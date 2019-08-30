 Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.
Коломойский рассказал, что после президентских выборов у него была с Порошенко одна личная встреча: "Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения… Но первый год был запоминающимся, так что более-менее было ничего".
Также олигарх отверг тезис о гонениях на него со стороны Порошенко: "Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного. Это ж была предвыборная агитация. Уже ж выборы закончились, после этого вы видели, чтобы он что-то плохое сказал? После 21 апреля?".
"Порошенко - это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по бОльшей части несчастливую жизнь. Он сделал мне немного хорошего, но это немногое - очень ценное. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он.
"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия. То, что касается Портнова, я считаю, там достаточно серьезные вещи. Не знаю, может, кто-то там воспринимает это как шутку, но это временно. Сегодня только наличие Юрия Витальевича на последнем рубеже обороны не позволяет искам Портнова вылиться в какие-то конкретные беспредельные решения. Но скоро все поменяется", - отметил Коломойский.
"Вы знаете, что Порошенко подписал сделку о покупке "плюсов"? Ну, не сам подписал лично, а договорился о покупке у Суркиса 25% "плюсов". А потом должен был как-то со мной договариваться о других 25%, и в принципе, оно уже было на выходе, они с Суркисами руки пожали, оформляли на других людей, потому что он был президент. То есть Порошенко не только "5-й канал" не продал, он еще "Плюсы" пытался купить. Это был февраль, начало марта 16-го. А потом Гонтарева сказала типа: "А на хрена тебе это надо, мы заберем банк и получишь все бесплатно". Все, он устремился по этому пути, здесь жадность у Петра Алексеевича сработала. А я думаю, что если бы Порошенко успел заключить сделку по покупке доли в "Плюсах", так и национализации "Приватбанка" наверняка б не было, и никакие стейкхолдеры не надавили бы на него", - отметил олигарх.
Также Коломойский высказал сомнения в том, что инициатором и главным промоутером национализации "Приватбанка" выступал именно Порошенко.
"Я знаю, кто конкретно забирал "Приватбанк", кто были эти "герои", и какие побуждения были. Я считаю, что Гонтарева, может даже не совсем из материальных. Те, кто за ней стояли – Пасенюки всякие, ICU, там был материальный интерес. Еще там было несколько, пока их не буду называть, советничков. ... Была придумана пресловутая "красная кнопка", которая якобы есть у менеджмента или у Коломойского в Женеве, типа на нее кто-то нажимает и финансовая система останавливается! Гонтарева эти страшилки засылала западникам, МВФ, Мировому банку, в американское посольство. Она (Гонтарева. - Ред.) приходила к нему, говорит: "Давайте "ПриватБанк" заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать… Раз еще что-нибудь можно и себе откусить – все, он уже не смог устоять".
Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.
бо петя головний "рюкзак"
у нього випробувальний термін хай проводить реформу поліції подивимось
УКРАИНА ПО ЗАПРОСУ ФСБ ВЫДАЛА РОССИИ ИНГУША, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
Шо там методичка каже в порохоботів і зелів ? Дружба-жвачка ?
Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.
Где же гонения на "порохоботов"???
Где же толпы ватных инфантильных имбецилов в камментах????
Дебилы, ***!
Вот что суд боготворящий в Делавэре делает.
Зе-команда! - снимайте охрану с аэропортов..., Петр Лексеевич остается и будет баллотироваться в президенты на следующих выборах...
"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия."
Там оччччень о многом и неприятном говорит.
А как Вам еще такой посыл:
"Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести."
Так что Порошенко рано булки расслаблять. Вопрос не стоит что он ответит и пострадает. Вопрос может только стоять на сколько.
Читайте между строк.
Одна, внутрішня інформація: «мародьор, вальцман, соя !» - для вати, і зовнішня, для адекватних людей, які самі знають дійсний стан справ в Україні.
ну хоть признал, что Порох отстоял страну в 14-15гг, а то большинство думает до сих пор, что он и войну сам начал против мокшан
Колойша, ты нихера не понял, ты токсичен как и петя и твой звездешь надоел.
Пецеботам выборы не нужны как и демократия. Ваша цель - украинское ху.ло.
Очень смешно...😀
Шо-шо, а понималка у бени потолще, чем у всей Зе-манды...
Зеленчуки, звоните Баканову, из Бени крамола прет...😁
нашо та зелена шмаркля?
а в последнем абзаце уже наоборот...
...приходила к нему, говорит: "Давайте "ПриватБанк" заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать…Источник: https://censor.net.ua/n3145529
поки Супрун не звільнили, біжіть до сімейних лікарів і просіть проносне, закріпне, блювотне і протиблювотне в одному пакеті. Може комусь пощастить отримати на халяву, як інвалідам розумової праці. О, ще свічки ректальні, щоби пердаки не боліли.
Где новые аны? Новые танки и новое пво
🤗
С чем нас и поздравляю!
Слава Украине! а фуле...
"Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта" Источник: https://censor.net.ua/n3145529