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 Политика Украины
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Все про:Министерство по вопросам оккупированных территорий (405) Гаврилюк_Оксана (7) Министерство по делам ветеранов (47)

 "Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями", - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов

Новоназначенный министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда (Гаврилюк) заявляет, что не совсем понимает как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"У меня есть понимание ветеранских проблем и потребностей, готова к действиям. Но объединение функций МинВета и МинВОТ для меня является неожиданным. Я не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями с иногда противоположными потребностями", - говорится в сообщении.

Также она подчеркнула, что для государства оба направления являются приоритетными.

"У меня нет готового ответа - как мы это сделаем. Но одно знаю точно, я - кандидат от ветеранского движения, и решать мы все должны вместе. Мне нужно время на понимание и помощь единомышленников", - добавила Коляда.

Среди прочего, она отметила, что провела разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и выразила свою обеспокоенность.

"Он готов встретиться с представителями ветеранской общественности, обсудить эту и другие проблемы", - добавила министр.

Напомним, вчера, 29 августа, Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их. Таким образом Оксана Коляда заняла пост министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями, - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145525
 
 
 Топ комментарии
 
поясняю, зебобики намекают, что ветераны скоро станут беженцами
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"Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 2411 Pro Gamer
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.


Яке йшло - таке й здибало "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 5105
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Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.
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Pro Gamer
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.


Яке йшло - таке й здибало "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 5105
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ЗеБєня‏ @ze_benya

Ну шо "чувак" @ZelenskyyUa пора на Ростов!
Сьогодні вночі зелєпузікі разом з бандою Тимошенчіхи скасували Постанови Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24.08.1991, «Про Прапор України» та «Про військові формування на Україні» від 24.08.1991. #ЗРАДА!

"Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями", - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов - Цензор.НЕТ 4684
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Фсё прапала, да?"Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 454
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как же так? хде свиносоевая справедливость? как же теперь свиношныри на госс зарплате кормиться будут? мест возле кормушки стало ровно в два раза меньше..
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К чему этот идиотский коммент про в два паза меньше мест у кормушки для "соевых"? У кормушки со вчерашнего дня соевых нет.
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"Он готов встретиться с представителями ветеранской общественности, обсудить эту и другие проблемы", - добавила министр.

А ты что будешь делать Курица, не понимающая.
министерва хренова. Сократите её нах.

А рожа.
Оранжевые привели в Алчевский исполком Романову
с такой же рожей
только вымогательством и занимается.

Источник: https://censor.net.ua/n3145525
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поясняю, зебобики намекают, что ветераны скоро станут беженцами
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ты умственно отсталый, или просто кацап под прокси?
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это ты походу умственно отсталый, тебе по губам который месяц водят "зеленым огурцом". А у тебя всё прекрасно.
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Тетя, сначала выясни у премьера и у тех, кто тебе предложил это место. Чего на ровном месте, и суток не прошло, вопить?
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Не совсем понимаю
=========
так в етом і смисл всєх Зє!лємуток - замутіть всьо, шоп там рибку ловіть
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito

Весь цимес ситуации с «неизвестными» «принятыми» «законами» - мы даже не знаем, капитулировали ли мы или нет? Пошли ли мы на уступки агрессору, и, если да, то на какие?
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уже нєізвєсно на какой ми планєтє і в каком врємєні - йєслі даже члєни Зє!льоной банди не второпают шо до чого
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ее еще и на зарплату кинули, ведь зарплата будет одна, а ведомства два )) но она пока переваривает в голове , что ее кинули на два разнополярніх ведомства. Єто типично по Зеленски отвелкать от главного всякой херней, испытано на 73% населения Украины ))
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Мда. Черговий прихід більшовиків до влади в Україні , нічого доброго не сулить.
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Сюр , безумовно ще той - захисники України , разом з колаборантами і біженцями.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam

Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.
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это из свиносоевой методички напечатанной на обертке от шыкалада петюнька- тютюнька?
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