 Кривой Рог может остаться без отопления из-за миллиардного долга "Нафтогазу"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжала НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить "Нафтогазу" не менее 1,170 млрд грн", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, "Нафтогаз" предложил криворожской власти и Фонду государственного имущества, который осуществляет управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге.