 Зеленский и Эрдоган обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - заявили в пресс-службе главы государтсва.

В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции.

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