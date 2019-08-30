 Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"До этого я видел президента почти каждый день. Сейчас, конечно, мы будем видеться реже. В силу того, что Кабмин – это большая махина. Это 100+ госорганов… Тут есть немного работы, есть чем заняться", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.
Гончарук подчеркнул, что является частью команды Зеленского.
"Я рассчитываю, что мы с президентом, поскольку я часть его команды, будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова. Он - политический лидер команды, избранной украинским народом. Он – это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать", – прокомментировал глава правительства.
"Мы – больше команда менеджеров, нанятая для того, чтобы навести порядок в процессах. Но политическим лидером команды, безусловно, является Владимир Зеленский", – добавил он.
ЗЕЛЕНСКИЙ УМ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ИЗРАИЛЯ...НО В УКРАИНЕ......
Там и сполигогился
камертон-бом-бом
а чем эта я???
кто тут???
Хотя, видно, музыкальная тема им обоим не чужда.
Может, даже в 4 руки играют.
Ну, или в 4 еще чего-то...
это мастер-класс.
учитесь, зебенята, ВЫЛИЗЫВАТЬ ))))))))))
буде бомбезний мемесик!
Його посадили в крісло ПМ за пару місяців до дефолту а потім зняли і навішали всіх собак. Це схоже такий самий "камертон"
Вночі канал ФСБ "Нєзигарь" запустив інфу, що українці вже летять до дому.
Це підхоплюють зебобікі і, увага! Новий генпрокурор.
Також родинам моряків повідомили, що вони вже в Україні, родини виїхали на Києв.
А насправді ніякого обміну немає.
ФСБ спіймало на гачок Зеленського. Генпрокурор обісрався в прямому ефірі.
Тепер рашка може виторгувати в цих недоумків все, що завгодно.
Вітаю, зеленодранці, ви зробили це разом.
P.S. ЗМІ взяли інформацію у генпрокурора.
Олександр Дедюхін
маємо вже диктатуру, це факт
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Моя баба була лікар-оторинголог і перевіряла слух камертоном. Молодий Гончарук мабуть тільки чув про це, але ніколи не бачив справжнього камертону. Чому? Бо людина не може бути камертоном, особливо Зе.
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пока что ускорєннойє броуновскойє двіженійє спєрматоЗёїдов наблюдайєца