 От осложнений кори умер 5-летний малыш с противопоказанием к прививке, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.
"ЦОС выражает соболезнования родным и напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний", - сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что с начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.
ЦОЗ призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий.
"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.
МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.
если противопоказания по прививке...значит ослабленный иммунитет не перенес бы прививки и тем более не сумел справиться с самой болезнью... вот горе!!!
Ни одна прививка не защищает от болезни, так что информация подана манипулятивно.
Более того, подобные "сенсационные" новости в Украине возникают каждый раз, когда подходит к концу срока годности очередная партия вакцин, которые согласно правилам очень сложно утилизировать, поэтому самое простое это вколоть их кому-нибудь.
Проблема вакцинации не так проста как кажеться, во многих случаях после вакцинации имеют место даже летальные исходы или инвалидность вакцинируемого.
Вы распространяете вредную информацию. Вольно или невольно Вы работаете на повышение размеров взяток и убеждаете людей в необходимости их платить, вместо того, чтобы промолчать или агитировать за вакцинацию людей, реально не имеющих противопоказаний.
Ото провчило.
Алоо, проблеми почались коли я ще в школу ходив в 2000-х. Добре пам"ятаю, було декілька випадків, коли діти після щеплень померли і почалась "долбаная антипрививочная" істерія.
расскажите еще сколько умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, только к чему.
(с) "так ненависна всіма овуляхами Супруниха"
Подобные басни Вам выдумывают фармакологические корпорации, чтобы использовать Вас как подопытных кроликов. В современных прививках часто содержаться вещества вызывающие бесплодие в будущем.
чего не рассказываете, что это супрун или моз виноваты?
ну ок, это твой выбор.
и да, если что-то утверждаешь, кидай пруфы, т.к. без них ты просто ********.
это я про статистику смертей и инвалидностей после вакцинаций.
Так. І що з цього витікає?
В статті ніде не сказано, що хтось хлопчику зробив щеплення.
Він помер він ускладнень кору, а не від щеплення.
виновны только родители.
"5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь"
"Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний"