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Все про:Динамо (706) футбол (3119) Шахтер (544) Александрия (4)

 "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТО

Состоялись жеребьевки групповых раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые определили соперников киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Александрии" из Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таки образом донецкий Шахтер в Лиге Чемпионов попадает в группу С:
1. Манчестер Сити (Англия)
2. Шахтер Донецк (Украина)
3. Динамо Загреб (Хорватия)
4. Аталанта (Италия)

Киевское "Динамо" в Лиге Европы попало в группу B:
1. Динамо (Украина)
2. Копенгаген (Дания)
3. Мальме (Швеция)
4. Лугано (Швейцария)

ФК "Александрия" попадает в группу І:
1. Вольфсбург (Германия)
2. Гент (Бельгия)
3. Сент-Этьенн (Франция)
4. Александрия (Украина)

Групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17 сентября.

Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 19 сентября.

Полные результаты жеребьевки.

Динамо, Шахтер и Александрия узнали соперников в групповых этапах еврокубков 01
Динамо, Шахтер и Александрия узнали соперников в групповых этапах еврокубков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145579
 
   
 Топ комментарии
 
олександрія..
4 очки з переляку візьмуть)
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Ще й Нідерланди можуть, в Олександрії група гаплик.
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Незрозуміло у вас, Шахтарю зніматись з турніра чи таки спробувати пограти?
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Отже Бельгія нас обійде в рейтингу... "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков - Цензор.НЕТ 9323
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Ще й Нідерланди можуть, в Олександрії група гаплик.
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ухти, як я відстав від футболу! що, вже є Вольфсбург і Вольфсберг?? 2 різні команди?
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Вольфсбергер це австрійська команда.
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ясно. бо я живу ще в тому футбольному світі, де грають Шмайхель, Кан, Мальдіні, Бергкамп, а Касільяс, Бекхем це якісь молоді хлопчиська, що роблять перші кроки..
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Шахтеру ничего не светит. Любимая фишка Шахтера - принимать фаворита в последнем туре дома. Фаворит приезжает 3 составом, отбывает номер, Шахтер получает 3 очка и крики: "Мы сильнее Барселоны!". Так вот. В последнем, 6 туре Манчестер Сити будет играть в Загребе. Явно находясь на 1 месте. И явно с 3 составом и не желанием играть. 3 очка у Динамо Загреб уже в кармане.
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Незрозуміло у вас, Шахтарю зніматись з турніра чи таки спробувати пограти?
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лучше пусть снимаются, если не хотят 0:6 влететь.
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.. ах да - 1 матч Сити проведет в гостях у Шахтера. В стартовом матче глупо приезжать 3 составом и отдавать матч. Ну ниче.. может в следующем году Шахтеру повезет.. с календарем и местом проведения матча 6 тура )
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Вообще-то 3 команды из группы будут выступать весной.. но речь то совсем о другом...
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олександрія..
4 очки з переляку візьмуть)
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Жопа полная ,но Шахтёр побороться пожалуй с итальянцами и хорватами сможет ..
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наші можуть розраховувати на четверті місця в групі.
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Саша Лобода із "Профутбол", це Ви??????????
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То в неї порохоботська звичка - все буде тільки гірше.
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