 Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в пресс-центре СБУ.
"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Окончательной даты пока нет", - сказали в пресс-центре СБУ.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
как еще отмазаться ***** от Боинга ???
Щойно з Жулян вилетів літак Медведчука
Вишинського повезли?
Ruslan Deynychenko@deynychenko 38 минут назад
Літак Медведчука сів у Внуково
Проказніца мартишка погладжує кучеряву бороду і посміхається, осли вибирали - козлів обрали, а клишоногий мішка очікує на здачу національних інтересів, граючи на балалайці. Авжеж, так.
а шо с обменом заложниками ну никак низзя подождать 2 недели, затягивая не только переговоры, но и петлю на шее рашки
у них же полный п...ц=цугцванг по решению МорСуда или - моряков домой или - нафуй из портов
элементарно, же Ватсон...
Himikus @MrHimikus 3 часа назад
Тут,ймовірно,саме ***** і сказав Вофке мінятись чимпоскоріше, щоб кораблі з портів не погнали.
Якщо Кловун в курсі розкладів і підіграв *****,то це кепсько, державою керує зрадник.
А якщо Зе не в курсі цього, то ще гірше, бо тоді він дибіл, а дибіл здасть всю країну не підозрюючи
до этого же позволял все время...
родителей переполошили... надежду дали...
ПО ФАКТУ !!!! только по факту можно поднимать ажиотаж и радоваться ИТОГУ, а не предположениям...
не люблю за это журналюг и околотого - их манера поиска сенсации только вред приносит!!!
Генпрокурор же сказал, что да!
Или это был флешмоб такой?!
зато все пропиарились