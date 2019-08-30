 "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таки образом донецкий Шахтер в Лиге Чемпионов попадает в группу С:

1. Манчестер Сити (Англия)

2. Шахтер Донецк (Украина)

3. Динамо Загреб (Хорватия)

4. Аталанта (Италия)

Киевское "Динамо" в Лиге Европы попало в группу B:

1. Динамо (Украина)

2. Копенгаген (Дания)

3. Мальме (Швеция)

4. Лугано (Швейцария)

ФК "Александрия" попадает в группу І:

1. Вольфсбург (Германия)

2. Гент (Бельгия)

3. Сент-Этьенн (Франция)

4. Александрия (Украина)

Групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17 сентября.

Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 19 сентября.

Полные результаты жеребьевки.



