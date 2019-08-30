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 Политика Украины
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Все про:назначение (1466) Бородянский Владимир (1)

 Бородянский представил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - говорится в сообщении.

Бородяснкий перечислил координаторов направлений:

- Музеи и заповедники - Мария Задорожная;
- Спорт - Владимир Шумилин;
- Кино - Виктория Ярмощук;
- Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов
- Театр - Андрей Палатный;
- Музыка - Галина Григоренко;
- Туризм - Павел Корниенко;
- Благотворительность и волонтерство - Валерия Татарчук;
- Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;
- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Бородянский отметил, что координатора направления Религия пока что ищут, а координатор направления Молодежная политика будет назван позже.

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", - подытожил Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Координировать Офис гуманитарной политики будет крымская правозащитница Дворецкая, - Бородянский

Бородянский представил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145572
 
 
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Это тот Бородянский, который рассказывал, что ведущие канала СТБ имеют право любить Путина и петь советский гимн, а российским артистам-крымнашистам надо разрешить ездить в Украину.
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