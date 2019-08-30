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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2862) МВД (7928) Гончарук_Алексей (19)

 Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных"

Решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сказал в интервью журналистам в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал он.

При этом, отметил премьер, "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти".

"Это, кстати, касается не только Авакова", - добавил он.

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По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД.

"Одна из реформ, которая не состоялась – реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145573
 
   
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Аваков как чемодан без ручки. Но этот, курва, чемодан, вдобавок со своим интеллектом.
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"Главный довод - в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить"
До чого той чос??? Головний повод це виключно Беня.
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Не, правительсиво собирается бороться с коррупцией?
Дык кто, как не Аваков вам расскажет, что это такое!
Ещё может помочь побороть торговлю наркотиками, подпольные казино и многое другое!
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опять оправдание просто коломойский сказал чтобы оставили вот и оставили а тут лапшу выдумали про переворот для дебилов
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«Олена Монова
Наконец-то я поняла, зачем бобра протащили в парламент списком от СН, а не бросили в воду на глубину и не дали попытать свои силы на мажоритарке.

Ведь даже на фоне остальных светочей парламентаризма вроде СашиХуйВойне и Дубинского (святий дух при хаті) укушенный молью в мозг бобер Богуцкая это такой стыдный зашквар, что просто брови скукоживаются.
Но после сегодняшнего ослепительного фейла "мы оставляем Авакова, потому что Петя готовит путч" меня осенило: Лизавету взяли для того, чтобы озвучивала своим свистком самый невероятный ******. Такой корявый, что даже бенина говорящая жопа Дубинский застремается выходить с этим на публику.
А бобер запросто, что с животного взять, если там не мозг, а плавленый сырок и мышиные каки.»
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Писец, какое сложное решение. А назначить *** поми кого премьером, как два пальца?
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