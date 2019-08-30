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 Экономика
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Все про:Укрзализныця (1687) Гончарук_Алексей (19)

 "Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук

Новое правительство планирует разделить Укрзализныцю на три компании и продать ее часть частным инвесторам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими - та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно", - сообщил Гончарук.

По его словам, УЗ нужно разделить на три части и лишь одну из них оставить в государственной собственности.

"Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал", - сообщил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145560
 
 
 Топ комментарии
 
одна частина державна, а дві - президенту України Коломойському!
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взять всьо і падєліть а мнє нравітца етат чювак
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атличньій план. Убьіточное оставить государству а че пожирнее хай с ним беня мучится.
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всьо должно сконцєтріроватца в одніх руках і аднаво хазяйствєніка только тода вазможно процвєтаніє і ета нєабсуждаєтца
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Точно. Предлагаю начать с супермаркета. Приватизировать приносящие бабло кассьі а про складьі и полки хай государство заботится...
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а єслі жє у нас нє палучітца всьо раздєліть па справєдлівасті то у нас єсть зємля сказана жє било "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3136
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первый раз за все угрюмые 28 лет слышу здравое суждение о том, что в базовых отраслях экономики должна быть хотя бы 3-я часть в управлении государства для создания адекватной конкуренции остальм двум третям! Так же должно быть и во всех стратегических направлениях энергетики!
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Куплю 1\3 Хмельницької АЕС в кредит, взятий в державному банку, конкуренція буде ого го.
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да уж аэропорты подлелили из 60 осталось дюжитина ЧМП портофлоты порты поделили осталась жмнька и тарифы США +_ Гондурас +++++++ теперь шпалы рельсы поделим и пойдем пешком по Украине атводорог как и транспорта нема... "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7826
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А ГиперЛуп??? А как же придурь Омелян? Уже ходит на допросы в ДБР?
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Гіперлуп трошки переміщається , в майбутнє, як не твоє, то твоїх онуків, але і це не точно
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одна частина державна, а дві - президенту України Коломойському!
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Началась распродажа.

А может лучше разрешить на рельсах Укрзалізниці использовать частные вагоны и локомотивы? А там дальше пусть конкурируют.
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Не вийде конкуренції вийде мегакорупція.
Хто більше дасть тому і зелена вулиця, хто бульше дасть того у графік руху на краще місце поставлять.
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Они уже разрешены с арендой вагонов, да только это все лишь ухудшает ситуацию потому как они забрали у укрзализныци самые прибыльные направления а убытки оставили.
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Как это Петя до такого не додумался... Разделить на три части, рельсы, контактная сеть, и подвижной состав, и продать пусть работают. Интересно что оставят государству?
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Державі оставлять частину де робити інвестиції чи отримувати збитки.
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Опять суцка государственная собственность! одну сисю всетаки оставим!
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"Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7040...и две из єтих частей отдать "бабушке"...так будет честно... "Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7040
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Самый важный стратегический объект в частные руки..?
Так, записываем - Гончарук хочет ослабить и обезоружить Украину перед возможной агрессией максимально быстро...
Гончарук диверсант и подонок..., или подонок и диверсант...
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Шось мало українських шарікових в коментах, треба більше. Дайош всє заводи гасударству, что б прібиль била і в бюджет шла для людєй!!!
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Ти погодь, не тужься. Когда китайцам отдадут за фантики МоторСич- вот тогда можешь смело изливать свои умозаключения. А начиналось все примерно по такой же схеме.
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Заводи хоч усі приватизуйте, мова йде про стратегічний напрямок, укрзалізниця це не тільки паровози з вагонами, це купа землі.
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Ты бы, реформатор, сперва закончил с отделением газотранспортной сети!
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"Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно".

Т.е. насыпь, шпалы и костыли этот поц тоже Бене отдаст?
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МАУ у Бени уже есть. Теперь будет еще и Укрзализиниця. Вот для кого конец эпохи бедности настал!
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Шановні інвестори, нагадую вам що термін володіння державним майном, придбаним в 2019-2023 роках, обмежується 2024 роком.
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