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 Происшествия, Здоровье
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Все про:дети (3680) смерть (6106) корь (217)

 От осложнений кори умер 5-летний малыш с противопоказанием к прививке, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья Украины сообщил о новом летальном случае кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

"ЦОС выражает соболезнования родным и напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний", - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корь не отступает, за неделю заболели 190 человек: Минздрав призвал украинцев вакцинироваться

ЦОЗ призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий.

"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США. 

Источник: https://censor.net.ua/n3145541
 
 
 Топ комментарии
 
Да. Они не привили старшего сына, у которого не было противопоказаний. А он заболел первым.
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Але чому був невакцинований старший син, котрий і захворів першим?
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Старший син, котрий і захворів першим, теж був нещеплений. А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів.
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вот беда...
если противопоказания по прививке...значит ослабленный иммунитет не перенес бы прививки и тем более не сумел справиться с самой болезнью... вот горе!!!
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Старший син, котрий і захворів першим, теж був нещеплений. А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів.
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Да. Они не привили старшего сына, у которого не было противопоказаний. А он заболел первым.
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рекомендую детально изучить вопрос перед формированием подобных выводов.

Ни одна прививка не защищает от болезни, так что информация подана манипулятивно.
Более того, подобные "сенсационные" новости в Украине возникают каждый раз, когда подходит к концу срока годности очередная партия вакцин, которые согласно правилам очень сложно утилизировать, поэтому самое простое это вколоть их кому-нибудь.

Проблема вакцинации не так проста как кажеться, во многих случаях после вакцинации имеют место даже летальные исходы или инвалидность вакцинируемого.
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"А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів."
Вы распространяете вредную информацию. Вольно или невольно Вы работаете на повышение размеров взяток и убеждаете людей в необходимости их платить, вместо того, чтобы промолчать или агитировать за вакцинацию людей, реально не имеющих противопоказаний.
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Та мені до лампочки. У нас одна мамочка-антищеплениця стала палкою прихильницею ******** медицини. Після того як середня донька померла від правця. А помирала дуже важко. У неї вже є онучка і дитина щеплена. А якщо за відсутності вакцини порушуються строки вакцинації- тут же строчить скарги.
Ото провчило.
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эти долбанные прививочники умалчивают, что проблемы начались с 2014 -15 годов, когда нормальные бельгийские вакцины вдруг заменили на какие-то малопонятные,- то температура, то ногу тянет у ребенка, то вообще на 1-5 день помер - и НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ! А нормальные вакцины оказались платными от 800 грн!
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2014-15??
Алоо, проблеми почались коли я ще в школу ходив в 2000-х. Добре пам"ятаю, було декілька випадків, коли діти після щеплень померли і почалась "долбаная антипрививочная" істерія.
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Сколько умирает детей от гриппа? Который косит всех в школах десятками тысяч по 2-3 раза за сезон? и всем пох... Падлы
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а на дорогах гибнет вроде как 15-25 чел в сутки!!! почему не решается ЭТА - действительно проблема!!! А стоимость химиотерпии по раку - от 8 тыс грн !! то же всем пофигам, главное - првивки!
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ваши посты на тему "а вы госдолг сша видели?" каким боком к кори и вакцинации?
расскажите еще сколько умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, только к чему.
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Що ж... Тут вини батьків немає. Лишається лише поспівчувати їхньому горю.
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Але чому був невакцинований старший син, котрий і захворів першим?
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Скоріш за все батьки цих дітей - антипрививочники. Просто після проблем з відмовами від щеплень зі старшим, вони про молодшого лікарям розповіли, що в нього дуже сильна алергічна реакція на курячий білок або інші неосновні компоненти вакцин.
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Опять свои вакциновпаривательские басни распространяете? Не заметили, что старший переболел корью и здоров? И не от кори, без сомнения, умер бедный младший ребенок, а от несвоевременных или неправильный действий врачей приведших к осложнению и смерти от него. Поэтому в сообщении и замалчивается от чего в действительности погиб малыш.
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"С 7 по 13 января 2019 года зарегистрировано восемь летальных случаев от гриппа. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, 51,8% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 20,1%, а среди детей до 17 лет - снизился на 2,4%. С начала эпидемического сезона 2018-2019 годов - 19 человек умерли (трое из них - дети до 17 лет)"
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Вы верите всему что написано анонимно?
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Цю дитину мав би захищати колективний імунітет - але він діє, якщо вакциновано щонайменше 95% населення.

(с) "так ненависна всіма овуляхами Супруниха"
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Коллективный иммунитет это фейк времен СССР. Население в современном мире слишком мобильно для этого.
Подобные басни Вам выдумывают фармакологические корпорации, чтобы использовать Вас как подопытных кроликов. В современных прививках часто содержаться вещества вызывающие бесплодие в будущем.
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"Население в современном мире слишком мобильно" - якраз тому, "піддослідні кролики" з Європи і вакцинуються, не хочуть що б заробітчани з Рівненщини їх заразили.
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Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. И четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию. А глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье 28 августа заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться и США. - CBS.
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где же антипрививочники попрятались?
чего не рассказываете, что это супрун или моз виноваты?
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Ты смотришь лишь на одну из миллионов жизней, а знаешь ли ты мой юный друг сколько историй смерти и инвалидности после вакцинаций? Их в разы больше. В болезни этих мальчиков скорее всего просто прозевали кризисный период. Антибиотики и современные лекарства способны справиться с корью на ура.
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т.е. ты такой тупой, что предлагаешь лечить вирусное заболевание антибиотиками?
ну ок, это твой выбор.
и да, если что-то утверждаешь, кидай пруфы, т.к. без них ты просто ********.
это я про статистику смертей и инвалидностей после вакцинаций.
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Почему никто не поднимает вопрос о том, наступила ли ответственность медперсонала, который сделал прививку лицу, имеющему справку о противопоказании вакцинации?
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А кому зробили таке насильне щеплення?
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Мальчику с противопоказанием к прививке. Вы статью вообще читали?
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Це ви не читали. Хлопчик був нещеплений.
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"Хлопчик був нещеплений."
Так. І що з цього витікає?
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Що йому ніхто щеплення не робив. Ні насильне, ні добровільне.
В статті ніде не сказано, що хтось хлопчику зробив щеплення.
Він помер він ускладнень кору, а не від щеплення.
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Ви праві, я не уважно прочитав. Але який сенс тоді у статті, яка розповідає про чергову, нажаль, смерть від кору людини, яка і так мала слабке здоров'я?
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он заразился от брата, который не имел противопоказаний от вакцинации, но, тем не менее привит не был.
виновны только родители.
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Чуваче...

"5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь"

"Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний"
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