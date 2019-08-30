 От осложнений кори умер 5-летний малыш с противопоказанием к прививке, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

"ЦОС выражает соболезнования родным и напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний", - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

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ЦОЗ призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий.

"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.