 С 1 августа в зоне ООС погибли 8 украинских воинов, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов
"Сегодня в 9.00 при обстреле украинских позиций под Водяным российский снайпер смертельно ранил сержанта 36-й бригады морской пехоты Сергея Савинова. Ранение тяжелое, спасти не удалось..." - рассказал он.
"С 1 августа в зоне ООС в ходе перемирия погибло 16 украинских воинов, в том числе: 8 - боевые потери; 8 - не боевые потери (причины - болезнь, неосторожное обращение с гранатой, самоубийства, подозрения в убийстве)", - констатировал Бутусов.
16 смотрится более круто для обсера Зе?
Вечная память погибшим за наше мирное небо
дорога каждая человеческая жизнь
но если посмотреть статистику, сколько за этот период погибло на дорогах и утонуло.....
а там война всё же.....
как никак
большинство за капитуляцию...
кого война касается каким то образом - это одно.
другие живут обычной жизнью.
того патриотического подъёма уже нет, думаю - вина власти, а частично - усталость.
мож, правильно - отгородиться нахрен, да и всё, до поры, до времени.
но прокатит ли такое с таким больным на всю голову соседом?
большой вопрос
2. 14.08.2019 | Десятки тысяч аварий и сотни погибших: в полиции показали шокирующую статистикуЭто война и автогеноцид. В среднем, убивают на дорогах 8 человек в день плюс втрое больше покалеченных. (авт.)
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5. 25.07.2019 | Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были раненыЭто война и автогеноцид. Статистика (авт.)Читать далее... | Печать id = 19656. 08.07.2019 | В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 47 человек, во время пожаров - 31, - ГСЧСЭто война.
7. 08.07.2019 | С начала года во время пожаров погибли 1008 человек, - ГСЧС