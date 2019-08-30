 Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Я не вижу, как поднять сегодня зарплаты в Украине - кроме волюнтаристских путей. Просто тупо взял, поднял и все, потому что потом все остальное тоже остановится из-за этого. Как поднять доходы, не подняв ВВП, мы не знаем. А поднять ВВП можно, вернув Донбасс. Тогда получается, что сам по себе Донбасс дает ВВП, еще и синергия с ним дает ВВП. У Зеленского правительство должно заточиться только на одно: снижение цен и тарифов и перезапуск экономики, то, что делали на Западе в последний кризис 2008-2009 года. Что говорил тогда глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспейн? Что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на позитивное сальдо внешней торговли", - рассказал Коломойский.

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"Если сальдо внешней торговли будет оставаться на отрицательном уровне, мы будем стоять перед необходимостью значительно сократить импорт. Какое нахрен ВТО, какая Ассоциация? Мы не получили от них вообще ничего. Надо будет выходить, значит, из ВТО, если негде взять деньги. За два года нам надо отдать 30 миллиардов по кредитам, плюс покрыть отрицательное двухлетнее сальдо торговли – 20 миллиардов. Если вам завтра негде взять деньги и вы не рассчитываетесь - это дефолт", - добавил олигарх.

"Для внешнего мира – мы все, страна, это единица, материальная точка. И результат нашей деятельности – минус 10 миллиардов в год. Нас может ожидать валютное регулирование, жесткое. Концентрация экспорта в одной внешнеторговой компании. Даже частного экспорта. Ограничение полное импорта до критического. Причем реального критического с названием 5 или 10 позиций. Дефолт – это честное заявление о своей неплатежеспособности, первый этап очищения и выздоровления. После этого происходит реструктуризация. Мы при Арсении Петровиче (Яценюке. - Ред.) были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: "Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut". Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут", - констатировал Коломойский.

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"Я считаю, что должна быть для начала доктрина. Ситуация, в которую мы попали - тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Сложность для Зеленского – в рисках политической ситуации. Но план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса. Надо параметры поставить. Я хочу, чтобы целью стало количество украинцев, вернувшихся с заработков жить и работать в свою страну. Поставить задачу надо пограничнику Дейнеко, он каждый день должен давать сводку: столько вернулось, столько уехало. Каждый день бери просто сальдо уехавших и приехавших. Вот ты следишь за этим и понимаешь, правильно ты делаешь или нет, это объективный показатель. Донбасс при этом - ключ к успеху. Без Донбасса мы доходы резко не поднимем, но даже без Донбасса мы можем значительно понизить расходы", - резюмировал он.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.