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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11121) перепись населения (49) Гончарук_Алексей (19)

 Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук

Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения, ранее запланированной на декабрь 2020 года, уже в текущем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Она (перепись. – Ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

По его словам, планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019-го должны были состояться очередные парламентские выборы.

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"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – сказал он.

На уточняющий вопрос о возможности проведения местных выборов осенью этого года Гончарук ответил: "Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия".

Источник: https://censor.net.ua/n3145544
 
 
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надо провести инвентаризацию, чтобы понимать потенциальную прибыль
Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук - Цензор.НЕТ 8655
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Обязательно и первоочередное. И ещё полный аудит страны, начиная с министерств.
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И главное - на территориях где не будет переписи (лугандон и Крым) - нет населения Украины! А "потенциальные" граждане!
Что бы заткнуть рот всяким "гуманным" пустобрехам типа грымзы и Ко!
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пора давно НО ВОПРОС как сосчитают а потом ЧТО расскажут.. ведь главное не что считать А КАК сосчитать... 1. сколько нас реально в Украине живых на день переписи..хотя перепись ведется прмиерно недели 2-4 точно... второе сколько нас числится в Украине а сколько в европах по миру и России.. 3. сколько на заработках сколько на учебе сколько выехало на ПМЖ... сколько у нас с видом на жительство иностранцев туристов.гостей и мигрантов скрытых.. возрастные категории... социальные... образовательный уровень..знание иностранного языка...доходы.. можно параллельно задействовать Рестры ПФУ, ресстры местных органов власти соцзащита, учет бездомных детей сирот и неполных семей, учт матерей одиночек учет брачующихся ЗАГС учет умершгих ЗАГК морги... военные МО МВД СБУ.. сколько выехало Пограничники и в итоге с погрешностью 1-2 % выйти на более менее реальные цифири... также родной язык или языки занание и как иностранных языков.. сколько у тебя номеров телефона и какие операторы есть ли интернет Национальная служба здоровья пог Договорам с семейными врачами педиатрами..1 звено... МВД владельев автомобилей по всем категориям..свой Реестре Нотариусы и Минюст реестры недвиижимости и Реестры прав на юрлица.. Налоговая сколько ФОПов...какие зарплаты в бюджете могут дать все местные структуры сельсоветы, РГА ОГА мэрии поссоветы, ОТГ.. стипендиии пособия Миносвиты... размер Пнсий и пособий ПФУ... остается все правильно сделать сводную таблицу по гарфам и вносить туда все сведения..за 2-3 месяца реально получить 99,9 % все картинку в стране да банки могли бы не расскрывая данные дать картинку по вкладам от минимум до максимум на карточных счетах на счетах и депозитариях... а также указать минимальную сумму транзакции и максимальную транзакции по стране и по банкам...
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Тут інше запитання - скільки в кишеню покладуть? Бо напишуть те, що їм вигідно і так, як вигідно, щоб потім виборами маніпулювати. Тому і хочуть закінчити в цьому році, до місцевих виборів. Плюс півроку на обробку і маніпуляції з результатами. Все більше переконуюсь після побаченого вчора, що до влади дорвалися шулери і наперсточники.
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"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно"Источник: https://censor.net.ua/n3145544
не торопился бы ты малый, с такими заявлениями... при желании можно провести и президентские и парламентские...
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Вот и посмотрим, сколько украинцев циничных бандерiвцiв сбежало от пэдрота.
А то порохососы-ольгинцы орут *запроданцi*. Хорошо ещё, что нынешняя влада собирается создать условия для возвращения мигрантов!
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Сельское население исправно переписывается каждый год,остальных можно посчитать по паспортной базе МВД и облэнерго с облгазами. Проблема ни о чем..А выехавших посчитают погранцы. Век компьютеров однако.. Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук - Цензор.НЕТ 764
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Можете сильно не торопиться. Пусть все, кто хотят, сперва уедут.
Из моих оставшихся знакомых около 20% уже лыжи мажут.
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