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 Общество
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Все про:алкоголь (1494) налоговая милиция (1741) фальсификат (335) ГФС (3409)

 Организаторы схемы реализации фальсифицированного алкоголя, стоимостью 20 млн грн, предстанут перед судом на Виннитчине

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство в отношении организаторов масштабной схемы реализации фальсифицированного алкоголя.

В рамках расследования уголовного производства в декабре прошлого года была установлена организованная преступная группа в составе 4 человек, которые покупали на территории области незаконно изготовленные алкогольные напитки и реализовывали их конечным покупателям через ряд специализированных сайтов, специально созданных в сети Интернет. При этом алкоголь, подделанный под известные иностранные марки, продавали в упаковках "bag-in-box", а операции по реализации не отражали в бухгалтерском и налоговом учете, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом в течение 2016 - 2018 годов в результате преступной деятельности фигуранты получили от реализации продукции средства в размере более 20 млн грн, которые легализовали и использовали, в том числе для дальнейшего совершения преступлений.

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Всем членам организованной группы объявлены подозрения по ч.1 ст.204, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 и ч.3 ст.209 УК Украины и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет .

Источник: https://censor.net.ua/n3145559
 
 
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>фальсифицированного алкоголя

так там что не алкоголь был? грамотеи, блин...
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