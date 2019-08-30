 Зеленский и Эрдоган обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - заявили в пресс-службе главы государтсва.
В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.
Президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции.
Поздравляю всех наевшихся продуктами письмедеятельности Незыгаря.
Напомню всем "молившимся" хронологию. Сначала Незыгарь вкидывает про завершившийся обмен. Это несут в массы все, кому не лень, включая свежего Генпрокурора, который сослался на некую Анну Исламову, которая в свою очередь аргументировала скрином от Новикова, который написал у себя в телеге ПОСЛЕ телеги Незыгаря.
В процессе всего этого кто-то умудряется обрадовать родителей Эйдера, после чего на УНН выходит новость, что "ура, наши в Украине", мол, об этом написали в Радио Свобода Крым, а им родственники сказали, что им сказали.
Полтора часа все экзальтируют и молятся.
Потом просыпается, наконец, ОПУ и заявляет "ой, всё, переговоры всё ещё в процессе, не надо доверять непроверенным источникам". Я просто напомню, что одним из таких источников всё ещё остаётся (пока не удалил) свежий Генеральный прокурор Украины.
Отдельно хочу пожелать оздоровительного поноса тем, кто сказал родителям Эйдера как об уже свершившимся факте, что их сын в Украине.
Вот такие фишечки!
Киевляне! Что у вас там горіло-палало???
на вулиці Миколи Хвильового, 1 горить приміщення військових (!!!) складів ???