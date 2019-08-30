 Морпех 36-й бригады Сергей Савинов погиб под обстрелом российских наемников в районе Водяного. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. С целью выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла рабочая группа. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в пресс-службе.
Как стало известно позже, погибшим является Сергей Васильвич Савинов, младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты.
"Сегодня, около 9 утра, вблизи населенного пункта Водяное, под вражеским обстрелом позиций наших защитников получил несовместимое с жизнью ранение наш побратим - младший сержант Савинов Сергей Валерьевич", - говорится на официальной фейсбук-странице 36-й ОБрМП.
По информации пресс-службы Баштанской РГА, Сергей Савинов является жителем села Марьивки. Он погиб от пули снайпера.
О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
...
Свинособакам - смерть і ганьба.
Чому так багато загиблих під час "перемир'я, хто пояснить?
Схиляю голову....
Земля пухом, Брат!((((((