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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2604) переговоры (3678) нормандская четверка (630) Макрон (312) Офис Президента (77)

 Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Обсуждались результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице (Франция).

Глава государства поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом Президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон

Украинский лидер также проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в Нормандском формате в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145562
 
 
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Не зараз, а найближчим часом, можливо... Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 7615

Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5568
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Тут інше питання важливе - з Зєлєнскім, чи без.
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это какой-то кошмар. полтора часа(!) Рада без присмотра президента. вот что они там натворили без него? теперь все проверять на выходных... Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 8773
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Иди нах. Макроша. Как стая воронья уже кружит вокруг потирая руки от предвкушения снятия санкций с *********
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