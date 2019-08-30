 "Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями", - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.
"У меня есть понимание ветеранских проблем и потребностей, готова к действиям. Но объединение функций МинВета и МинВОТ для меня является неожиданным. Я не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями с иногда противоположными потребностями", - говорится в сообщении.
Также она подчеркнула, что для государства оба направления являются приоритетными.
"У меня нет готового ответа - как мы это сделаем. Но одно знаю точно, я - кандидат от ветеранского движения, и решать мы все должны вместе. Мне нужно время на понимание и помощь единомышленников", - добавила Коляда.
Среди прочего, она отметила, что провела разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и выразила свою обеспокоенность.
"Он готов встретиться с представителями ветеранской общественности, обсудить эту и другие проблемы", - добавила министр.
Напомним, вчера, 29 августа, Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их. Таким образом Оксана Коляда заняла пост министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.
Яке йшло - таке й здибало
Ну шо "чувак" @ZelenskyyUa пора на Ростов!
Сьогодні вночі зелєпузікі разом з бандою Тимошенчіхи скасували Постанови Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24.08.1991, «Про Прапор України» та «Про військові формування на Україні» від 24.08.1991. #ЗРАДА!
А ты что будешь делать Курица, не понимающая.
министерва хренова. Сократите её нах.
А рожа.
Оранжевые привели в Алчевский исполком Романову
с такой же рожей
только вымогательством и занимается.
Источник: https://censor.net.ua/n3145525
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так в етом і смисл всєх Зє!лємуток - замутіть всьо, шоп там рибку ловіть
Весь цимес ситуации с «неизвестными» «принятыми» «законами» - мы даже не знаем, капитулировали ли мы или нет? Пошли ли мы на уступки агрессору, и, если да, то на какие?
Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.