ігорь Валєріч гаваріл лохатим, што можно цени снізіть...
как жи ж так-то???
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ХА ХА ХА
Ну все ****** ЗЕЛЕ! РАЗ ВСЕ ГРАЖДАНЕ САМИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ! НУ ЖДИ ЗЕЛЯ ГРАЖДАН В ГОСТИ!!
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То ли еще будет. Еще даже не осень, а уже все не очень хорошо выглядит. Блеск новой власти блекнет под грузом банальных истин, о которых уже было и подзабыли. Но прошло немного времени и карета превращается в тыкву, а зебилы...В кого же они превращаются?
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а это диагноз,им не в кого превращатся,у них же заложено,похер кто = халява,значит наш чел,побольше обещать халявы и дело в шляпе
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А зачем тогда вообще нужно правительство народу? Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 7440
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Боюсь что правительство с такой позицией может даже до нового года не досидеть!!
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Беня ужже анонсировал. Не больше года
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ну да если будут нести такую пургу и не токо нести а еще начнут ее внедрять в жизнь, то даже год это будет уже много!! а врагов у ЗЕ и компании очень много они многим наступили на хвост, и их не трогают пока так сказать народ еще имеет надежду, но токо народ разозлится на ЗЕ то ему писец придет!! а еще 10ток таких выступление и ему очень быстро наступет ППЦ!!
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Так ясно было и так,что дешеветь ничего не будет тем более коммунальные услуги...они только растут
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цена тарифов это не токо комуналка это и цена на товары в магазине и на бензин на заправке и на бургер в столовке! ТАРИФЫ ПЛАТЯТ ВСЕ!! у нас уже цена на некоторые группы товаров выше чем в Польше! так что повышать уже не куда ПЕТЯ все так сказать с этого выжал! и новой власти токо два выхода, если они хотят поднять экономику:
1 Подымать доходы граждан (а это реально они не могут это сильно зависит от коньюктуры рынка)
2 Понижать тарифы (а это то что они могут сделать)
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Еще Юлька могла понизить тарифы,а зеленое новое ПР навряд ли
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Слышал я, что новое правительство будет либертарианское и граждане будут общаться с ним по смартфону. Так что ждите СМС-ок.
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нічого собі заявки...
що значить не повинно втручатися? а якщо це монополія?
то розділити тоді монополію!
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Т.е. народу принадлежащий народу газ нужно втюхивать по баснословной цене!
Главное не давать отключаться!
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х..й вам в жоп..у а не тарифи Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 3467 Зе бобики ви це зробили разом
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Зарплаты поднимайте людям..что бы мы могли не в ущерб себе оплачивать коммуналку ..а не оплачивайте ее за нас а мы по прежнему будем нищебродами
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ну так и граждане ему ничего не должны! ни налогов ни оплаты за ЖКХ!!
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Схема-Назначим монопольные цены, заберем у бедных, суним кость нищим,распродадим майно,землю и жизнь удалась. Только не угадал премьер за комуналку никто платить не будет.Будут ждать следующих внеочередных выборов.
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ааааааа))))зешобла сначала обваляла зебилов в дерьме,а теперь в перьях валяет
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Що він меле , коли всім заправляють монополії і всюди процвітає зговор. Капець країні з такими керівниками.
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Это заявление младо-премьера говорит лишь об одном - Зе-команда пришла воровать!
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Ось тут вже вимушений покритикувати політику нової влади. Уряд не має права втручатися у ціноутворення на вільному ринку, де нема монополій. Якщо вільного ринку немає, і є штучні, або природні монополії, то уряд повинен втручатися у ціноутворення! А виявляється, що новий уряд хоче продовжити політику старої влади на користь олігархів та корупціонерів.
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Двбйб, уряд не має втручатись у ринкові галузі економіки. Але ж як не втручатись у галузі, де існує реальна монополія? Що робить сраний АМКУ?
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