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 Экономика, Общество
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Все про:Кривой Рог (632) Нафтогаз (2722) отопительный сезон (240)

 Кривой Рог может остаться без отопления из-за миллиардного долга "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на критическую ситуацию с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжала НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить "Нафтогазу" не менее 1,170 млрд грн", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, "Нафтогаз" предложил криворожской власти и Фонду государственного имущества, который осуществляет управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге.

Источник: https://censor.net.ua/n3145526
 
 
 Топ комментарии
 
То може скинутися рідному місту презедента по 10 гривень СМС-ками?
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То може скинутися рідному місту презедента по 10 гривень СМС-ками?
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Но-но! То тепер "кормільци"! Приїде Зєлєнскій, і гроші знайдуться.
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и куй с ними.. они то вилкула выбирают, то за шмарклю орут..
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
....Ще в період з 2008 року до 2013 року КПТМ "Криворіжтепломережа", закуповуючи оптом теплоенергію у ДП "Криворізька теплоцентраль", поставляло її криворіжцям. Підприємство успішно збирало гроші з населення за послуги опалення, активно при цьому задіюючи адмінерсурс. Так, бюджетники і працівники гірничо-збагачувальних комбінатів добровільно-примусово писали заяви про згоду на відрахування із заробітної плати на оплату комунальних послуг.

Примітно, що всі платежі від населення проходили через систему "Нова-Ком" - фірму, засновницею якої була дружина попереднього екс-мера Кривого Рогу Юрія Любоненка, колишнього депутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Службові особи держпідприємства тоді ще державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" примудрилися закласти в тариф послуги ТОВ "Нова-Ком", достовірно знаючи, що ці послуги не підпадають під статтю "послуги банку" і не підлягають включенню в тариф на послуги опалення та гарячої води. За попередніми підрахунками Дніпропетровської обласної прокуратури, криворіжців в результаті тільки цієї афери "нагріли" на 55 мільйонів.

При цьому, КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства...
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вкратце: "Криворіжтепломережа" вилкула брала тепло у ДП "Криворізька теплоцентраль" и НЕ платила.. Отсюда возник долг - еще с 2008 года.
И платить - не думает, особенно теперь - когда вилкул и шмаркля имеют общий интерес в кривбассе Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9914
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Так там же вилькуль старший ГЛАВШПАНИТ! А младшой пролетел на выборах хотя ПАПА и помогал денжатами!
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cloud2009 26ea8082
Кривой Рог должен страдать...


Був колись варіант смайла з текстом "Спасибо жителям Донбасса..." - зараз був актуальним. Тай міняти було б небагато - прибрати 3 літери, а додати 4... Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6610

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Спасибі жителям Кривого Рогу
За шмарклю, розумом убогу!
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Так вони "всегда готовы" і завжди так жили. Це найдепресивніше місто України.
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жители Кривого Рога ни кому, ни чего не должны....
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Виростив кривий ріг тупого жида. Нехай мерзне.
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Спасибо жителям кривбаса за преЗЕдента........!
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Уже и Нафтогаз издевается над Зелёной Шмарклей...Баканову что ли позвоните.
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Скинтесь Кривому Рогу, чтобы он с Нафтогазом расплатился, а Коболев потом маме перешлет.
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О фирташ запел с отжатыми облгазами. Будет наклонять зе сразу на миллиард
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Юзик и родычи уже решают вопрос? или дешевле опять Петра обвинить через месяц?
криворожане вкурсе, что нужно платить комунальные даже при зеленом земеле у власти?
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а мама Римма там еще?
Не замерзнет..?
Переживаю очень...
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Потрошиная гнида создавала искусственный рост цен на энергоносители - цель обанкротить население и предприятия, а на втором сроке всё обанкротившееся присвоить за копейки - это обычная схема олигархической "приватизации". Поэтому Зе должен - именно должен списать долги и снизить тарифы иначе он с потрошиной гнидой в доле и соучастник в геноциде украинского народа.
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Олег Анатолиевич
Поэтому Зе должен - именно должен списать долги и
снизить тарифы иначе он ... соучастник в
геноциде украинского народа. Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 747
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зебилу лишь бы потявкать) Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2721
долг еще с 2008 года
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
....Ще в період з 2008 року до 2013 року КПТМ "Криворіжтепломережа", закуповуючи оптом теплоенергію у ДП "Криворізька теплоцентраль", поставляло її криворіжцям. Підприємство успішно збирало гроші з населення за послуги опалення, активно при цьому задіюючи адмінерсурс. Так, бюджетники і працівники гірничо-збагачувальних комбінатів добровільно-примусово писали заяви про згоду на відрахування із заробітної плати на оплату комунальних послуг.

Примітно, що всі платежі від населення проходили через систему "Нова-Ком" - фірму, засновницею якої була дружина попереднього екс-мера Кривого Рогу Юрія Любоненка, колишнього депутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Службові особи держпідприємства тоді ще державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" примудрилися закласти в тариф послуги ТОВ "Нова-Ком", достовірно знаючи, що ці послуги не підпадають під статтю "послуги банку" і не підлягають включенню в тариф на послуги опалення та гарячої води. За попередніми підрахунками Дніпропетровської обласної прокуратури, криворіжців в результаті тільки цієї афери "нагріли" на 55 мільйонів.

При цьому, КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства...
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правильно мыслят зебилы: шмаркля должна списать ВИЛКУЛОВСКИЙ долг и заставить его оплатить 73% зебилов Украины.. Ну а ты как думал Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8680
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Проверить эту Криворожскую ТЦ. Помнится в 2010 году ВР списала 24 млрд грн. долгов облгазов перед "Нефтегазом", хотя коммуналка оплачивалась 95%. Олигархи были очень благодарны Овощу.
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"Нафтогаз" предупредил, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.
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26.09.2019 г.
Родина президента продолжает бунтовать против власти избранного ими президента. Пришло коллективное обращение (21 897 подписей) с требованием ввести в Криком Роге режим "чрезвычайной экологической ситуации". Ничем помочь не можем, но о том что напишет Вова на этой бумажке, сообщим

30.08.2019 г.
"Нафтогаз" прислал бумагу, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.(с)
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сталіцу пєрєнєсті в крівой рох!!!!
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Юзик накормит, Вовик согреет.Закiнчилася эпоха бiдностi. Особенно забавно :комментарий выше о обязанности Зе списать долги .Правильной дорогой идете , товарищи !
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Та нееееееееее.... Не зря же он в президенты пАшел... Не даст в обиду рАдной горАд Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1911
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Лохи. А ДНР ни копейки не платят и им ничего не отключат, потому что у них есть оружие. Берите на заметку.
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Я уверен, что люди за комуналку платят исправно, особенно самые бедные слои населения. Почему отрубают газ всем?
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Зе продасть дачу в Італії і заплатить за все
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НЕ ВЕРЮ!
ВЫФСЁВРЕТЁ!!!
Эра нищеты окончилась 22 апреля 2019 года. Или вы не верите хидранту и имитатору игры х..м на рояле? Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8317
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Облгази мають бути націоналізовані і нехай держава з боржниками розбирається, а не Фірташ
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владімір має списати борг рідного міста...це перевірка на довіру 73% виборців в усій країні...янукович 10 лярдів списав при долларі по 8, а тут всього 1 при 26
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