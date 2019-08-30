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 Политика Украины, Общество
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 Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в пресс-центре СБУ.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Окончательной даты пока нет", - сказали в пресс-центре СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается": в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145535
 
 
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Кацапы не будут кацапами, если не начнут мутить воду и что-то еще требовать. Ублюдки.
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Цемаха требуют
как еще отмазаться ***** от Боинга ???
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Да ну его, этого Цемаха. И так все знают, что РФ сбила БОИНГ, а наши люди главнее.
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Мне просто интересно, что еще зеленый пообещал ввх?
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Конец войны с ополченцами, разве непонятно?
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Вот это и страшно, думаю что и не только это.
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Конец войны - капитуляция, ничего страшнее быть не может отдаться на милость врагу. Тем более если этот враг руссня.
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Знать это одно а доказать это другое, этот чёрт живой пока свидетель того что с боингом случилось, в РФ его устранят сразу на границе и никто в СМИ там трубить не будет
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так пусть зекретин на нас все свалит - все равно "И так все знают, что РФ сбила БОИНГ"
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Может еще и принять вину за сбитый российскими террористами боинг на Украину?
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До чого тут ці «висери», ви ж самі знаєте, хто з самого ранку почав давати неправдиву інформацію, тоді як москалі давно вже писали, що обміну сьогодні не буде!
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Надо было просто тихо и спокойно ждать, а не постить направо и налево десятки комментов.
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повірь що від цього нічого не зміниться. ****** вимагає. щоб йому видали головного свідка у справі МН-17 терориста Цемаха. якщо ми це зробимо нам піздец на міжнародному рівні. от і вся любов
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тогда Украине надо Гиркина требовать. ему подозрение уже объявлено, нет? не в курсе?
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с чего это мы должны "тихо и спокойно ждать" ?зебилы совсем уже все попутали Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ - Цензор.НЕТ 5645
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Простите, а эта, как ее, Исмаилова, что ли, из Рады - разве она член партии Европейская Солидарность?
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Раша ставит новые условия заганяя в капкан как по другому понять
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похоже, Зеленский сам в этот капкан ломится. хрен остановишь...
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А нафига было по ночам такие громкие заявления делать? Шо, вообще полные зебилы на всю голову?
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Зглазили курва .... че то чергова гра ******** сЦаря недомірка ?
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И коротышки возомнившей себя наполеоном !!!🤡🐸🤮🐒
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Лохи. ***** на*бал в очередной раз. Интересно, Вышинский с Ежовым которого самые гуманный суд в мире отпустил заблаговременно уже на Рашке или в разейском посольстве?
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Співчуваю нашим полоненим та їхнім родинам. Всі на нервах... Терпіння та витримки всім нам.
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цікаво хто дозволив медведчуку напряму літати у Внуково?
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то всьо муткі! В парляменті напьорсточнік ганяв шаріка "кручу-вєрчу, запутать хочу" до глибокої ночі, шоп даже у своїх шарікі за ролікі запутались. Дуболомам дана ******* в то же врємня кашмаріть проукраїнські ЗМІ. Тут самальот прилетів - шоп отвлєчь і занять любопитних журналістофф. Десь таки поцупили шось крупне - я так думаю, шо у нас всю Україну СП1341Л1 етой ночью
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Іван Соболь‏ @Sob762 9 часов назад
Проказніца мартишка погладжує кучеряву бороду і посміхається, осли вибирали - козлів обрали, а клишоногий мішка очікує на здачу національних інтересів, граючи на балалайці. Авжеж, так.
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🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 3 часа назад

а шо с обменом заложниками ну никак низзя подождать 2 недели, затягивая не только переговоры, но и петлю на шее рашки
у них же полный п...ц=цугцванг по решению МорСуда или - моряков домой или - нафуй из портов
элементарно, же Ватсон...

Himikus‏ @MrHimikus 3 часа назад
Тут,ймовірно,саме ***** і сказав Вофке мінятись чимпоскоріше, щоб кораблі з портів не погнали.
Якщо Кловун в курсі розкладів і підіграв *****,то це кепсько, державою керує зрадник.
А якщо Зе не в курсі цього, то ще гірше, бо тоді він дибіл, а дибіл здасть всю країну не підозрюючи
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те кто знал, но не подсказал, хуже 1 и 2 вариантов
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...только Петро Алексеич всё разрулит...срочно его в компаньоны до Медведчука.....и дело пойдёт.
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Кацапы хотят выторговать всё! Вопрос в том, позволит ли наш "гетьман"-малоросс в очередной раз вытереть кацапам ноги об Украину?
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позволит...
до этого же позволял все время...
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от меньше гоняли бы понтов...меньше и расстройства было бы!!!
родителей переполошили... надежду дали...
ПО ФАКТУ !!!! только по факту можно поднимать ажиотаж и радоваться ИТОГУ, а не предположениям...
не люблю за это журналюг и околотого - их манера поиска сенсации только вред приносит!!!
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Как нет?!
Генпрокурор же сказал, что да!
Или это был флешмоб такой?!
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унутрєнній, йа сказал - унутрєнній!
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Даже интересы Украины сдать не могут нормально, рукожопые клоуны.. ничего завтра у них все получится.
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Що показала на допиті виконавець фейкометства ТП Ісламова?
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І шум з обміном дивним чином співпав по часі після нічного штампування пустих законопроектів. Щоб відволікти увагу?
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки шуфричі новінські гепи з допами.....
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похоже єтот "обмен" светошумовая граната чтоб отвлечь внимание от вчерашних факапов зебилов в Раде.
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