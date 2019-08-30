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 Общество
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Все про:инвестиции (886) Хомутынник (119)

 Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade

Хомутынник будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом

Виталий Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, с сегодняшнего дня возглавлю инвестиционный фонд Cascade", - написал Хомутынник.

Он также прокомментировал первое заседание нового парламента.

"Когда я в 2002 году впервые избрался по мажоритарному округу от города Макеевки, то был самым молодым депутатом парламента. Тогда мне казалось, что должно пройти минимум лет сорок пока я стану сверстником с руководством страны. Сегодня президенту, главе парламента и премьеру плюс-минус 40 лет, как и большинству депутатов. И молодость - это их главное отличие от всех предшественников - не только в плане жизненной энергии, но и кругозора, интересов, подходов. Надеюсь, новая политическая команда власти использует эту свою сильную сторону по максимуму", - уточнил он.

Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145581
 
 
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Как бы ты камеру не возглавил на зоне....
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а людям, которые пострадали от попутавшей педали тещи помогаешь?
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пара би ігарь валєрічу абратіть вніманіє на етава черта чєм он дишіт і чєм абєтд аплачіваєт Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade - Цензор.НЕТ 5088 званітє баканаву !
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они с корешу ..по тлф часто мило беседуют и на ты....
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Как бы ты камеру не возглавил на зоне....
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а людям, которые пострадали от попутавшей педали тещи помогаешь?
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РыгиАналы и коллабороанты сделали их вместе-это тоже новое лицо ?
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Хлопчик почне скуповувати держмайно.
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Как там ублюдочная тёща с ...оказывается с "кучей болячек"...И что там провоняет ещё один зятёк Притула. Он сразу в фейсбуке написал что всё компенсируют и денег дадут....Только вот адвокат пострадавших говорит что ОНИ отказываются общаться.
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А на хера об этом писать тут. Тоже мне новость.
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