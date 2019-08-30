 Бородянский представил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - говорится в сообщении.
Бородяснкий перечислил координаторов направлений:
- Музеи и заповедники - Мария Задорожная;
- Спорт - Владимир Шумилин;
- Кино - Виктория Ярмощук;
- Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов
- Театр - Андрей Палатный;
- Музыка - Галина Григоренко;
- Туризм - Павел Корниенко;
- Благотворительность и волонтерство - Валерия Татарчук;
- Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;
- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.
Бородянский отметил, что координатора направления Религия пока что ищут, а координатор направления Молодежная политика будет назван позже.
"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", - подытожил Бородянский.