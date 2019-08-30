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 Политика Украины
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Все про:гривня (1773) Коломойский (1132) НБУ (4473) Порошенко (17749) Гонтарева (749)

 Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский

Таким образом закладывают бомбу под новое правительство.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос, почему курс гривни сейчас начал расти без всяких кредитов, Коломойский заявил: "А это контрреволюция. Нацбанк по указанию Петра Алексевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В прошлом году было минус 10 миллиардов, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты понижаешь ее курс. Они таким образом закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

"Гонтарева руководит этим из Лондона. Это делается для того, чтобы эффект взрыва был максимальным", - добавил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145563
 
 
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Афігєть!
І тут Гонтерєва винна? Курс упав - Порох з гонтарєвою винні, зростає - знов вони винні! Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6555
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Возможно, что нет. Но то, что и Порох-мерзавеця и Гонтарева такая же-факт.
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30? да ты оптимист, беня. Хорошо, если только 30.
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Ага. Гонтарева прямо из Лондона дает указания. И Порошенко, который давно уже не президент - ногой открывает в Нацбанк дверь и раздает приказы.
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вполне возможно ющенко был любителем таких штучек
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ЗЄ! біл! У змійцненні гривні винен Порошенко! Зміцнення це погано!
Тільки не переплутай, Кутузов!
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Оце так кіно! Порох, зупинись нарешті! Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4845
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нам теперь главное, чтоб беня был честным, добрым и хорошим
то что он ушлый, хитрый, злопамятный и болтун мы уже поняли
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вітаю зебільйо, попереду девальвація! при чому така, що про тарифи бидло автоматично забуде
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Беня, не пи*ди. Это твои подельники-спекулянты раскупают гривневые облигации на 6 и (лохи) на 12 месяцев под 12-15% годовых. Вы всей бандой будете удерживать до Нового Года курс 25, чтобы заработать за 6 месяцев 12-15% годовых в валюте. Только потом курс скакнёт не до 30, а до 40. Обвал начнётся где-то в январе, так что те, кто купил гривну на 12 месяцев, лохи уж точно. Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8982
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Сказочник. Беня почувствовал угрозу,его экспорт железный дорожает,что надо сделать? Правильно ,опустить курс гривны. Зеля -беня богатеют ,все опять нищают.Падение гривны,следовательно рост ,цен и инфляции.
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ну так а шо,у зелебеней никто не может другого указания дать? Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5068руки коротки шоле?или не оттуда ростут?
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Иностранцы увеличили вложения в гривневые облигации еще на 1 миллиард
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Коломойский жги дальше Коломойский такой талант пропадает там в квартале место освободилось иди зажигай Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4046
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