 Кривой Рог может остаться без отопления из-за миллиардного долга "Нафтогазу"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжала НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить "Нафтогазу" не менее 1,170 млрд грн", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, "Нафтогаз" предложил криворожской власти и Фонду государственного имущества, который осуществляет управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
....Ще в період з 2008 року до 2013 року КПТМ "Криворіжтепломережа", закуповуючи оптом теплоенергію у ДП "Криворізька теплоцентраль", поставляло її криворіжцям. Підприємство успішно збирало гроші з населення за послуги опалення, активно при цьому задіюючи адмінерсурс. Так, бюджетники і працівники гірничо-збагачувальних комбінатів добровільно-примусово писали заяви про згоду на відрахування із заробітної плати на оплату комунальних послуг.
Примітно, що всі платежі від населення проходили через систему "Нова-Ком" - фірму, засновницею якої була дружина попереднього екс-мера Кривого Рогу Юрія Любоненка, колишнього депутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Службові особи держпідприємства тоді ще державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" примудрилися закласти в тариф послуги ТОВ "Нова-Ком", достовірно знаючи, що ці послуги не підпадають під статтю "послуги банку" і не підлягають включенню в тариф на послуги опалення та гарячої води. За попередніми підрахунками Дніпропетровської обласної прокуратури, криворіжців в результаті тільки цієї афери "нагріли" на 55 мільйонів.
При цьому, КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства...
И платить - не думает, особенно теперь - когда вилкул и шмаркля имеют общий интерес в кривбассе
Кривой Рог должен страдать...
Був колись варіант смайла з текстом "Спасибо жителям Донбасса..." - зараз був актуальним. Тай міняти було б небагато - прибрати 3 літери, а додати 4...
За шмарклю, розумом убогу!
Включите Г+Г погромче)
криворожане вкурсе, что нужно платить комунальные даже при зеленом земеле у власти?
Не замерзнет..?
Переживаю очень...
Поэтому Зе должен - именно должен списать долги и
снизить тарифы иначе он ... соучастник в
геноциде украинского народа.
долг еще с 2008 года
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
....Ще в період з 2008 року до 2013 року КПТМ "Криворіжтепломережа", закуповуючи оптом теплоенергію у ДП "Криворізька теплоцентраль", поставляло її криворіжцям. Підприємство успішно збирало гроші з населення за послуги опалення, активно при цьому задіюючи адмінерсурс. Так, бюджетники і працівники гірничо-збагачувальних комбінатів добровільно-примусово писали заяви про згоду на відрахування із заробітної плати на оплату комунальних послуг.
Примітно, що всі платежі від населення проходили через систему "Нова-Ком" - фірму, засновницею якої була дружина попереднього екс-мера Кривого Рогу Юрія Любоненка, колишнього депутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Службові особи держпідприємства тоді ще державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" примудрилися закласти в тариф послуги ТОВ "Нова-Ком", достовірно знаючи, що ці послуги не підпадають під статтю "послуги банку" і не підлягають включенню в тариф на послуги опалення та гарячої води. За попередніми підрахунками Дніпропетровської обласної прокуратури, криворіжців в результаті тільки цієї афери "нагріли" на 55 мільйонів.
При цьому, КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства...
Родина президента продолжает бунтовать против власти избранного ими президента. Пришло коллективное обращение (21 897 подписей) с требованием ввести в Криком Роге режим "чрезвычайной экологической ситуации". Ничем помочь не можем, но о том что напишет Вова на этой бумажке, сообщим
30.08.2019 г.
"Нафтогаз" прислал бумагу, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.(с)
ВЫФСЁВРЕТЁ!!!
Эра нищеты окончилась 22 апреля 2019 года. Или вы не верите хидранту и имитатору игры х..м на рояле?