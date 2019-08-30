 Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.
Также она пошутила, предложив альтернативное название: "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам": "В вопросах здравоохранения не может быть полумер".
"Желаем эффективной работы и решительности для изменений, время которых пришло", - написала Супрун.
Напомним, петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Минздрава набрала необходимые 25 тысяч голосов.
без цінних простих роз'яснень Супрун:
Протяги-це вітер!
29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения - на этой должности она заменит Ульяну Супрун. Рассказываем о биографии новой главы Минздрава. https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/amp/nova-ochilnicya-moz-zoryana-skalecka-shcho-vidomo-pro-nastupnicyu-suprun-50039956.html
Але одна річ бути фахівцем у правах власників автомобілів та інша - самому автомобілі водити або їх ремонтувати.
Чому ж тоді Зоряну Скалецьку призначили міністром охорони здоров'я? Є відомий анекдот, який говорить, що медицина - третя по точності наука після богослів'я та юриспруденції.
Можливо, ПреЗЕдент теж знає цей анекдот і тому й призначив на медичну посаду спеціаліста з юриспруденції? Не може ж бути, що це просто по знайомству!