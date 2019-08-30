 "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

По словам Снидалова, больше всего членов нового правительства объединяет то, что большинство из них (55% или 10 чиновников из 18) были на госслужбе при предыдущей власти.

Вторым по мощности объединительным фактором является опыт работы в неправительственных организациях. Его имеют 50% или 9 чиновников из 18. Самая большая кузница кадров - Офис эффективного регулирования (BRDO), который делегировал трех членов правительства.

Также существенным является влияние на правительство западного мышления через образование, полученное за рубежом (США и ЕС), которым могут похвастаться 44% или 8 чиновников из 18.

Сразу несколько возрастных рекордов побито в этом составе правительства - 39% или 7 чиновникам из 18 35 лет или меньше.

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Несколько слабее но все же достаточно значимым является для нового правительства династическая элитарность его членов. 30% или 6 чиновников из 18 являются детьми старых элит.

Также 30% или 6 чиновников из 18 связаны с крупным капиталом и находятся в зоне риска относительно лоббирования интересов этого капитала.

Непосредственно из бизнеса, без опыта госуправления, на министерские должности пришло 28% или 5 чиновников из 18.

Также 28% или 5 чиновников из 18 публично поддерживали и участвовали в Революции Достоинства.

5.5% или 1 чиновник из 18 связан со студией 95 Квартал.

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В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.