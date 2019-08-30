 Кабмин планирует добиться заключения долгосрочного контракта по транзиту газа, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

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"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью немецкому изданию Handelsblatt сообщил, что переговоры с участием представителей Украины, ЕС и России по заключению будущего контракта о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему состоятся 16 сентября.