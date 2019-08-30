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 Экономика
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Все про:перевозки (342) Укрзализныця (1687)

 Постоянный рост тарифов на услуги УЗ – "бездарность" ее руководителей, – международный эксперт

Бизнес снова заставляют платить больше за перевозку грузов.

"Укрзализныця" планирует ввести изменения в систему расчетов за пользование вагонами, пишет 24.То есть кроме почасовой оплаты монополист хочет ввести своеобразный штраф за перенос следующей грузовой операции. Сумма санкций будет определяться как теоретически недополученная железной доход. По подсчетам грузоперевозчиков очередная инициатива монополиста обойдется им в почти три миллиарда гривен убытков в год. Это может негативно отличиться и на экономике страны в целом, уверены эксперты.

По словам опрошенных экспертов, это далеко уже не первое повышение тарифов на грузовые перевозки, рост цен на этот вид услуг происходит не первый год и является результатом неспособности управленцев наладить эффективную работу государственного монополиста каким-то иным способом кроме как перекладывания проблем на плечи клиентов. Только за последние полтора года тарифы на грузоперевозки уже выросли почти наполовину.

"Этот постоянный "плач Ярославны", который от господина Кравцова и руководства Украинской железной дороги раздается по поводу необходимости поднятия то тарифов на грузоперевозки, то тарифов на пассажироперевозки, на самом деле не что иное, как бездарностью в его личной работе его команды назвать невозможно. Это такой рост, который ни к чему не приводит. Это рост, приводит только к одному: к увеличению темпов инфляции в нашем обществе", – заявил международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

Кроме того, эксперты заявили, что постоянно поднимая тарифы на перевозку "Укрзализныця" злоупотребляет монопольным положением.

"Собственную неэффективность монополист пытается перекрыть за счет давления на бизнес, убеждены владельцы грузов. А любые предложения договориться отвергает. Чтобы защитить свои права и не допустить нарушений законодательства об экономической конкуренции, предприниматели обратились в Антимонопольный комитет", – сообщается в материале.



Источник: https://censor.net.ua/n3145564
 
 
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А с чего прокладки и директора будут кормиться ?
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Зростання тарифів УЗ це в першу чергу результат індексації цін та зростання ціни електрики та дизпалива! Долар в 2013 році був 8 грн, а зараз 25грн, отже ціна УЗ має піднятись до доларової ціни 2013 року і цей процес абсолютно прозорий та ринковий. А міжнародний експерт це просто куплена олігархами шавка!
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Да нет, что бы так безбожно грабить компанию не доводя ее до банкротства, тут талант нужен.
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Бездарность с зарплатой 10 лямов в год?.........А что же тогда таланливые, образованные , успешные должны получать?
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Це не бездарність, а злочин проти держави. Вантажі почали перевозити фурами які розбивають дороги по всій Україні.
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Конечно проще перегруженными в 2 раза фурами гонять и в хлам убивать дороги. Запретить этот беспредел и олигархам тарифы Укрзализницы покажутся очень сладкими!
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непосильные задачи бабушка ставит перед зелебеней Постійне зростання тарифів на послуги УЗ - "бездарність" її керівників, - міжнародний експерт - Цензор.НЕТ 3950.надорвется тот...или это и есть основная цель?и тогда шо?
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