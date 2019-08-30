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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11121) налоги (2630) реформы (3365) Гончарук_Алексей (19)

 Мы планируем весной провести налоговую реформу для запуска с 2021 года, - Гончарук

Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил ремьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года, уточнил Гончарук.

"А этой осенью наше главное задание - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов, он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", - считает премьер-министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 29 августа, утвердила новый состав Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145533
 
 
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Каждый раз после выборов начинают проводить реформу налоговой, а вся реформа заключается в смене названия. И ЗЕбилы опять туда же
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Эти будут грабить вдвойне, у них монополия. Спасибо зебилам.
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Мы прекрасненько живем ... за Ваш счет едим и пьем ...
на Мальдивах отдыхая, про народ не забываем ... все мы голову ломаем ... чтоб найти еще предлог ... на что выдумать налог ...
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А кожанки и револьверы когда планируете выдавать?
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ну шо зебилы - уже все подорожало на таможне - на 4 -6 долларов - это не придел - ну нечего - зебилы в розице заплатят - а куда денуться - вот им радость та какая - кто не верить - вот -
Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".
По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".Источник: https://censor.net.ua/n3145533
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самое обидное - шо не слова о большом бизнесе - его как видно и сейчас не тронут - как это надоело
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