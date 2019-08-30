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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1132) Нафтогаз (2722) тарифы (1610) Тарифы на электроэнергию (1039) Тарифы на газ (150)

 Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

Украине нужна энергетическая доктрина. Может лучше поддерживать атомную энергетику, которая дает самую дешевую электроэнергию, или может быть дотировать шахты, чтобы шахтеры работали в лучших условиях?

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Для начала давайте посчитаем цифры – сколько стоит электроэнергия, сколько стоят наши люди. Переводим шахты государственные на прямые контракты с "Центрэнерго", устанавливаем цену угля – она сегодня 2500-2400 грн  за тонну, а реально обоснованная стоимость - 1200-1500. Но даже если по 2 000 брать, ничего страшного, это примерно 80 долларов. Из одной тонны угля получается 2290 кВт/ч. Берем 80 долларов и делим на 2290 кВТ/ч электроэнергии. Получается 3,4 цента. Делим на 0,85 - это соотношение стоимости угля и содержания угля в структуре себестоимости при производстве "Центрэнерго" около 770 миллионов киловатт в месяц. Себестоимость киловатт/часа тепловой энергии будет в таком случае 4 цента - то есть 1 грн, при цене 80 долл. за тонну угля. Сегодня люди платят 1грн 05 копеек за киловатт при соотношении у нас 50% атомная генерация, 45% - тепловая и 5% гидро. Надо изменить политику, сделать 55% атомную генерацию и уменьшить тепловую до 40%, тогда себестоимость понизится. Средняя себестоимость киловатта электроэнергии с инвестсоставляющей сейчас составляет 59 копеек. При этом все пронизано коррупцией в энергетике, от начала и до конца, и если убрать коррупционную составляющую, и выстроить рабочую систему, тариф вполне реально снизить с 1 грн 05 копеек до 70-80 копеек", -заявил Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

"- Газ. Максимум 3 тыс.грн цена должна быть за 1000 кубов, в два раза меньше, чем сейчас. Я просто понимаю, сколько себестоимость газа, сколько инвестиционная составляющая, и какая должна быть цена. Я сказал 3 тыс. - это уже с инвестсоставляющей. Витренко говорил про 200 долл. с инвестсоставляющей. Главное, что мы должны убрать коррупционную составляющую, как у крючковых и кононенков", -добавил олигарх.

"Коболев и Витренко в порядке. Какие цели и задачи перед ними ставили, они такие и выполняли. Да, "Нафтогаз" заработал 50 млрд. за год по действующему плану. А сколько населения ограблено новыми тарифами? На какую сумму? А сколько украинцев уехало из страны из-за того, что "Нафтогаз" заработал? А сколько стоит один уехавший человек? Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование. Во сколько оцениваем инвестиции в воспитание и образование одного советского еврея? В 100 тысяч оцениваем? Значит, уехало 100 млрд. из страны, вот какой убыток. Ну 100 тыс. надо минимум потратить, чтобы одного человека выкормить, вырастить, детский сад, пионерия, комсомол, университет, завод, армия. Везде ж надо его кормить, одевать, обувать, все ж бесплатно. Лечить надо. В итоге он потом берет и уезжает. А сколько украинцев уехало? 10 миллионов? Украинцам страны Запада открывают все двери – порядочные, культурные, работящие граждане. По 100 тысяч давайте оценим воспитание и обучение за каждого, сколько будет? Триллион долларов – вот это наши только потери рабочей силы за 28 лет, и нам это никто не компенсирует. И мы должны прекратить терять людей, и наша страна должна быть направлена на эту задачу", - акцентировал Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский

"С какой стати заставляют бизнес платить за зеленую энергетику, которую строит не государство, а крупные частные компании, которые на этом наживаются и которым государство возмещает 15-16 центов за киловатт-час? Нужна доктрина. Может лучше поддерживать атомную энергетику, которая дает самую дешевую электроэнергию, или может быть дотировать шахты, чтобы шахтеры работали в лучших условиях? Многим финансовым структурам на Западе, типа ЕБРР, Мирового банка, некуда девать дешевые кредиты, вот они ищут куда выгодно вложить, получить сверхприбыли на тарифах, вот и ходят послы, лоббируют. Я сейчас консультируюсь с адвокатами по поводу подачи запроса в Конституционный суд – справедливо, законно ли, что вся страна, у которой огромные экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими – более дешевыми и доступными? Раньше дотировали убыточные шахты, сейчас повесили себе на шею еще и крупные зеленые электростанции. Это проблема не в экологии! Если государство дотирует – так пусть тогда государство и получит в собственность все эти крупные зеленые электростанции! Но государство не спрашивало граждан – а выгодно нам дотировать один из видов частного бизнеса ценой разорения других сфер бизнеса? И почему такие высокие и выгодные цены? 15-16 центов за киловатт-час – это грабеж страны, при стоимости тепловой генерации 4 цента. Крупный бизнес не просто хочет возвращать свои инвестиции в зеленые электростанции – они хотят возвращать их быстро. Так почему мы должны это оплачивать из своего кармана?" - высказался Коломойский относительно зеленой энергетики.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145555
 
   
 Топ комментарии
 
Да вышооо??? Нельзя. Петя сказал Путин нападэ, если украинцам станет легче жить. А если еще растаможку сделать человеческую так Путен прямо завтра и нападьот. Потому что кто же тогда будет жигули росийские покупать как не украинцы, которые единственные остались самым большим потребителем разейского говнотовара
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все, теперь зебилы должны требовать от шмаркли новых тарифов Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 1540
помнится, вчера клоун сказал что "отвечает за кабмин"
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А зуб дав?
Якщо ніт, то "пацан слово дал, слово взял".
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А Коломойский это кабмин Зеленского? Это первое. И второе, а что Вы будете говорить когда газ действительно до 3 тыс. снизят в цене? А это вполне реально.
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ты кто такой что бы рассказывать что кому делать?
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ну как бы там не было, он и есть главный босс в стране ..
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нееа -неЗЯ!!! он уже давно "Мегафон Порошенко!!!))))
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Зелохи нечего не стоят, они готовы бесплатно в шахтах поработать.
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Беня, астанавись! С такими ценами на нас нападёт МВФ!
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мойша одесский
Беня, астанавись! С такими ценами на нас нападёт МВФ!
Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 9427

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Да вышооо??? Нельзя. Петя сказал Путин нападэ, если украинцам станет легче жить. А если еще растаможку сделать человеческую так Путен прямо завтра и нападьот. Потому что кто же тогда будет жигули росийские покупать как не украинцы, которые единственные остались самым большим потребителем разейского говнотовара
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кацапи, ви або признайте Беню фактичним правителем, або не треба тут його базікання сприймати, як державну програму, еге ж?
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Зебил, чтобы украинцам стало легче жить - надо перейти на рыночную можель, а не хотеть халявы. В польше сразу перешли на рынок, но подобное тебе быдло там выло еще несколько лет после этого. и сейчас виден результат.
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"Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование." - Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 6325 так вон оно чьо...
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От суки, скільки ж вони вивезли...
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так а где снижение тарфиов? имбицилам показывают сериал слуха нарОта, а они соплю зеленую пускают, загляни в платежку хромосомный
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Так в принципі і фуйло казав, лапки догори, Крим до росії, Україна плететься в фарватері Москви і буде дешевий газ, зебіли задоволені?
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Зебил, потому что попытка понизить тарифы - это значит допдачивать за них из бюджета. Это значит гарантрованная низщенская жизнь всегда. Потому что услуга должн абыть оплачена полность, а не льготно. Именно из за этого принципа в европе. сша и тд - сильная экономика.
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Вообще-то надо было не половинчатать, а сразу Коломойского выбирать - он бы сразу всё снизил!
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бо в людей достатньо розуму не коментувати маячню жадібного єврея
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Выбрали уже правительство и определились со специалистами в энергетике, а интервью берут у Коломойского.
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Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование.Источник: https://censor.net.ua/n3145555 -

Да.., но только евреи сначала разрушили СССР, а потом уехали....
Березовский и другие 7 евреев при Ельцине, который потом и подписал документ о роспуске СССР... - мы же помним...
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Здесь Беня все 100% правильно сказал. Если зеленая енергетика дотируется государством то она и должна стать государственной. Но нищая Украина сейчас себе не может позволить такое удовольствие как зеленая енергетика, которую даже развитые страны как Германия еле тащат. Нужно развивать Атомную дешовую енергетику чтобы вытащить економику и людей из ямы. Смысл переходить на Теслу если у нас маршрутки дырявые и в поездах до сих пор говно из туалета на рельсы выбрасывают.
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Ну это если убрать братка 90 х и свыню офшорную . А со свыней по ходу Вы договорились .
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хочешь в парить овцам бред, расскажи о присутствии коррупции.
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ну так он по таким ценам всё это и получает ..
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Вот это уже разговор,а не болтовня на ступеньках синагоги.
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Петрику як серпом по яйцях. Уявляєте, порохоботи? І пукін не нападатиме ...
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да, беня что-то ляпнул а зебильчики уже комментят так, вроде уже как новые платежки получили......
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Беня, ты всё классно подсчитал, но сначала верни 150 млрд. грн сп*зженных тобой из "Привата". И уже только от этого легче стране станет. Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 3169
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Какие есть документы про 150 млрд что коломойский брал? Уже после "национализации" гройсман с порошенко выпустили кредитных бумажек на 160 ярдов. Это тоже самое что сейчас кредиты Манхеттена повесить на индейцев которые им когдато владелия, но не они же их брали.
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дакуименты 0- енто кредитные дагавара на своих подельников -
рвал приват на части в последние 2 недели правления своего - милиарды долларов ушел своим на кредиты.
все помнят очереди в приватовские автоматы в 2014. ты не помнишь??
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Просто 73% зебилов считают, что остальные 27%- дебилы, и память у них такая же короткая, как у тех 73%. Переубеждать их в этом бесполезно- это как вставшие на защиту Мавроди ограбленные им же лохи. 1:1. Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 6215
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ты тоже молчи-твой соевый тоже самое, толькуо еще у солдат крал во время войны.
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Вопрос простой дай ссылку на документы про 150 млрд что это взял коломойский, а со своими фантазиями иди на лавочку к бабушкам.
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Вы утверждаете, что его так называемые подельники не выполняют кредитных договоров? У Вас информация есть? Ну тогда Вам с ней в суд подавать на Коломойского нужно. А то что очереди в приватовские банкоматы были, ну так слухи и нездоровый ажиотаж банковскому делу никогда не способствовали. Ну и потом, а что Приват перестал обязательства перед вкладчиками выполнять? Заморозил вклады вкладчиков? Ну или хотя бы заявлял о том что собирается отказаться? Я такого не припомню.
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капець. Ціна на електроенергію має бути ринковою. Скільки там електрика в ЄС коштує?
Просто зарплати треба підняти щоб для людей це не було проблемою. Зробіть середню зарплату в 1000$ і ніхто не буде жалітись на тарифи.
Але цеж українці.... їм краще знизити тарифи чим зарплатню підняти
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Отож,выгоднее зарплату урезать,тогда и навара больше будет
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Рыночная цена от соевых - это когда дешевую энергию от атомных продают в Молдову-ЕС, а дорогую от солнечных станций Ахметова (дороже где-то в 8 раз) - населению. И не смей жаловаться: ответ один, а в Европе рыночные цены, иди зарабатывай больше, а не скигли.
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он лепит СВОИ шаблоны.... для дураков..))
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скока на цензарє кацапскіх троляк Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 3309 проста капєц какой то
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ну дык делай беня, сейчас вся Украина в твоих руках. Языком чесать не мешки ворочить?
или "дефолт" не так уж и плохо? (с)
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Беня, если это не просто бла-бла-бла ..., так давай покажи, что можешь,
а если еще в добавок на своих предприятиях в Украине сделаешь для работяг зарплату в 4000 баксов в месяц для оздоровления экономики Державы, то народ может тебя и потерпеть в роли хозяина.
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А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский



в 2013 коломоский и его укрнафта продавали газ по 320 грн за 1000 м государству,
население покупало по 750 грн.

счас он сагласен по 3000!!!

там налоги1000, итаго каламоский продаст по 2000 -
в 7 раз выше, чем в 2013!!!

крутооой бизнисмен, с места не сошел, а доходы выросли в 7 раз=700%.
дааа, онсаглассен,

и ишшо и благодетель.



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Я правильно зрозумів, що це передвиборча програма Коломойського?
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В какой то мере,только шось рановато
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Зх Беня ,Беня,как был ты олигархом,так олигархом и помрешь...
У нас таких рассказчиков аж с 1991 года мильон и все говорят,говорят ,а воз (в смысле бабки на карман) и ныне там
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я такой бред не читаю построчно. но не нашел слов "тарифы для населюков" это для бениных производств
а что касается бреда, то
выкладки типа
"Делим на 0,85 - это соотношение стоимости угля и содержания угля в структуре себестоимости Источник: https://censor.net.ua/n3145555"
фальшивка. тк этот коэффициент актуален для сегодняшних цен на уголь и электричество. а при предлагаемых беней этот коэффициент становится существенно другим...
классический развод, основанный на подмене понятий. и так все у зебенят )))))
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Развод,когда премии по 150 млн$ получают и отправляют в сша мамочке на пропитание,а население должно переплачивать хотелки нафтогаза
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Ведь правильные вещи говорит. Но порохоботы все равно только зраду видят. Несчастные люди - сошли с ума и даже не заметили этого (
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