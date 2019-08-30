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 Политика Украины
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 С 1 августа в зоне ООС погибли 8 украинских воинов, - Бутусов

Еще 8 украинских воинов - это не боевые потери.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"Сегодня в 9.00 при обстреле украинских позиций под Водяным российский снайпер смертельно ранил сержанта 36-й бригады морской пехоты Сергея Савинова. Ранение тяжелое, спасти не удалось..." - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Морпех 36-й бригады Сергей Савинов погиб под обстрелом российских наемников в районе Водяного (обновлено)

"С 1 августа в зоне ООС в ходе перемирия погибло 16 украинских воинов, в том числе: 8 - боевые потери; 8 - не боевые потери (причины - болезнь, неосторожное обращение с гранатой, самоубийства, подозрения в убийстве)", - констатировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145585
 
 
 Топ комментарии
 
Дороги, потонули- нещасний випадок. Хлопці свідомо ризикують життям, щоб захистити нас і " утомленных войной "патриотов", любителей сериалов". Це абсолютно різні речі. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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Ужас, и это называют перемирием.... убирают фортифицированные сооружения. Сдача Украины будет идти несмотря ни на что.
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К чему вообще тогда тут упоминать эти небоевые потери?
16 смотрится более круто для обсера Зе?
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Ужас, и это называют перемирием.... убирают фортифицированные сооружения. Сдача Украины будет идти несмотря ни на что.
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Кровавое перемирие

Вечная память погибшим за наше мирное небо
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ну хз....
дорога каждая человеческая жизнь
но если посмотреть статистику, сколько за этот период погибло на дорогах и утонуло.....
а там война всё же.....
как никак
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но тем не менее народ смертельно устал от войны....
большинство за капитуляцию...
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да привыкли, кажется, уже как-то....
кого война касается каким то образом - это одно.
другие живут обычной жизнью.
того патриотического подъёма уже нет, думаю - вина власти, а частично - усталость.
мож, правильно - отгородиться нахрен, да и всё, до поры, до времени.

но прокатит ли такое с таким больным на всю голову соседом?
большой вопрос
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Тому соседу, точнее соседке уже самой сложнее "подмахивать" Китаю так, чтоб это выглядело как обоюдно удовлетворительный процесс
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Дороги, потонули- нещасний випадок. Хлопці свідомо ризикують життям, щоб захистити нас і " утомленных войной "патриотов", любителей сериалов". Це абсолютно різні речі. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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Не боевые потери это на совести командиров. Получается 50 на 50. 50 в бою, а 50% по дурости, от болезней, от не профессионализма.
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Так во время Второй мировой войны походу тоже потери нужно разделить на 2. Остальные тоже погибли от болезней, несчастных случаев, при форсировании рек и убийств. А если учесть сколько погибло от рук Сталина и Жукова так потери вообще разделить на 100.
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Раньше потерями считалось те смерти которые случились на фронте. Теперь же походу нужно доказать что тебя убила пуля врага, предварительно взяв винтовку врага на експертизу и самого врага в качестве свидетеля. Тем бедолагам которые погибли от взрывов и осколком вряд ли можно будет доказать что они не сами самоубились гранатой или били молотком по снаряду
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даже 8 (боевых) потерь чьих-то детей - это много для договоренного "устойчивого перемирия"
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Придурки продажные. Потерями считается смерть солдата который вышел в форме из военкомата. А по чьей вине потери так ето нужно дрючить судить офицеров и работников военкомата.
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1. 16.08.2019 | С начала августа на водоемах в Украине погибли 70 человек, с начала года - 907, - ГСЧСАвтогеноцид. Он везде автогеноцид. (авт.)

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5. 25.07.2019 | Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были раненыЭто война и автогеноцид. Статистика (авт.)Читать далее... | Печать id = 19656. 08.07.2019 | В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 47 человек, во время пожаров - 31, - ГСЧСЭто война.

7. 08.07.2019 | С начала года во время пожаров погибли 1008 человек, - ГСЧС
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