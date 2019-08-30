 "Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями", - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"У меня есть понимание ветеранских проблем и потребностей, готова к действиям. Но объединение функций МинВета и МинВОТ для меня является неожиданным. Я не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями с иногда противоположными потребностями", - говорится в сообщении.

Также она подчеркнула, что для государства оба направления являются приоритетными.

"У меня нет готового ответа - как мы это сделаем. Но одно знаю точно, я - кандидат от ветеранского движения, и решать мы все должны вместе. Мне нужно время на понимание и помощь единомышленников", - добавила Коляда.

Среди прочего, она отметила, что провела разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и выразила свою обеспокоенность.

"Он готов встретиться с представителями ветеранской общественности, обсудить эту и другие проблемы", - добавила министр.

Напомним, вчера, 29 августа, Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их. Таким образом Оксана Коляда заняла пост министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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