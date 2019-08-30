 Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Контрабанда – это тоже история, которую мы должны победить в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему очень доверяю и считаю, что он очень сильный менеджер, честный человек. И я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое", - подчеркнул Гончарук на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.
Он отметил, что для этого у Украины есть все, что нужно – необходимо лишь несколько месяцев на отладку работы системы.
"Для этого есть все – есть СБУ, есть Погранслужба с новым менеджером, есть Макс Нефьодов на таможне. Ему нужно пару месяцев для того, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это скорее "мозг без рук и ног", - отметил премьер-министр.
При этом он подчеркнул, что строительство такой большой государственной машины требует времени, но она в любом случае должна начать полноценно функционировать и это должно быть сделано до конца года.
"По разным оценкам, объем контрабанды оценивается в миллиарды долларов", - отметил Гончарук.
По его словам, победа над контрабандой также позволит привлечь дополнительные ресурсы в бюджет, что поможет правительству в выполнении задания президента "справиться с бедностью".
Если к концу года контрабанду не побореш то отрубить тебе язик с показом по ТВ)
Контрабанда уйдет а волки начнут есть морковку место мяса!!
тому треба встигнути накосити
простой но показательный пост...
NATO-OTAN
@A_Traxel
·2 ч
Мама 3-й рік безкоштовно отримує дорогий німецький інсулін який раніше можна було взяти лиш за хабарі або купляти. І ось, в людину, яка билася з фармацевтичною мафією це божевільне суспільство витерло ноги і викинуло. Усунення бидлом Уляни Супрун це вирок самому собі
Це маркер абсолютної аморальності гниючого зсередини суспільства, яке не варто тої бумажки в яку воно висралось інкогніто у кабінках для голосування. Таке закони Природи не прощають. Оплювати захисника свого здоров'я може лише самогубця або суспільство яке прагне евтаназії
Вже місяць затримують німецький інсулін і видали мамі замінник. Ми знаємо, що буде далі - далі даватимуть з перебоями а потім просто продаватимуть. І я кажу такому суспільству - здохни вже і не мучся. Не можеш в Державу - розповзайся *****, не сміши весь світ сотнями років.
тому не прийдеться, як Чічікову заробляти собі репутацію непідкупного і деякий час не брати хабарів
+ привабливі плюшки за непорочну службу
от тоді, може, й не перемогти, але звести на нівець контрабанду - можна
це звільнення одразу
https://www.youtube.com/watch?v=5c82MlC4YOo
Там Ельцина під пісню Висоцького "Дурачина-простофіля", але згодиться і для наших клоунів.
как на него сел и понесло пургу
Контрабанда это найменьшее зло,которое на продаже сигарет заганяет валюту в отрицаткльную экономику вкраины.
Самое большое зло это рейдерство сбушников, которое душит и валит экономику под ноль. Не давая молодым росткам взойти. Потому что они секут все положительные балансы предприятий и где он немного высок там подделываются новые документы под принятыми в раде спецзаконами с дырами со спец депутатами паравозами,которые никогда не ходили в раду,предприятие рейдерится,показывая другим что нельзя развиваться иначе отожмут