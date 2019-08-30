 Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"До этого я видел президента почти каждый день. Сейчас, конечно, мы будем видеться реже. В силу того, что Кабмин – это большая махина. Это 100+ госорганов… Тут есть немного работы, есть чем заняться", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Гончарук подчеркнул, что является частью команды Зеленского.

"Я рассчитываю, что мы с президентом, поскольку я часть его команды, будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова. Он - политический лидер команды, избранной украинским народом. Он – это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать", – прокомментировал глава правительства.

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"Мы – больше команда менеджеров, нанятая для того, чтобы навести порядок в процессах. Но политическим лидером команды, безусловно, является Владимир Зеленский", – добавил он.