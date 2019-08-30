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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ассоциация (925) ВТО (443) Коломойский (1132) торговля (825)

 Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта

От вступления в ВТО и Ассоциации с Евросоюзом Украина вообще ничего не получила.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Я не вижу, как поднять сегодня зарплаты в Украине - кроме волюнтаристских путей. Просто тупо взял, поднял и все, потому что потом все остальное тоже остановится из-за этого. Как поднять доходы, не подняв ВВП, мы не знаем. А поднять ВВП можно, вернув Донбасс. Тогда получается, что сам по себе Донбасс дает ВВП, еще и синергия с ним дает ВВП. У Зеленского правительство должно заточиться только на одно: снижение цен и тарифов и перезапуск экономики, то, что делали на Западе в последний кризис 2008-2009 года. Что говорил тогда глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспейн? Что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на позитивное сальдо внешней торговли", - рассказал Коломойский.

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"Если сальдо внешней торговли будет оставаться на отрицательном уровне, мы будем стоять перед необходимостью значительно сократить импорт. Какое нахрен ВТО, какая Ассоциация? Мы не получили от них вообще ничего. Надо будет выходить, значит, из ВТО, если негде взять деньги. За два года нам надо отдать 30 миллиардов по кредитам, плюс покрыть отрицательное двухлетнее сальдо торговли – 20 миллиардов. Если вам завтра негде взять деньги и вы не рассчитываетесь - это дефолт", - добавил олигарх.

"Для внешнего мира – мы все, страна, это единица, материальная точка. И результат нашей деятельности – минус 10 миллиардов в год. Нас может ожидать валютное регулирование, жесткое. Концентрация экспорта в одной внешнеторговой компании. Даже частного экспорта. Ограничение полное импорта до критического. Причем реального критического с названием 5 или 10 позиций. Дефолт – это честное заявление о своей неплатежеспособности, первый этап очищения и выздоровления. После этого происходит реструктуризация. Мы при Арсении Петровиче (Яценюке. - Ред.) были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: "Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut". Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут", - констатировал Коломойский.

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"Я считаю, что должна быть для начала доктрина. Ситуация, в которую мы попали - тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Сложность для Зеленского – в рисках политической ситуации. Но план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса. Надо параметры поставить. Я хочу, чтобы целью стало количество украинцев, вернувшихся с заработков жить и работать в свою страну. Поставить задачу надо пограничнику Дейнеко, он каждый день должен давать сводку: столько вернулось, столько уехало. Каждый день бери просто сальдо уехавших и приехавших. Вот ты следишь за этим и понимаешь, правильно ты делаешь или нет, это объективный показатель. Донбасс при этом - ключ к успеху. Без Донбасса мы доходы резко не поднимем, но даже без Донбасса мы можем значительно понизить расходы", - резюмировал он.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145534
 
   
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ничего страшного. Был мыролюбный реформист у нас пережили, переживем и второго такого же. Народ терпеть реформизм уже не будет, и быстро найдет место на гилляке штейну рядом со свиновальцем.
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Та да. Довел шоколадный ублюдок до ручки.
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и не говори.. помнится шмаркля совсем недавно орала в Канаде о "стабильных успехах и росте последние 30 месяцев".. при Порохе..
но тут зебилы выбрали шмарклю и за 100 дней экономика начала пробивать дно Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 8729
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что,Зе уже превратился из зеленого ублюдка в шоколадного?не прошло и 100 дней))
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помнится, шмаркля летала в Канаду и хвалилась успехами Пороха.. Но стоило пройти 100 дням - и успехи развеялись.. началось "пробитие дна"..
а зебилы так орали что "эпоха зубожиння закинчилася"
Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 756
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а какое отношение к "экономике" имеет свиновальц?
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такое как и шмаркля.. который хвастался успехами Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 9683
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Вооот.
"От вступления в ВТО и Ассоциации с Евросоюзом Украина вообще ничего не получила Источник: https://censor.net.ua/n3145534"
Ну шо зебілята готуйте лапті.
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Ну почему же, Украина очень многое получила от вступления в Ассоциацию. Ежегодно, где-то 15 января пишут, что Украины исчерпала квоты на вывоз чего-то там до конца года. Но ведь как живем с 1 по 15 января!! А все благодаря ассоциации! Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 7999
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откуда зебилам знать, что контракты по квотам подписываются в начале года.. а поставки - идут весь год.. И исчерпание квот за 2 недели - показатель востребованности украинских товаров. Тем более, откуда зебилам знать что такое квоты и в чем их отличие от поставок ВНЕ квот...
дебилы, бл*(с) Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 5416
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73% зебилов и 87% ватников рашки знают толк в "моСхе".. мышебратья, кули Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 2868
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У вас помилка в слові "Зебіли".
Ps. Хоча то не суттєво звісно. Бо синоніми.
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Цікаво Бєня росказує - повернемо Донбас. то ВВП виросте Щось ФРН досі збирає із західної частини братський податок для сходу))
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Сейчас порохоботы впадут в когнитивный диссонанс после предыдущей новости. Надо срочно преподнести слова Коломойского так, чтобы Пете было только выгодно. Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 7697
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Из слов Бени понял одно- Нам все, Вам- ничего... За предыдущий рост экономики можно забыть, Зеизбиратели радуйтесь, вы этот путь избрали и для своих детей тоже...
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Це як з'їсти протухшого м'яса щоб наїстися. так само і ВВП з Донбасом піднімемо.
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Ну та певно, пілять! Мільярдами в офшори виводити, мільярдами красти, а потім про дно говорити? От **** пархата...
Так, до речі зебіли, то інформація для вас, щоб несподіванкою не було, а то і Коломойського в порохоботи запишете.
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Не темни беня))) есть способ - продать землицу и фсе довольны... ублюдок бородатый
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Зачем через посредника Зеленского не пойму,почему сразу Коломойский не баллотировался,или слишком серьёзноая фигура звучит олигарх,но помоему всем кроме дебилов было и озвучено стоо раз что Зеленский -Коломойский ,так легче?почитатели секты Зе?
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Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем
Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 6069
Если олигархи достигли дна, что тогда достигли Мы?
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да надо дефол и рінок земли. чтоб беня на украденное в привате скупил все у лохов зебильніх даром...
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от зедібил!..надо вернуть пороха с гросей и ввп поползет!!!)
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Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта
ключевая фраза "полное ограничение импорта"или весь импорт пойдёт под чьим то нехилым контролем - это есть ни что иное, как совковщина - всем запретить а себе любимым разрешить(((
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Почему я должен отдавать кредиты за деньги сворованные Януковичем? Дефолт так дефолт.
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как то Порох от дефолта петлял.....а ты вместе со своим беней иди нахер и там дефолтнись
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петляй дальше со своим Петей. Пойми, тело кредита времен Януковича не уменьшается - берутся кредиты, что бы отдавать проценты по кредиту, а теперь надо платить проценты на кредиты времен Пети. Предлагаешь Зеленскому брать кредиты, что бы платить проценты за кредиты Яныка-Пети? А следующий Президент будет брать еще кредиты? Когда это закончится?
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Донбасс при этом - ключ к успеху. Без Донбасса мы доходы резко не поднимем.

Говори уже "золотой ключик"..

- А где находится дверь?
- У старого карло, в каморке

Из сказки я помню, шо подъём при всех тёрках вокруг ключика случился только у папы карло и буратино (и немножко всякая шантрапа - артемон, мальвина и пр. челядь)
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Национализация,коллективизация,продразверстка,несогласных в лагеря,но дегенератов ничему история не учит,жрите поджидки и х#й вам обрезаный в жопу.
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Каломойша ентот сайт купил уже???
🤗
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От ассоциации Украина не получила ничего следует читать - Коломойский не получил ничего и хочет превратить массы в своих рабов пашущих за копейки путём дефолта.
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То что в экономике ЖОПА это понятно всем! другой вопрос как из жопы выходить! да надо понижать тарифы, но скажем так МВФ против понижения, а повышать ЗП не из чего, потому что экономика в ЖОПЕ! вот я и посмотрю как получится у ЗЕ пропетлять! Лично я считаю что просто надо послать нахер МВФ с его требованиями по повышению тарифов, но решится ли ЗЕ на такое?!! Просто тарифы лежат в основе всего что производится и перевозится в стране, поэтому у нас цены на некоторый внутренние товары уже даже выше чем в Польше, так что как говорится уже доповышались до ручки!!
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вы записывайте...

Завтра это все появится на сайте офиса преЗедента как программа...
Вот например... - От вступления в ВТО и Ассоциации с Евросоюзом Украина вообще ничего не получила.Источник: https://censor.net.ua/n3145534

Дело говорит - нужно присмотреться к ТС (таможенному союзу)..., заканчивать гражданский конфликт на Донбассе и перестать стрелять по школам и садикам, где находятся дети повстанцев...


Донбасс при этом - ключ к успеху. Без Донбасса мы доходы резко не поднимем, но даже без Донбасса мы можем значительно понизить расходы", - резюмировал он.Источник: https://censor.net.ua/n3145534

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"синергия" с разрушенном россией Донбаса даст рост?!! О_о

Беня делает все возможное чтобы разрушить взаимодействие с МФВ и ввергнуть Украину в хаос.. В хаосе, человек переживший "лихие 90-е" может вернуть себе все, а сейчас он никто, - все западные активы заморожены... Если Беня передавит Зелепута, - это конец!
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зебилы не каких повышений зарплат и пенсий - нет импортным джинсам и коле - нет снижению тарифов - а то надо деньги отдавать ему в первую очередь - о как - а вы надеялись и верили )))
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то говорили Донбасс дотационный , а теперь говорят , ОПЯТЬ, шо Донбасс всех кормит ... хрень какая-то
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просто он кормит беню а не всех. его нештяки там остались Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 3717
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А 5 років казали що все прекрасно і файно. А тут 30 мільярдів віддавати потрібно.
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Вспомнился анекдот про папу, который говорил сыну, что выпивка подорожала, и теперь сын будет меньше есть, чтобы папа мог выпивать на прежнем уровне.
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Давай Игорь Валерьевич, ломай через колено, зелохи готовы много страдать, а если надо и пожертвовать собой.
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лол Дефолт, ********** Дамбас обратно и Выход из ЕС. Наконец стало понятно какой действительно курс у зебланов
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Беня, мы в курсе, шо благодаря тебе и твоим кентам по цеху барыжному (прошенкам, фирташам, ахметовым, фуксам, григоришиным и прочим свинарчукам),
Украина в глубокой ж"Опе (Failed state)!
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Под каждым тезисом готов подписаться, согласен. Абстрагируясь от личности, произнесшего этот текст, конечно. В идеале было бы - взять тварь, и расстрелять. Или засадить лет на 100, с конфискацией активов. Просто так, по совокупности всего сделанного со страной. А потом взять этот замечательный текст, и изучать как руководство к действию. А пока, без первого пункта - второй выглядит откровенным издевательством.
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Я так по заявлениям команды ЗЕ понял что с долгами они будут землей расплачиваться!! Вот так сказать и поглядим!
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поднять ввп страны путем возврата донбасса , мог предложить только беня своим овцам, с возвратом донбасса в таком состоянии как он сейчас, это падение ввп процентов так на 7, ну овцы из зеленого цирка конечно схавают, а когда там путч, что бы я не пропустил.)))
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Да ну а как же с " ера зубожiння скiнчилась " , да и быдло требует повышения зарплаты . Ираиль воюет 70 лет , а зарплаты выше да и арабов больше чем кацев может причина в другом ?
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Молодец Беня!!! Топи за тайожный союз!!! Нас ждет перемога и мышебратья!!!
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Давай дефолт, Бєня! Буде «контрольний в голову».
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не пойму где он экономику на донбасе увидел? все заводы или вывезены в рашу или порезаны, шахты все убыточные, они и раньше были убыточными
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Виходить що Бамбас прямо золотий півень, без якого Україна пропаде? Ну Беня загнув. Мабуть Ізраїль також має свій Бамбас?
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