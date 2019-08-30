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 Кабмин планирует добиться заключения долгосрочного контракта по транзиту газа, - Гончарук

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

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"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью немецкому изданию Handelsblatt сообщил, что переговоры с участием представителей Украины, ЕС и России по заключению будущего контракта о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему состоятся 16 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3145556
 
 
 Топ комментарии
 
Кіндер-сюрприз. Був на раші теж такий, - херово кончив...
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та шо вы говорите! какова цена вопроса? Крымваш или сразу и вся Украина в залог раССее уйдет?
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Да не сказать бы, что херово, насколько я слышал, он чуть ли не АП возглавляет.
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Кіндер-сюрприз. Був на раші теж такий, - херово кончив...
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Да не сказать бы, что херово, насколько я слышал, он чуть ли не АП возглавляет.
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Транзит російського газу в ЄС потрібно прив'язати до транзиту туркменського газу в Україну, тільки так є сенс домовлятись, щоб ми не купляли газ у путіна а купляли газ в Туркменістані і пускали його транзитом в ЄС, щоб забрати в путіна європейський ринок газу! Наша головна мета це знищення путіна та скорочення доходів росії, а цього можна досягнути тільки якщо забрати в путіна монопольну можливість постачати газ в ЄС! Ми маємо позбавити путіна фінансового ресурсу вести війну проти України, гроші європейських споживачів мають йти не путіну а в Туркменістан та в Україну! Отримання можливості транспортувати туркменський газ в ЄС дозволить нам будувати з Туркменістаном спільні проекти по розробці туркменських газових родовищ, в чому у України є величезний потенціал і досвід! За рахунок співпраці з Туркменістаном ми отримаємо шалене збільшення експорту своїх товарів та послуг, якими ми будемо розраховуватись за туркменський газ, як це було до того як росія припинила транзит туркменського газу! Україна покращить свій зовнішній торгівельний баланс і суттєво збільшить своє ВВП. Сьогодні новий глава МЗС має терміново летіти в Туркменістан домовлятись з Бердимухамедовим про поставку туркменського газу в Україну і через Україну в інші країни ЄС, потрібно негайно готувати візит Зеленського в Туркменістан, який зараз потребує продуктової допомоги - в Туркменістані голод, немає борошна, а ми в цьому плані можемо допомогти Туркменістану - надати допомогу борошном і започаткувати нові партнерські відносини між Туркменістаном та Україною! Туркменістан витрачає шалені гроші на оборну і тут наші оборонні заводи можуть отримати мільярдні оборонні замовлення по модернізації туркменських танків та бронемашин, по системам залпового вогню, по зенітним системам, по модернізації гелікоптерів, по модернізації ГТС Туркменістану! Сьогодні Туркменістан це ключова країна, яка може істотно вплинути на геополітичну ситуацію в Європі, надавши свій газ для України та ЄС і вибивши путіна з європейського ринку газу! Якщо нам вдасться примусити путіна прокачувати туркменський газ, то проект Північний потік-2 стане економічно безглуздим, бо через Україну буде йти газ більш дешевий і в більших обсягах!
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та шо вы говорите! какова цена вопроса? Крымваш или сразу и вся Украина в залог раССее уйдет?
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Он сказал "Для этого нужно хорошо поработать". Видимо список работ днинный и толстый и наколенниками запастись придётся.
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Для долгосрочного нужно отказаться от претензий на 4 миллирда долл., за которые Кобель уже получил 8 миллионов зеленых.
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Не хочешь платить профи миллионы заплатишь миллиарды...
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Ох, Гончарук, влипнешь ты в историю, с этими кацапами...Ищи альтернативных поставщиков, это получше будет.
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А ты заплатишь за "альтернативный" газ готов платить в 2 раза больше?
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Про смартфоны еще не забудь, что на смартфонах будет приложение чтобы смотреть транзит газа.
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Консорциум с Европой, непосредственными потребителями и заинтересованными сторонами в надёжности и непрерывности поставки газа. Один на один с рашей...******!
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шо, зюзя вже нателефонував в хмуйла за "гдє-то пасєрєдінє"?
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