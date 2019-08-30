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 Общество, Здоровье
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Все про:ВР (23458) медицина (1850) страхование (149) Супрун Ульяна (574)

 Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

Сегодня начнет работу новый парламентский комитет под новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также она пошутила, предложив альтернативное название: "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам": "В вопросах здравоохранения не может быть полумер".

"Желаем эффективной работы и решительности для изменений, время которых пришло",  - написала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун и ее заместители Ковтонюк и Линчевский написали заявления об отставке

Напомним, петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Минздрава набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145582
 
   
 Топ комментарии
 
В залежності для здоров'я нації чи на смерть ворогам.
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Интересно от американского гражданства Ульяна дейсвительно отказалась прямо перед увольнением?
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Умиляет -СТРАХОВАНИЮ....Она 3 года рогами упиралась против медстраховки.
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так вніманіє па всєм зе франтам топім за супрун !тока положітєльнйє
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Первый раз делаю вино из груши . Не подскажите 300 гр . сахара на два кило достаточно . Спасибо .
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малавата. Токмо йєсі груши ну сладкійє-прісладкійє
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умнож на трі. І кіслоти нада лімонной, шоп вкус нє потєрять
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В залежності для здоров'я нації чи на смерть ворогам.
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Она уже никто. Пусть станет травой и цветами, дитя Видстока.
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Люди делятся на две категории. Одни моют руки чтобы сходить в туалет, а другие после посещения туалета.
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А ещё она разрешила слово на букву Б...)))Да сияет её имя в веках, великая Реформаторов!))
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" Сара Абрамовна позовите ко мне 500 евро...",- это наверное вместо Супрун будет, хрен редьки не слаще Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - Цензор.НЕТ 5717
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як же Україна виживе..
без цінних простих роз'яснень Супрун:


Протяги-це вітер!
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Супрун уже никто и зовут её никак😁🖕.
29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения - на этой должности она заменит Ульяну Супрун. Рассказываем о биографии новой главы Минздрава. https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/amp/nova-ochilnicya-moz-zoryana-skalecka-shcho-vidomo-pro-nastupnicyu-suprun-50039956.html
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«Зоряна Скалецкая в целом высказывалась в поддержку медицинской реформы, проводимой Минздравом под руководством Ульяны Супрун»
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Так это протеже Супрун - будет еще хуже! Скалецкая правовед медицины и к самой медицине никакого отношения не имеет.
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Ну от! Клювали Уляну Супрун, у якої був ступінь доктора медицини, ( див. Вікіпедію) за те, що вона не лікар - і зробили новим міністром МОЗ жінку з юридичною освітою. Яка пов'язана з медициною лише тим, що студіювала медичне право.
Але одна річ бути фахівцем у правах власників автомобілів та інша - самому автомобілі водити або їх ремонтувати.
Чому ж тоді Зоряну Скалецьку призначили міністром охорони здоров'я? Є відомий анекдот, який говорить, що медицина - третя по точності наука після богослів'я та юриспруденції.
Можливо, ПреЗЕдент теж знає цей анекдот і тому й призначив на медичну посаду спеціаліста з юриспруденції? Не може ж бути, що це просто по знайомству!
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