 Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сказал в интервью журналистам в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
"Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал он.
При этом, отметил премьер, "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти".
"Это, кстати, касается не только Авакова", - добавил он.
По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД.
"Одна из реформ, которая не состоялась – реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.
Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".
До чого той чос??? Головний повод це виключно Беня.
Дык кто, как не Аваков вам расскажет, что это такое!
Ещё может помочь побороть торговлю наркотиками, подпольные казино и многое другое!
Наконец-то я поняла, зачем бобра протащили в парламент списком от СН, а не бросили в воду на глубину и не дали попытать свои силы на мажоритарке.
Ведь даже на фоне остальных светочей парламентаризма вроде СашиХуйВойне и Дубинского (святий дух при хаті) укушенный молью в мозг бобер Богуцкая это такой стыдный зашквар, что просто брови скукоживаются.
Но после сегодняшнего ослепительного фейла "мы оставляем Авакова, потому что Петя готовит путч" меня осенило: Лизавету взяли для того, чтобы озвучивала своим свистком самый невероятный ******. Такой корявый, что даже бенина говорящая жопа Дубинский застремается выходить с этим на публику.
А бобер запросто, что с животного взять, если там не мозг, а плавленый сырок и мышиные каки.»