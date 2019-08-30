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 Экономика, Технологии
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Все про:тарифы (1610) Укрзализныця (1687)

 Отечественные грузоперевозчики призвали новые власти обратить внимание на политику "Укрзализныци", - СМИ

По данным экспертов, инициатива "Укрзализныци" намерена еще больше капитализировать свое и без того монопольное положение на рынке.


Отечественные грузоперевозчики призывают новую власть обратить внимание на политику "Укрзализныци". По их подсчетам, только за последние полтора года монополист повысил тарифы для них более чем на половину, передает 5 канал.

Сейчас "Укрзализныця" продвигает аналогичную инициативу, которая вероятно будет внедрена в ближайшее время. Потери рынка в результате ее внедрения эксперты оценили в три миллиарда гривен, именно такая сумма ляжет на плечи грузоотправителей.

По словам эксперта в области транспортной инфраструктуры Валерия Ткачева, новая инициатива "Укрзализныци" подается в форме договора навязанного бизнеса.

"Бизнес изучил эту редакцию и выступает категорически против введения в таком виде и в такой форме этого договора. Антимонопольный комитет должен обратить внимание на этот договор", заявил - Ткачев.

По данным экспертов, инициатива "Укрзализныци" намерена еще больше капитализировать и без того свое монопольное положение на рынке, говорят эксперты. Она ударит существенно по бизнесу, который вынужден будет искать другие пути доставки.

Валерий Ткачев, эксперт в области транспортной инфраструктуры: "Бизнес ранее выступал против этого порядка. Согласно ему, стоимость пользования вагонами под грузовыми операциями для бизнеса увеличилась в 3-7 раз. Мы не приемлем эти изменения. Более того, они под собой не имеют ни юридического, ни экономического обоснования ".

Если же перевозчики в очередной раз все-таки переведут свои проблемы на плечи бизнеса, то это обернется потерями для и без того слабой украинской экономики. Вместе с тем эксперты утверждают, что решить свои вопросы "Укрзализныця" могла бы и за счет повышения собственной эффективности, а не путем вымогательства с бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3145568
 
 
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Лучше на новую почту обратить внимание, достали их цены по доставке, мне с розетки дешевле курьерную доставку за 50 грн. заказать, чем получение в отделении НП за 60-65 грн.
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нова пошта давно обнаглела. и повышает цену ежеквартально, и в это же время время доставки увеличивает.
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Да,время доставки это вообще особый момент: взял смартфон в субботу, доставили курьером в воскресенье, на розетке одновременно взял чехол с защ.стеклом с доставкой на НП, получил только во вторник.
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Ромните наезд Аваковский на Новую Почту . Все вопросы к нему по тарифам . Крышевание дорогое.
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Ціна УЗ на вантажні перевезення в 3,5 рази менша ніж в Польші та в 5 разів менша ніж в Німеччині. В 2013 році ціни УЗ були приблизно такими як в Польщі і всі платили і не плакали! Потім долар здорожчав в 3,5 рази а ціни на вантажні перевезення УЗ лишились в гривнях, тобто зменшились в доларах в 3,5 рази що дозволило олігархам мати надприбутки! УЗ фактично давала дотації олігархам! Цей процес потрібно негайно припинити і довести ціни УЗ до рівня 2013 року в доларах, тобто збільшити в 3,5 рази! Це звичайний ринковий процес індексації цін і тут немає на що жалітись! Всі ціни в країні виросли в 3,5 рази, а ціна УЗ виросла тільки на 15% що призводить до шалених втрат УЗ на 2 млрд євро щороку! Дойче Бан, який в Німеччині перевозить таку ж кількість вантажів, має прибутки 1,5 млрд євро щороку, а УЗ балансує на межі виживання, витрачаючі ще радянський ресурс і не проводячі заміни вагонів та локомотивів, колій та переходів! Тобто олігархи висмоктують з УЗ останній запас прочності виключно задля своїх надприбутків! Це не може продовжуватись далі, УЗ має повернутись до нормальної діяльності з вкладанням мільярдів доларів щороку в свою інфраструктуру, в безпеку, в заміну кабелів, колій, рухомого складу, в підвищення рівня зарплат залізничникам! Досить годувати олігархів, які 28 років знищують Україну!
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как заерзали эти все свиноассоциации. Как им не хочется за перевозки расчитываться.
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Омельян два года поляка изгонял , что бы к"капусту " стричь . А вы такое .
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Укрзалізниця, державне підприємство. Вантажі, власність олігархів.
Питання:
Чи допоможе "нова" влада олігархам і рибку з"їсти і на укрзалізницю сісти?..
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от і подивимося, як нова влада відреагує, чи домовиться за відкати, чи все ж буде реформувати цю компанію, яка давно вже приватна,а не державна й інтереси переслідуються тільки її власників
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