 "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Таки образом донецкий Шахтер в Лиге Чемпионов попадает в группу С:
1. Манчестер Сити (Англия)
2. Шахтер Донецк (Украина)
3. Динамо Загреб (Хорватия)
4. Аталанта (Италия)
Киевское "Динамо" в Лиге Европы попало в группу B:
1. Динамо (Украина)
2. Копенгаген (Дания)
3. Мальме (Швеция)
4. Лугано (Швейцария)
ФК "Александрия" попадает в группу І:
1. Вольфсбург (Германия)
2. Гент (Бельгия)
3. Сент-Этьенн (Франция)
4. Александрия (Украина)
Групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17 сентября.
Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 19 сентября.
Полные результаты жеребьевки.
4 очки з переляку візьмуть)