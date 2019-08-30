 Командование ВС РФ наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября с.г. батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.

Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ.

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Как отметили в ГУР, в разведывательных подразделениях российских оккупационных войск проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России.