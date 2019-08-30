EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  88  0
Материалы по теме:
Все про:Донецкая область (4341) ГСЧС (2243)

 Восстановлено 304 дома, поврежденных обстрелами террористов на Донетчине, - ГСЧС. ИНФОГРАФИКА

На прифронтовых территориях Донецкой области сотрудники ГСЧС восстановили 304 дома, поврежденных обстрелами российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Донецкой области.

"Многочисленные обстрелы нанесли немалый ущерб жителям прифронтовых населенных пунктов. Сотни семей остались без крыши над головой. Спасатели ГСЧС проводят восстановительные работы, чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни. В частности, за неделю восстановлено 4 домов. С начала проведения работ восстановлено 304 домов", - говорится в сообщении.

Также по данным Главного управления ГСЧС в Донецкой области, ежедневно проводятся работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. Только за прошлую неделю было изъято и уничтожено 202 единицы боеприпасов, а также обследовано 1777,96 га территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обрушение подъезда в Дрогобыче: работы по разбору завала строительных конструкций завершены, - ГСЧС

Восстановлено 304 дома, поврежденных обстрелами террористов на Донетчине, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145528
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх