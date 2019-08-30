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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2604) экспертиза (233) Иловайск (380)

 Зеленского просят инициировать повторную экспертизу для опознания останков 13 павших под Иловайском воинов. СПИСОК

Историк, заместитель директора военно-исторического музея Министерства обороны Украины Ярослав Тынченко обнародовал список 13 погибших под Иловайском воинов, останки которых до сих пор не опознаны. Он просит президента Владимира Зеленского помочь с их опознанием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на соответствующее письмо Тынченко.

Он отмечает, что несмотря на проведенную еще в 2014 году экспертизу ДНК, совпадений по этим телам с семьями пропавших без вести не обнаружено. При этом он добавляет, что данная экспертиза проводилась по несовершенным методикам, которые не позволяли выявить мутацию генов, прежде всего - среди оплавленных огнем остатков.

"Обращаемся к Вам с просьбой отдать приказ начальнику Службы Безопасности Украины, чтобы следователи, в распоряжении которых находятся дела неидентифицированных погибших, вынесли постановления о назначении дополнительной судебно-молекулярной генетической экспертизы с установлением генетических признаков погибших по системе 24 str локусов с использованием набора реагентов для амплификации globalfailer и Y-хромосомы", - говорится в письме Тынченко.

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Он добавляет, что в случае, если генетические образцы от тел бойцов окажутся непригодными, Генеральной прокуратуре необходимо вынести постановление о разрешении на проведение эксгумации тел погибших для повторного отбора образцов ДНК.

"Просим Вас, чтобы начальник Службы Безопасности Украины взял под свой личный контроль дело идентификации погибших в 2014-2015 гг. защитников Украины, имена которых пока не установлены", - подчеркивает Тынченко в обращении.

Зеленского просят инициировать повторную экспертизу для опознания останков 13 павших под Иловайском воинов 01

В конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские военные и правоохранители. По официальным данным, тогда погибли 366 бойцов, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

Источник: https://censor.net.ua/n3145531
 
 
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не пойму..а для чего разрешение Зе нужно??
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Эта экспертиза , как понимаю, довольно трудоёмкое дело, не сам же историк её будет проводить, может хитромудрое оборудование необходимо.
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