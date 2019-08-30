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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11121) статистика (411)

 "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах

Активист Александр Снидалов опубликовал интересную статистику по новым членам Кабинета министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в фейсбуке

По словам Снидалова, больше всего членов нового правительства объединяет то, что большинство из них (55% или 10 чиновников из 18) были на госслужбе при предыдущей власти.

Вторым по мощности объединительным фактором является опыт работы в неправительственных организациях. Его имеют 50% или 9 чиновников из 18. Самая большая кузница кадров - Офис эффективного регулирования (BRDO), который делегировал трех членов правительства.

Также существенным является влияние на правительство западного мышления через образование, полученное за рубежом (США и ЕС), которым могут похвастаться 44% или 8 чиновников из 18.

Сразу несколько возрастных рекордов побито в этом составе правительства - 39% или 7 чиновникам из 18 35 лет или меньше.

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Несколько слабее но все же достаточно значимым является для нового правительства династическая элитарность его членов. 30% или 6 чиновников из 18 являются детьми старых элит.

Также 30% или 6 чиновников из 18 связаны с крупным капиталом и находятся в зоне риска относительно лоббирования интересов этого капитала.

Непосредственно из бизнеса, без опыта госуправления, на министерские должности пришло 28% или 5 чиновников из 18.

Также 28% или 5 чиновников из 18 публично поддерживали и участвовали в Революции Достоинства.

5.5% или 1 чиновник из 18 связан со студией 95 Квартал.

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В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.

55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом: новый Кабмин в цифрах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145576
 
 
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Ну новые ж все лица ага. Борцы с корупцией.
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Раділи б борці за правду петра, що бомжів серед них немає. А ким вони повинні бути, фельшерами?
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ща зебилы повыскакивают и начнут орать "так при Порошенко ТОЖЕ ТАК было" "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 5842.. тем самым подчеркивая свой уровень тупизны и веры в сериалы..
п.с. кортеж зеленского составляет 27 автобусов и джипов.. Помнится, у овоща было 6-7 авто.. у Пороха 3-4 авто...
Но ведь у них не было велосипедов, а как известно - для охраны велосипеда *********** нужно не менее 25 автобусов по 30 чел спецназа в каждом.
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Также 28% публично поддерживали и участвовали в Революции Достоинства.

Цифра ничего не напоминает? Достойных в Украине только 1/4 населения.
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Всех их объединяет то, что есть команда Коломойского!
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Основатель мафиозной коррупции в Украине .
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Бутусов не ангел , далеко . Выторговует место под солнцем , за щет нас с вами .
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Счет . Я вашу мову монголойдну не до кiнця вивчив .
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Та Чуб малограмотне...

На сусідній гілці написало замість "никогда" - "не когда".
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Бутусов молодець. Після посадки теперішніх депутатів від ЄС буде гідно представляти цю партію у парламенті.
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Зебобіки, ану розкажіть шо це новиє ліца. "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 290
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"... 6 чиновников из 18 связаны с крупным капиталом и находятся в зоне риска относительно лоббирования интересов этого капитала". "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 835

В зоне риска из-за этого находятся не они, а Украина.
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