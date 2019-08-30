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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Коломойский (1132) США (15267) Евросоюз (12560) план Маршалла (25)

 Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Я не критикую взаимодействие с США. Я говорю, что мы потеряли из-за нашей прозападной политики и нападения России, вероятно, 100 миллиардов ВВП, а потом они компенсируют 3 миллиарда. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты. Отношения с США надо поставить в рамки нормального полноценного сотрудничества. Равноправного - это громко сказано, но более-менее уважительного хотя бы. Уважение - это получать адекватную взаимопомощь за те действия, которые мы осуществляем не только ради себя, но и ради глобального геополитического влияния Запада. Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег. Давайте вспомним историю, как попытка умиротворения судетских немцев, аншлюс Австрии, привели к вторжению в Польшу, к глобальной войне. Если мы не остановим Путина сейчас, то дальше будет дороже", - акцентировал Коломойский.

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"У нас из-за войны пол-ВВП украли - 100 миллиардов долларов! Так может, они нам должны 200 миллиардов дать взамен? Да какая нахрен поддержка Запада? Поддержка Запада была моральная и политическая, сидели и, как обычно, смотрели, чем закончится. Санкции реально ввели после того, как Россия сбила "Боинг". Я вижу значение санкций для России - ей плохо. А нам лучше? Остановила эту агрессию решимость украинского народа и страх Путина и российского общества перед большими жертвами. Поверьте мне - никакая Америка их никогда не пугала. Америка - это второй фронт, тушенка. Без тушенки невозможно воевать, но это не автомат Калашникова и не патроны. Сколько мы людей положили, чтобы остановить россиян, разве среди погибших были американцы? МВФ дали 15 миллиардов, а обратно забрали 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют", - добавил он.

Вместе с тем,Коломойский отметил, что не боится процессов против его собственности в США : "Нет, не опасаюсь, да и мне все равно. Как пришло так и ушло. У меня и в России были огромные активы, а теперь нет ничего. Голова есть, ноги-руки есть, документы есть, деньги в кармане на хлеб с маслом есть.Я морально готов со всем расстаться – но не без борьбы".

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"Касательно "Приватбанка" американцы уже говорят - сделайте, что хотите, мы поддержим любое ваше решение. Зеленский стал президентом не потому, что Трамп сказал, что он желает ему самого лучшего. Зеленского выбрал украинский народ. Пусть он у украинского народа и спрашивает, куда нам идти. Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла", - резюмировал Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145551
 
   
 Топ комментарии
 
Да. Да. Санкции надо снимать. Джавелины продать. Только таежный союз и газ втридорога.
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И Бене пару миллиардов на лапу обязательно
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Перед планом Маршалла нужно воров и коррупционеров пересажать. Азаров тоже все кричал про инвестиции. Не дадут, если Коломойский с Порошенко и Ахметовым у корыта. Вначале с ворами-олигархами разобраться надо.
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нужен Санта через 4 месяца,
желательно с подарками для детей - девчонка 5+ и мальчишка 2+
красную рожу запудрю, колпак за мной.
будет тырить - отметелю.
дед.
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Цензор купил Коломойский?? как и всю страну,походу
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Да. Да. Санкции надо снимать. Джавелины продать. Только таежный союз и газ втридорога.
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И Бене пару миллиардов на лапу обязательно
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пару десятков, проценты ж как-ни-как накапали
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Ошибаетесь. Ему нужно всё. А Украине - дефолт
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нє учітє жіть памагітє матєріальна ! (с) гєніальна
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Ну хоть сладкая пропаганда и мёд в уши типа "весь мир с нами, скоро победим, рашка развалится, парад на красной площади" закончилась и сейчас может хоть частично правду начнут говорить.
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Не, ольгинские зебилы сейчас в засаде сидят, обтекают. Им Репашапка такую шапочку сделал с нашими пленными, шо они пока не отдуплились на кого гнать и куда бежать. Но, бибисиська должна прибежать.
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А с каких херов американцы нам что-то должны? Мы что один из их штатов? Если у населения Украины нет мозгов, то причем американцы ???
God bless America!
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Так сам Коломойський говорить, що він не керує Зеленським. При цьому починає давати поради стосовно зовнішньої політики України. Чому те саме ми не чуємо від президента? Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9585
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прям со всех щелей его борода торчит, может, его известью накормить?
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бабушка беня простит денег и спецов Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 804
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пожурил союзников..... ну как бы и правильно..... трампмеркельимакрон вялые какие-то....
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Щось вже тенденція простежується. Від ґамериканців користі мало, від асоціації з ЄС - лише борошна і зубожіння... І взагалі, головне - бізнес.
Наступний крок: а може, давайте мишобрататися з вялікоросами - і в Тайожний Сполучник? Нафіг нам та демократія? Зате буде порядок! І вялічіє! І мовна та аматорська ковбаса по 2.20! Та й з радіоактивними харчами вибуху реактора легше впораємось: більше народу - менше рентген!
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Причем ґамериканці та ґейропейцi, сами толкают нас усиленно в объятья таежного союза. Типа так у них будет меньше проблем
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"Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова"
ЄС і США тут ні до чого. Аслабанітєлі приходять туди, де верещать **********.

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Це ті, що: «Чєрєз два дня будєм в Кієвє!» ?
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план Маршалла работает в цивилизованных странах, таких как Германия, Япония, Южная Корея...а вот у нас - вопрос.... никто в бездонную яму деньги кидать не будет
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В данном случае я с Коломойским абсолютно согласен, сказал так как есть.
Мало того, не был еще упомянут Будапештский меморандум, которым благополучно подтерли жопу. Цинично заявив, что мы вам ничего не обещали, у нас там по другому эти слова трактуются.
Вообще по нормальному надо восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше. Чтобы не повадно было.
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В вашем понимании восстановить ядерное оружие это как к бабушке в село съездить или как два пальца обоссать? Откуда у нас ресурсы для восстановления ядерного оружия? Мы элементарную экономику не можем создать....
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Не звертайте увагу, людина хвора, потребує допомоги...
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> восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше <

...
Сестро! Пацієнтові ЗОВСІМ зуйово! Заштрик негайно!
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В перелічених Вами країнах, реформи проводились у режимі жорсткого зовнішнього керування.
Так, так. Саме США.
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Ну да...кто платит, тот и музыку заказывает (контролирует)..но согласитесь, что контроль проведен качественно...как раз тот случай, когда зерно легло в хорошую пашню...причем от этих реформ получили только хорошее, как доноры так и реципиенты и без потерь суверенитетов
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штой то эта жирная свинья много вякает..., осмелел, видать.
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Ну он всегда "вякал" когда хотел и сколько хотел. Достаточно посмотреть его интервью с Соней Кошкиной и Гордоном. Так что смелости ему не занимать.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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план Маршалла возможен только при введении ВП.
(которое петя-пирожок так и не ввел,надо-ж конфетой торговать и роттердам+ втухивать)
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план ли маршалла не план ли - приехать и сесть не хочешь?
маршалл, мля, подследственный....
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с нашим то еврейским счастьем ( Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8083 беней и зелей) судя по всему скоро и США рукой махнет
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Украина таки страна возможностей - международный вор и его сявка ето всем доказали ...
друззззя....
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Согласен, но ума у нас построить собственное не хватит. Воровать мы умеем...
Из сказанного есть намёк,что если что ,то вернемся в рабство.
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Пять лет помогают, дальше уже некуда.
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у меня такое ощущение. что ему дали последнее слово перед казнью. и он второй день не закрывает рот.
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на канале Г+Г просто перед ТСН включить в программу Спокойной ночи с Беней Коломойским и пусть там развлекает каждый день
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Ну всьо, тепер для Зє команди США ворог, а Расія брати, які допомагають !
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а что 1+1 не справляется с одним беней, что очень многие интересуются его мнением, он кто, ум, честь и совесть цирка "слуга народа"? мне его актеров, каждый день слышать достаточно, уже и зеленые очки одевал и нос клоуна, не помогает, тошнит.
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Известный днепровский бизнесмен и бывший замгубернатора Днепропетровщины Геннадий Корбан рассказал вFacebook о том, как происходили события в Иловайске в августе 2014 года. По словам Корбана именно Порошенко лично отдал приказ на штурм Иловайска.
- При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего, - написал Корбан.
- Накануне операции стало ясно что войск просто нет. Основные военные силы были размазаны тонким слоем в секторе Д и несли регулярные потери личного состава. Логистика отсутствовала, а снабжение осуществляли волонтеры как могли.
Именно тогда Муженко и принял решение перебросить батальоны территориальной обороны созданные в Днепре , а также батальоны МВД в качестве штурмовых войск в направлении Иловайска. Он просто боялся доложить Порошенко о том что некем и нечем проводить эту операцию, - рассказывает экс-замгубернатора.
Как пишет дальше Корбан, в начале сентября его пригласил к себе Порошенко.
- Президента не интересовали человеческие потери и количество попавших солдат в плен противника. Он не уточнял детали вторжения российских регулярных войск. Его не интересовали мои предложения по организации эшелонированной обороны и формированию сил специальных операций способных делать рейды в тыл противника. Лицо Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых.
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на Цензорі в розділі "блоги" вже є .
Здоров'я , наснаги та успіхів шановному пану Генадію Олеговичу .
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Кроме рук-ног, забыл причислить к активам скомороха, 254 слуги и охотника не чертей. Все укладывается в одну строчку, но в реальности это больше, чем все активы(потерянные или нет) в России, Израиле, США. Он банально купил эту страну за бесценок. Или точнее так: ему продали эту страну за бесценок. Своими руками недалекие "хозяева" сделали самих себя.
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выползла рожа настоящего решалы по Украине...
понимаю доню, тут не сокращать-пересматривать нада, а тупо прекращать.
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***
- Семен.. я вам принесла старый, но как почти новый, костюм моего покойного Изи..
- отот в ромбик.. троечку и галстук-бабочкой?
- та да! мой Изя вас так уважал...так уважал...
- ай бросьте!
- он сказал - отнеси мой любимый парадный почти новый костюм Семену...
- золотой был человек.. ах какой был...
- он сказал мине - только Семен... один... сможет оценить...
- оценить? то есть вы мадам принесли мне его ..оценить?
- с вами так тяжело говорить... вы все сводите к деньгам... а мой дарагой Изя сказал..
- да мне плевать, что вам сказал этот идиёт - мине интересует...вы приперли отэто барахло чтоб я его оценил...или все таки принесли мине этот шикарный костюм... у подарок?
- та шо вы заводитесь, как керогаз... у подарок...у подарок... он сказал, что только такой человек как Семен сможет оценить и ткань и пошив и сам бесценный подарок ..
- та ша, мадам! все понял...а галстук-бабочка игде???
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План "Маршала" во все еще полу колонию Москвы, с коррупцией , олигархатом, нашей "элитой" которые "проглотят этот план" как и все прежние "запозичення"., а потом пойдут табуном в "таежный союз" за следующим "планом".
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То что сейчас происходит в Украине больше похоже на план Моргентау ,а не на план Маршала
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Чувака що називається "несе".Мурликанці образяться,активізують свою роботу по Бєнє і от тоді цього поца пронесе вже по-справжньому.
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Торгует страной как той самой порноактрисой. Мол зря что-ли мы Майдан устроили, америкосы, гоните 200 миллиардов долларов.
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Лучше клянчить у МВФ по 3 лярда под сумашедшие проценты,а потом трубить как о личной пэрэмоге,да?
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конечно мало, еще хотелось бы, шоб ФБР забрало у нас коломойского и посадило по самые помидоры (вместе с фирташем в одну камеру). А там дело и до ахметки дойдет.
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