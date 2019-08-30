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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2604) Кабмин (11121) Гончарук_Алексей (19)

 Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук

Экс-замглавы Офиса президента Алексей Гончарук до назначения премьер-министром почти ежедневно встречался с президентом Владимиром Зеленским, однако сейчас будет видеться с ним реже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"До этого я видел президента почти каждый день. Сейчас, конечно, мы будем видеться реже. В силу того, что Кабмин – это большая махина. Это 100+ госорганов… Тут есть немного работы, есть чем заняться", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Гончарук подчеркнул, что является частью команды Зеленского.

"Я рассчитываю, что мы с президентом, поскольку я часть его команды, будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова. Он - политический лидер команды, избранной украинским народом. Он – это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать", – прокомментировал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук

"Мы – больше команда менеджеров, нанятая для того, чтобы навести порядок в процессах. Но политическим лидером команды, безусловно, является Владимир Зеленский", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3145567
 
   
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- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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ДА ПОРА ПЛАКАТЫ НАПИСАТЬ
ЗЕЛЕНСКИЙ УМ Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2408 ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ИЗРАИЛЯ...НО В УКРАИНЕ...... Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4718
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Кабінет міністрів це колегіальний орган, найвищий орган виконавчої влади і він має стати органом який дійсно готує та приймає рішення, а не озвучує прийняті десь там кимось рішення! Гончарук має створити в уряді площадку для формування державної політики та стратегії розвитку для всії галузей життя держави! Зеленський не є досвідченим державним службовцем і тому може тільки генерувати загальні тези, а як ці тези будуть перекладені на концепції розвитку та реформування - залежить від уряду! Хочеться що уряд став не просто професійним а суперпрофесійним і супернезалежним від будь яких бажань чи думок! Ми всі хочемо щоб уряд був патріотичним, професійним, розумним та ефективним і для цього Гончаруку потрібна шалена підтримка, якої в нього зараз немає! Щоб протистояти команді коломойського та інших олігархів Гончарук має сформувати навколо себе потужне експертне середовище, яке зможе протидіяти впливу будь яких сил, якщо ці сили вносять деструктивний вплив в прийняття важливих державних рішень! В жодному разі не можна допустити тиск на Гончарука та новий кабмін - це сьогодні ключове завдання Зеленського! Щоб не робив уряд, він має самостійно напрацьовувати рішення і втілювати їх в життя потрібно з усією потужністю влади Президента та парламенту! Потрібно пам'ятати що навіть неправильне, але швидко та ефективно реалізоване рішення - це краще ніж повна бездіяльність та відсутність політики держави!
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Вся ЗЕбилятня тут постила фотки якобы с пьяным Петей. Хотя этот гебнявый миф давно развеяли, это фотка была на полигоне после выстрела с какого то оружия от которой сильная отдача...ЗЕбилятня подавала её так вроде Петя пьяный. И это одну фотку где Петякак раз был в камуфляже..ЗЕбилы тут аж усерались эту 1 единственную фотку тиражировали. А вот такие гифочки с их клоуном наркоманом уже десятками гуляют разные, и ничего ЗЕбильчики помалкивают.
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Вчера Петя «полигон» прям в Раду взял
Там и сполигогился
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Да да лолка знаю тебе вчера эту брехню твой же подельник, такой же зебил прям тут на форуме рассказал. Типа там вчера в Раде все бухие были..не только Петя кстати..но ты именно лалака про Петю испражнилась..Хватит уже эти фейки кацапячие плодить сепарша московская.
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Вчера твой Зеля таким точно в Раде был, как на гифке выше. 112 транслировал, весь чесался и таращился
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видел как минимум 2 видео где рошеновор ВЫСТУПАЕТ перед людьми в ОДНОЗНАЧНО НЕТРЕЗВОМ состоянии, сколько их я хз, вопрос не интересен, не изучал
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камертон-тон-том
камертон-бом-бом
а чем эта я???
кто тут???
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На камертон блазень не тягне. На гальмах постійно.
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ее.. ти не гони! А з Коломойським хто звірятиме камертон?
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Какие-то ассоциации напрашиваются...Камертон...Рояль...Игра на рояле...
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С папой Беней ты будешь сверяца, ну а для любителей Г+Г то конечно с Зеленским.
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А де зараз малий Добкін? Блазні шукали заміну Зюзі у 95 кварталі. Підійде 100 відсотків!
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До чего ж противно!
Хотя, видно, музыкальная тема им обоим не чужда.
Может, даже в 4 руки играют.
Ну, или в 4 еще чего-то...
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Теперь я знаю,чем он играл на рояле,камертоном
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Камертон камертонірує маларосію. Іде він лісом.
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тонкий троллинг со стороны Гончарука...камертон штопаный, наверно имелось ввиду))))
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"Он - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать Источник: https://censor.net.ua/n3145567"
это мастер-класс.
учитесь, зебенята, ВЫЛИЗЫВАТЬ ))))))))))
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в когось є вдома, чи нароботі камертон? натягніть на нього презерватив і сфотографуйте!
буде бомбезний мемесик!
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В раші вже було таке Кірієнко в 98 році.

Його посадили в крісло ПМ за пару місяців до дефолту а потім зняли і навішали всіх собак. Це схоже такий самий "камертон"
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правильно, если зеля и гончарук будут членами бить по роялю вразнобой, то пропадёт гармония Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5058
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Сороміцьке питання: а хто і чим гратиме на гармонії?
Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4505
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Це називається лизнув...з вдячності за "призначення"... те пристосування яким ЗЕ грає на піаніно...
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Про "обмін"

Вночі канал ФСБ "Нєзигарь" запустив інфу, що українці вже летять до дому.
Це підхоплюють зебобікі і, увага! Новий генпрокурор.
Також родинам моряків повідомили, що вони вже в Україні, родини виїхали на Києв.
А насправді ніякого обміну немає.
ФСБ спіймало на гачок Зеленського. Генпрокурор обісрався в прямому ефірі.
Тепер рашка може виторгувати в цих недоумків все, що завгодно.
Вітаю, зеленодранці, ви зробили це разом.

P.S. ЗМІ взяли інформацію у генпрокурора.

Олександр Дедюхін
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на фестивалі жополизів гончарук зайняв би призове місце
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а якщо серйозно, то це зовсім не смішно
маємо вже диктатуру, це факт
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що зробиш, якщо 70% які мають право голосу це недалеке сіре бидло. результат закономірний
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І ви собі думаєте, що таке чмо не доведе країну до дефолту? Пілять, де ж їх стільки назбирали?
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все думают ,что владу захватили только евреи,а на деле еще и геюки...
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Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук
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Моя баба була лікар-оторинголог і перевіряла слух камертоном. Молодий Гончарук мабуть тільки чув про це, але ніколи не бачив справжнього камертону. Чому? Бо людина не може бути камертоном, особливо Зе.
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Мы - больше команда менеджеров, нанятая для того, чтобы навести порядок в процессах Источник: https://censor.net.ua/n3145567
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пока что ускорєннойє броуновскойє двіженійє спєрматоЗёїдов наблюдайєца
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