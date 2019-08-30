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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1132) Порошенко (17749) Приватбанк (502)

 Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

Игорь Коломойский встречался после выборов с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Коломойский рассказал, что после президентских выборов у него была с Порошенко одна личная встреча: "Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения… Но первый год был запоминающимся, так что более-менее было ничего".

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Также олигарх отверг тезис о гонениях на него со стороны Порошенко: "Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного. Это ж была предвыборная агитация. Уже ж выборы закончились, после этого вы видели, чтобы он что-то плохое сказал? После 21 апреля?".

"Порошенко - это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по бОльшей части несчастливую жизнь. Он сделал мне немного хорошего, но это немногое - очень ценное. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он.

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"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия. То, что касается Портнова, я считаю, там достаточно серьезные вещи. Не знаю, может, кто-то там воспринимает это как шутку, но это временно. Сегодня только наличие Юрия Витальевича на последнем рубеже обороны не позволяет искам Портнова вылиться в какие-то конкретные беспредельные решения. Но скоро все поменяется", - отметил Коломойский.

"Вы знаете, что Порошенко подписал сделку о покупке "плюсов"? Ну, не сам подписал лично, а договорился о покупке у Суркиса 25% "плюсов". А потом должен был как-то со мной договариваться о других 25%, и в принципе, оно уже было на выходе, они с Суркисами руки пожали, оформляли на других людей, потому что он был президент. То есть Порошенко не только "5-й канал" не продал, он еще "Плюсы" пытался купить. Это был февраль, начало марта 16-го. А потом Гонтарева сказала типа: "А на хрена тебе это надо, мы заберем банк и получишь все бесплатно". Все, он устремился по этому пути, здесь жадность у Петра Алексеевича сработала. А я думаю, что если бы Порошенко успел заключить сделку по покупке доли в "Плюсах", так и национализации "Приватбанка" наверняка б не было, и никакие стейкхолдеры не надавили бы на него", - отметил олигарх.

Также Коломойский высказал сомнения в том, что инициатором и главным промоутером национализации "Приватбанка" выступал именно Порошенко.

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"Я знаю, кто конкретно забирал "Приватбанк", кто были эти "герои", и какие побуждения были. Я считаю, что Гонтарева, может даже не совсем из материальных. Те, кто за ней стояли – Пасенюки всякие, ICU, там был материальный интерес. Еще там было несколько, пока их не буду называть, советничков. ... Была придумана пресловутая "красная кнопка", которая якобы есть у менеджмента или у Коломойского в Женеве, типа на нее кто-то нажимает и финансовая система останавливается! Гонтарева эти страшилки засылала западникам, МВФ, Мировому банку, в американское посольство. Она  (Гонтарева. - Ред.) приходила к нему, говорит: "Давайте "ПриватБанк" заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать… Раз еще что-нибудь можно и себе откусить – все, он уже не смог устоять".

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145529
 
 
 Топ комментарии
 
Парашенко это целый кусок дерьма в истории Украины.
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Зебобики)) ой, я просто рыдаю со смеху, кому опять поводили по губам?
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я даже не знаю,как цензурно назвать то,что зебилы сегодня жрут Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6357
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«Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3145529
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Зебобики)) ой, я просто рыдаю со смеху, кому опять поводили по губам?
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стесняешься пока, да? Да ты привыкай... если ты не сепар или русня для тебя еще многое уготовано впереди. Вы сделали это вместе...
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озвучь временные рамки,баба-ванга.что там у вас по списку гривня обвалиться путен нападе...
Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1627
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Какие рамки зебобик... вчера собакина - любителя рюкзаков оставили у корыта. Вчера все рамки вышли.
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Аваков это хоть какойто балланс против коломойши его кабмина и рады
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Ахаха)))) собакин это баланс, омг как же это уныло... значит грабить украинскую армию это баланс? Молодец, показал кто ты есть.
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Я вот вдумался что ты накалякал... это ж просто аут. Анука расскажи каким образом он будет балансом, если рада его может снять в любой момент?
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а чому петін "незележний" суд з кумом прокурором не посадили авакова за рюкзаки?
бо петя головний "рюкзак"
у нього випробувальний термін хай проводить реформу поліції подивимось
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Так ты у суда спрашивай, порошенко судами не управлял в отличии от Зеклоуна и его кореша портнова.
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а пам'ятаеш цього хлопця якого з-за корупції прокурорів видали рашці
УКРАИНА ПО ЗАПРОСУ ФСБ ВЫДАЛА РОССИИ ИНГУША, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
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Порохоскоту. Он же волал, шо Беня идёт мстить. Забыла, соя?
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Шо Петро вже відлистав Коломою бабло ? Чого це раптом так заспівав ...

Шо там методичка каже в порохоботів і зелів ? Дружба-жвачка ?
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Вряд ли. Чтобы Педя хоть копейку отдал....шутите вы наверное.
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он не дал,а взял вместе с беней с привата.
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Помоему она у них и была.А приватбак - классический развод для лохов,т.е. нас
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Каже что зебилам славно проделали уринотерапию на лицо. Начиная от собакина и заканчивая вот этим.. и это только начало.
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И даже после этого мнение по поводу зебилов у нас не поменялось, малоросы они.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam

Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.
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Бенина "няшность" это няшность улыбающейся акулы. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1421
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Парашенко это целый кусок дерьма в истории Украины.
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как и коломойский. Обе гниды на теле общества.
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Где же ольгинские???

Где же гонения на "порохоботов"???

Где же толпы ватных инфантильных имбецилов в камментах????

Дебилы, ***!
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в смысле? начальник Зе президент порохоботов? да ладно?)
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Впечатление от прочитанного: Это какой-то пи"дец. Бред сивой кобылы.
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Вот чем бредовее смотрится - тем больше похоже на правду. Мы не знаем какие терки идут в верхах. Беня т.с. приоткрыл занавес. Да и то на чуток. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8666
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Вот это поворот.
Вот что суд боготворящий в Делавэре делает.
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и чем ближе к итогам процесса тем больше Беня будет похож на няшку)
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ну вот поладили....
Зе-команда! - снимайте охрану с аэропортов..., Петр Лексеевич остается и будет баллотироваться в президенты на следующих выборах... Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8080
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Я долго програботал в Днепропетровской области. Эта обтекаемая фраза:
"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия."
Там оччччень о многом и неприятном говорит.
А как Вам еще такой посыл:
"Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести."
Так что Порошенко рано булки расслаблять. Вопрос не стоит что он ответит и пострадает. Вопрос может только стоять на сколько.
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Не ну ти подивись, шо воно робиться)))
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Читайте между строк. Коломойский как очень хитрый и умный еврей заранее дистанцируется от уголовного преследования Пети, чтобы это не называли заказом или политическим преследованием.
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Беня, ты же прежде чем такое ляпать, проинструктируй своих комментаторов, а то они тут на говно исходят, так Петра ненавидят.
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Та зрозуміло.
Одна, внутрішня інформація: «мародьор, вальцман, соя !» - для вати, і зовнішня, для адекватних людей, які самі знають дійсний стан справ в Україні.
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Расстроились почитатели секты Зе?Шо скажет коломойша,то лиш потвердит клоун,свои кореша,а вы мародер он должен сидеть в тюрьме, как говорил один шептун санрэмовский-узбагойтесь,беня своих не кидает
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Порохоботи, раз Петро і Бєня тепер братья навек, то ви повинні хвалити Бєню і підтримувати Зе. Замість слів "зєбіли" і "зєбеня" пропоную використовувати "зєбратушки" і "зєнебеня".
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Правильнее "пебены" - петя+беня=любовь. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9698
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Порохоботи не вийопуйтесь а то Пепо премії не дасть. Скаже любити Зєлю - будете любити. Скаже відсмоктати у Зєлі - відсмокчете.
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нда ,вот не могу не похвалить за это беню - так тебя,зебила ,одним интервью ,в дерьме извалять,шо ты даже вдохнуть не можешь - это пять,конечно Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9480
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бедный Коломойский, забрали банк оказывается у него, который уже дефолтный был и падал тупо в бездну... ай-йя-йяй. А че ж не сказал заодно, что банк бы и упал бы если б МВФ не потребовал от руководства страны спасти банк, национализировать его в обмен на новый транш?
ну хоть признал, что Порох отстоял страну в 14-15гг, а то большинство думает до сих пор, что он и войну сам начал против мокшан
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Колойша, ты нихера не понял, ты токсичен как и петя и твой звездешь надоел.
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Игокович
Колойша, ты нихера не понял, ты токсичен как и петя и твой звездешь надоел.
Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9251

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Удел изгоев хвалить себя, потому что они никому не нужны.

Пецеботам выборы не нужны как и демократия. Ваша цель - украинское ху.ло.
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грубя Коломойскому ты грубишь сразу и Зе и Богдану, подумай Те
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Петебот, не перекладывай своё холопство.
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Беня не понял?
Очень смешно...😀
Шо-шо, а понималка у бени потолще, чем у всей Зе-манды...
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Эвон как...
Зеленчуки, звоните Баканову, из Бени крамола прет...😁
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я даже не знаю,как цензурно назвать то,что зебилы сегодня жрут
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гуано они каждый деть едят)сегодня все намного хуже
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набагато хуже гуано,тільки зелнене гуано)
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так може будете правити відкрито, Ігор Валєріч?
нашо та зелена шмаркля?
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вот как бывает...)))) серый кардинал-кукловод брехать не будет)))
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а как же он тогда кукловодить будет? Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9892почитай сказку про буратину
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а кнутом... и пряником... и Дуримар ))) ему в помощь ))))
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шота он путается в показаниях...то сначала плюсы забирали,а потом гонтарева отговорила,сказала лучше приват отобрать
а в последнем абзаце уже наоборот... Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1380

...приходила к нему, говорит: "Давайте "ПриватБанк" заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать…Источник: https://censor.net.ua/n3145529
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Оце так. ну шо зебіли. відчуваєте цей смак гівна яким вас нагодував Беня?))
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у зебобов сейчас случится разрыв шаблона Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4205
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Зебобіки,
поки Супрун не звільнили, біжіть до сімейних лікарів і просіть проносне, закріпне, блювотне і протиблювотне в одному пакеті. Може комусь пощастить отримати на халяву, як інвалідам розумової праці. О, ще свічки ректальні, щоби пердаки не боліли.
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О коля народу явился! Коля уураина теперь будет самой нищей не только в европе но и африке?

Где новые аны? Новые танки и новое пво
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Ворон ворону в глаз -не, а в гнездо нагадит!!!
🤗
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еще за януковича забыл! что то вдруг стало много и везде КОЛОМОЙСКОГО!? бутусов ещё та б...ь, при все не утонет!
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По сравнению с ПОПой, который хитрый и жадный, Беня очень умный и хитрый еврей, и без выгоды никогда и ничего не говорит. К тому же ничего никому не прощает. Примерно через пол года аукнется пэте этот разговор.
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У коломойши отсудствует верхний предел по разворовыванию украины. Запасной аеродром с ис. паспортом давно готов. Если бы не крал так много с его монополиями по перевозкам он бы его не делал
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ПОП - хитрый, беня - хитрый еврей, а мойша - просто еврей, зато комментатор. Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3737
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"Экономическая стратегия Зеленского - вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены." - зелохи, вы за низкие цены голосовали? А Пэтро зарплаты хотел подымать.
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Хозяин Неньки сказал, амнистия Петрухе выпала, сидеть не будет ни при каких обстоятельствах!
С чем нас и поздравляю!
Слава Украине! а фуле...
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Отжеж фігня яка, а з Г+Г зебобікам розказували, шо Порошенко днями котли організовував, а ночами склади взривав.

"Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта" Источник: https://censor.net.ua/n3145529
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МВФ не дасть бабла ЗЄ?Якщо ***** вивезе знову мільярди по рішенню свого окружного,то в Україні буде інфляція,тобто Зє здрисне.Тому ***** робить такі реверанси Порошенку.
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