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Все про:Голодомор (881) музей (526) переименования (535)

 Музей "Мемориал жертв Голодомора" переименовали, добавив слово "геноцид"

Национальный музей "Мемориал жертвам Голодомора" получил новое название.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оффициальный сайт музея.

Так, согласно приказу Министерства культуры Украины "Об изменении названия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" от 08.08.2019 №625, официальное название музея изменено на - Национальный музей Голодомора-геноцида. Сокращенное название - Музей Голодомора.

Отмечается, что потребность переименования появилась во время реконструкции I очереди и строительства II очереди музея, поскольку название учреждения должно отражать его главную суть и содержание работы.

Музей обратился в Министерство культуры Украины, которое должно было учесть предложения общественности и завершить процесс изменения названия в соответствии с процедурой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145542
 
   
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Та эти могут отменить еще... те еще "новые" лица
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скоро через черточку допишут после ГЕНОЦИД.... от еврейской власти Зебобиков....
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