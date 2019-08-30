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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1132) США (15267) Джулиани (27)

 Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США

Фурману и Парнасу нужна была связь с Зеленским. Они пришли ко мне ошибочно: "А можно встречу с Зеленским?" Я: "Вы ошиблись адресом". Они расстроились, обиделись, поехали жаловаться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Мы не знаем, что в голове у американских чиновников чиновников, у Нуланд, у Байдена и иже с ними, но выдумали во мне большую угрозу - то ли то, что я "ходил под Укрнафтой", то ли, что у меня были большие "частные армии" (в кавычках говорю), то ли была опасность, что я сделаю "Днепропетровскую народную республику". А может им кто-то рассказывал плохое. А сказали кто – могли Пинчук, Левочкин, Ахметов, Яценюк, Порошенко. Нахрен им Коломойский. Зачем им усиленный Коломойский? Представляете, ведь сейчас я еще сильнее, чем тогда - что же они уже чешут сейчас тем американцам? Ну, все пиздец, сейчас Украина отделится и присоединится к России, как врали на выборах. Им надо ослабить Коломойского, и конкретные люди давали этот посыл посольству США. Яценюк и Порошенко прямо Нуланд это говорили", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства

"Ну, мне понятно какую логику они продвигали – раз убрали Фирташа, давайте уберем еще и Коломойского. Вот они это все и затеяли. Потом нашли повод как это все разыграть – "Транснафта" плюс "Укрнафта", - добавил он.

"Мне не нужны никакие контакты с Америкой, я не люблю далеко летать - это далеко. Я Америку уважаю, это светоч демократии, это опора мира. Если выбирать из всех глобальных держав, то я все равно выберу Америку, хоть у нас сними в последнее время личные отношения и не складываются. Но они мне более симпатичны, чем Российская Федерация или Китай, или другие диктаторские страны", - отметил Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу

Комментируя заявлениям адвоката Трампа Джулиани относительно него, Коломойский заявил: "А когда вы слышали последний раз от Джулиани, что он что-то говорил? Три месяца два назад".

"Я приехал из Израиля в Украину. Какие-то два человека, которые были каким-то образом связаны с Джулиани, в суд на меня подали заявление об уголовном деле, но я подал встречный иск, чтоб они уже не соскочили. Думаю, причина в том, что пришли к Джулиани некие американцы и сказали - вот в том, к чему мы стремимся, нам препятствует некий олигарх. Ну, Джулиани что-то там и сказал", - изложил Коломойский свою версию событий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

"Ну, вы же знаете, что им надо было. Им нужна была связь с Зеленским. Они пришли ко мне ошибочно, им сказали, что я могу обеспечить. Порошенко же говорил, что Зеленский чья-то марионетка. Ну они послушались этот бред и прибежали ко мне: "А можно встречу с Зеленским?" Я: "Вы ошиблись адресом". Они расстроились, обиделись, поехали жаловаться", - добавил он.

"Во-первых, конфликт с Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением. Во-вторых, если бы меня надо было "сбить", то надо было бы делать все наоборот – сидеть тихо, ничего не заявлять, никаких запретов не выдвигать, и убедить меня, что в мире ничего против меня нет, чтобы я себе спокойно выехал в Европу, и там без шума задержать, как Фирташа. Но из-за этих слухов теперь ближайшие годы вообще нос не высуну заграницу, пока не разберусь со всеми опасностями мнимыми и действительными. Чтоб и шанса ни у кого не было. Ну, и надо оно им, чтобы я сидел в Украине и морочил голову? Берем такую великую страну, которая вдруг озаботилась таким жалким ничтожным человеком, как Коломойский - логика событий какая должна быть? Меня же им надо оторвать от Украины, по идее? Поэтому я считаю, что все это конспирология, реальных претензий ко мне после смены власти на Западе нет", - резюмировал Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Напомним, в мае 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил: "Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др.". Позже Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фурману и Парнасу: "Будет ли он арестован?". В итоге, клиенты Джулиани Фурман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3145546
 
 
 Топ комментарии
 
я тоже сначала возмущался...., а сейчас уже нет...
Цензор не дает забыть кто у нас реальный президент...
так что читайте...
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Кривляка і хам. Для мене він не Президент.
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Та дайте вже нарешті Коломойському сала!
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Кривляка і хам. Для мене він не Президент.
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- Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло !(с)
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Этот жест единения после голосования за отмену депутатской неприкосновенности в 360 голосов, а до голосования ПЕСы , заЖопу да и внефракционная группа визжали о "тонком подходе в таком вопросе".
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Каломойша и его калотроли врут как дышат
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я от не розумію, а що нам цього жида в новинах кожен день нав'язують! Прямо міждународний експерт по всіх питаннях. Чи скоро об'являть що він президент , а не шмаркля?!
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я тоже сначала возмущался...., а сейчас уже нет...
Цензор не дает забыть кто у нас реальный президент...
так что читайте...
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Так він і є президент, Зє!біли його обрали!
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он круче президента! Он его хозяин!
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Тут і так ясно - коли Укрнафта ходила під Коломойським - інвестори дивідентів не отримували, Коломойський на них просто клав. Тепер, якщо Україна ходить під Коломойським - по аналогії - це велика небезпека.
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Шура! Запускайтє Бєрлагу!
З "обміном" лажа, Зєєєлю кинули як лоха.
Який шкандаль! Алярм! Аврал! Всіх не верх!
Треба шкандаль інформаційно перебити і тут уже не Шура, а Славік Гєнадійович запускає Коломойського! Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 6622
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Очень благородно прощать своих врагов... Игорь Валерьевич видать чувствует, что клован долго не протянет, и надо со всеми дружить.
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Не новое, но всегда актуально:
В Севастополе установили памятник большеголовому пучеглазому узкоплечему длиннорукому дыбильному рептилоиду в наморднике с укороченными дистрофическими ногами и автоматом в руках. Судя по надписи на постаменте, он благодарит кого-то, что не кит. На него в тихом **** взирает кот

Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 2072
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Це ви ще Петра І в Кадирбурзі на бачили😂
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Та яка разніца, шо то анпіратор, шо етот.
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Кофеек все забористей, а беня говорливей...
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не много ли коломойши в Цензоре?ау,Юрик.! да и врет он все,юда.Неужели ему можно верить?!Врет,конечно.Тогда вопрос - зачем разгонять брехню бени по интернету?!
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Да ,да.Сказочки для лохтората зели.У них не бывает мирового соглашения за отмывание незаконных денег и тем более за неуплату налогов в особо крупных размерах +мошенничество. Признание вины с уплатой всех налогов,тогда сокращение срока со 100 лет тюрьмы до 25,выйдет через 10.
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если не и ни в чем - чего бояться?
ты же смелый еврей - не та шмаркля, шо при слове военкомат хлоп и в обморок...
так ждать?
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такі паработал вашінгтонскій абком с ігарь валєрічєм но он нє гаваріт в слух главнава і ета правільно а зачєм Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 4009
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эх бэня , бэня - тебе уже пулю отлили (с) Мага
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А "конфликт" с МинФином США и вопрос отмывания десятков миллиардов тоже исчерпаны, Беня?

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А є посилання на американські джерела про припинення кримінальної справи?
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вор и ссыкун - никак не пойму причем тут Украина,
но она и етих двух нашла....
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И все у Бени в ажуре. Наверное в этом и есть "еврейское счастье". И с американцами уже помирился, и Порошенко "история Украины" и вообще хороший парень, и Путину намекнул про "гражданскую войну на Донбассе" В общем как всегда подтверждается народная мудрость " ворон ворону глаз не выклюет". На картинку будут вешать народу лапшу из года в год, рассказывать о политических "противоречиях", даже морды друг другу бить для пущей наглядности. А потом распивать коньячок и смеяться над лохами ( народом) Взять другой пример Порошенко аля Медведчук и компани, жили душа в душу все 5 лет и продолжат. Но для собственных избирателей будут дули друг другу крутить. Так что не волнуйтесь не за прошлую, ни за позапрошлую, не последующие власти. Все у них будет в ажуре, при бабле и на свободе в своей политической нише и при корыте в виде Украины.
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"Бенинские чтения" теперь каждый день будут нас сопровождать? Конспектировать цитаты Ким Чен Коломойского не будут хоть студентов заставлять?
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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Беня, вы жалкая, ничтожная личность. В США. А в Украине вы слуга слуги народа )
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