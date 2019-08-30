 Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.
"Я не критикую взаимодействие с США. Я говорю, что мы потеряли из-за нашей прозападной политики и нападения России, вероятно, 100 миллиардов ВВП, а потом они компенсируют 3 миллиарда. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты. Отношения с США надо поставить в рамки нормального полноценного сотрудничества. Равноправного - это громко сказано, но более-менее уважительного хотя бы. Уважение - это получать адекватную взаимопомощь за те действия, которые мы осуществляем не только ради себя, но и ради глобального геополитического влияния Запада. Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег. Давайте вспомним историю, как попытка умиротворения судетских немцев, аншлюс Австрии, привели к вторжению в Польшу, к глобальной войне. Если мы не остановим Путина сейчас, то дальше будет дороже", - акцентировал Коломойский.
"У нас из-за войны пол-ВВП украли - 100 миллиардов долларов! Так может, они нам должны 200 миллиардов дать взамен? Да какая нахрен поддержка Запада? Поддержка Запада была моральная и политическая, сидели и, как обычно, смотрели, чем закончится. Санкции реально ввели после того, как Россия сбила "Боинг". Я вижу значение санкций для России - ей плохо. А нам лучше? Остановила эту агрессию решимость украинского народа и страх Путина и российского общества перед большими жертвами. Поверьте мне - никакая Америка их никогда не пугала. Америка - это второй фронт, тушенка. Без тушенки невозможно воевать, но это не автомат Калашникова и не патроны. Сколько мы людей положили, чтобы остановить россиян, разве среди погибших были американцы? МВФ дали 15 миллиардов, а обратно забрали 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют", - добавил он.
Вместе с тем,Коломойский отметил, что не боится процессов против его собственности в США : "Нет, не опасаюсь, да и мне все равно. Как пришло так и ушло. У меня и в России были огромные активы, а теперь нет ничего. Голова есть, ноги-руки есть, документы есть, деньги в кармане на хлеб с маслом есть.Я морально готов со всем расстаться – но не без борьбы".
"Касательно "Приватбанка" американцы уже говорят - сделайте, что хотите, мы поддержим любое ваше решение. Зеленский стал президентом не потому, что Трамп сказал, что он желает ему самого лучшего. Зеленского выбрал украинский народ. Пусть он у украинского народа и спрашивает, куда нам идти. Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла", - резюмировал Коломойский.
Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.
желательно с подарками для детей - девчонка 5+ и мальчишка 2+
красную рожу запудрю, колпак за мной.
будет тырить - отметелю.
дед.
God bless America!
Наступний крок: а може, давайте мишобрататися з вялікоросами - і в Тайожний Сполучник? Нафіг нам та демократія? Зате буде порядок! І вялічіє! І мовна та аматорська ковбаса по 2.20! Та й з радіоактивними харчами вибуху реактора легше впораємось: більше народу - менше рентген!
ЄС і США тут ні до чого. Аслабанітєлі приходять туди, де верещать **********.
Мало того, не был еще упомянут Будапештский меморандум, которым благополучно подтерли жопу. Цинично заявив, что мы вам ничего не обещали, у нас там по другому эти слова трактуются.
Вообще по нормальному надо восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше. Чтобы не повадно было.
...
Сестро! Пацієнтові ЗОВСІМ зуйово! Заштрик негайно!
Так, так. Саме США.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
(которое петя-пирожок так и не ввел,надо-ж конфетой торговать и роттердам+ втухивать)
маршалл, мля, подследственный....
друззззя....
Из сказанного есть намёк,что если что ,то вернемся в рабство.
- При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего, - написал Корбан.
- Накануне операции стало ясно что войск просто нет. Основные военные силы были размазаны тонким слоем в секторе Д и несли регулярные потери личного состава. Логистика отсутствовала, а снабжение осуществляли волонтеры как могли.
Именно тогда Муженко и принял решение перебросить батальоны территориальной обороны созданные в Днепре , а также батальоны МВД в качестве штурмовых войск в направлении Иловайска. Он просто боялся доложить Порошенко о том что некем и нечем проводить эту операцию, - рассказывает экс-замгубернатора.
Как пишет дальше Корбан, в начале сентября его пригласил к себе Порошенко.
- Президента не интересовали человеческие потери и количество попавших солдат в плен противника. Он не уточнял детали вторжения российских регулярных войск. Его не интересовали мои предложения по организации эшелонированной обороны и формированию сил специальных операций способных делать рейды в тыл противника. Лицо Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых.
Здоров'я , наснаги та успіхів шановному пану Генадію Олеговичу .
понимаю доню, тут не сокращать-пересматривать нада, а тупо прекращать.
- Семен.. я вам принесла старый, но как почти новый, костюм моего покойного Изи..
- отот в ромбик.. троечку и галстук-бабочкой?
- та да! мой Изя вас так уважал...так уважал...
- ай бросьте!
- он сказал - отнеси мой любимый парадный почти новый костюм Семену...
- золотой был человек.. ах какой был...
- он сказал мине - только Семен... один... сможет оценить...
- оценить? то есть вы мадам принесли мне его ..оценить?
- с вами так тяжело говорить... вы все сводите к деньгам... а мой дарагой Изя сказал..
- да мне плевать, что вам сказал этот идиёт - мине интересует...вы приперли отэто барахло чтоб я его оценил...или все таки принесли мине этот шикарный костюм... у подарок?
- та шо вы заводитесь, как керогаз... у подарок...у подарок... он сказал, что только такой человек как Семен сможет оценить и ткань и пошив и сам бесценный подарок ..
- та ша, мадам! все понял...а галстук-бабочка игде???